A-Liga-Relegation MG: Liedberg besiegt Meer im Elfmeter-Drama

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit ohne Tore nahm die Partie im zweiten Abschnitt dann Fahrt auf. Gut vier Minuten waren gespielt, als die Liedberger von Trainer Fabian Vitz durch Andreas Faust in Führung gingen, nach einer Hereingabe von der rechten Seite von Dominik Born versenkte der Torschütze am langen Pfosten flach den Ball im Netz. Das hatte dann bis zur 62. Minute Bestand, als Patrick Schüßler einen Freistoß von der linken Seite auf das Tor zog, der ohne die weitere Berühung eines Spielers in den Winkel flog, allzu gut sah Keeper Tim Vonderbank dabei allerdings nicht aus. Gegen Meer schien das Spiel allerdings wieder zu kippen, als Philipp Panitz nach 75 Minuten die Ampelkarte sah. In der Tat hatten beide Teams vor der Verlängerung aber noch eine große Chance zur Entscheidung. Doch Markus Fongern scheiterte in der 89. Minute an Meers Schlussmann Kai Probst, der glänzend reagierte. In der Nachspielzeit waren die Liedberger dann hinten zu offen, beim Konter scheiterte Ayyoub Karratz aber knapp.

In der Verlängerung blieben dann die großen Chancen aus, doch die in Unterzahl agierenden Blau-Weißen hatten dennoch durchaus mehr vom Spiel. Die Entscheidung fiel dann vom Elfmeterpunkt. Dort scheiterten dann mit Ismail Hassan und Mert Uzunhan zwei Spiele von Meer (einen davon hielt Tim Vonderbank), während für Liedberg nur Jannik Hanfland an Kai Probst scheiterte. So war es letztlich Tobias Lysson, der den kollektiven und sehr emotionalem Jubelsturm der Liedberger auslöste. Der TuS spielt in der neuen Saison wieder in der Kreisliga A. Weniger erfreulich war, dass nach dem Abpfiff ein Bengalo aus dem Anhang der Meerer in Richtung der feierneden Liedberger geworfen wurde. Gut, dass offenbar nicht wirklich etwas passiert ist.

TuS Liedberg – BW Meer 5:4 n.E.

TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Dominik Jansen Chavez (115. Tobias Lysson), Markus Fongern, Kubilay Serin, Sinan Kleine (91. Jens Onkelbach), Philip Onkelbach (84. Dominic Wallrath), David Maaßen, Jannik Hanfland, Muhamet Azirovic, Andreas Faust (67. Marcel Bock), Dominik Born (58. Jan Alexander Luig) - Trainer: Fabian Vitz

BW Meer: Kai Probst, Dennis Berestovyy (58. Ayyoub Karratz), Lahbib Moussaoui, Florian Hefter, Drilon Bajramaj, Gentrit Konxheli (58. Ilias Bedour) (115. Mert Uzunhan) (83. Ouassim Jadaoun), Ismail Hassan, Patrick Schüßler, Philipp Panitz, Soner Leventov Mehmedov, Ardi Shala - Trainer: Metin Saglamoglu

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Andreas Faust (49.), 1:1 Patrick Schüßler (62.), 1:2 Patrick Schüßler (121. i.E.), 2:2 Marcel Bock (121. i.E.), 2:3 Ouassim Jadaoun (121. i.E.), 3:3 David Maaßen (121. i.E.), 3:4 Soner Leventov Mehmedov (121. i.E.), 4:4 Jens Onkelbach (121. i.E.), 5:4 Tobias Lysson (121. i.E.)

Gelb-Rot: Philipp Panitz (75./BW Meer/Foulspiel)

Besondere Vorkommnisse: Jannik Hanfland (TuS Liedberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kai Probst (121.). Ismail Hassan (BW Meer) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Mert Uzunhan (BW Meer) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tim Vonderbank (121.).

