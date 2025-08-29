Ein Spieler von KSV Reichelsheim am Ball. – Foto: Robin Niklas Wittmann (Archiv)

A-Liga: Reichelsheim ist diesmal der Außenseiter KSV empfängt Aufstiegsaspirant SG Sandbach +++ Zudem steht die Neuauflage des letztjährigen B-Liga-Spitzenspiels an

Odenwaldkreis. Der KSV Reichelsheim hat sich nach der bitteren 4:5-Auftaktniederlage – trotz 3:0-Führung – gegen Nachbar SG Nieder-Kainsbach schnell gefangen und entschied die nachfolgenden Begegnungen gegen Erbach und Breuberg für sich. Ausgerechnet jetzt kreuzt Titelaspirant SG Sandbach am Sonntag (15 Uhr) In der Ruh auf. Die SGS ist mit 19 erzielten Toren und glänzendem Auftakt der klare Favorit.

Die Bilanz aus den beiden letzten Spielen lässt sich sehen: In 180 Minuten kassierte der KSV keinen Gegentreffer. Zunächst war es ein 3:0 gegen Türk Breuberg, das überzeugte, weil der KSV beispielsweise ohne gelernten Torhüter antreten musste. „Das Ergebnis hätte höher ausfallen müssen“, sagt Norbert Leist. „Wir haben gegen die harmlosen Breuberger richtigen Chancenwucher betrieben, bei denen nur Hasan Cur gerade mal zwei brauchbare Torgelegenheiten hatte. Breuberg ist derzeit aber auch nicht das Gardemaß in der A-Liga“, so Leist. Eine richtig starke Vorstellung bot der KSV dann gegen die FSV Erbach. Nach 2:0-Führung und Roter Karte gegen Erbachs Kizilyar, war der Wille der Kreisstädter gebrochen.

SV Hummetroth II gegen die FSV Erbach Am Sonntag gegen den Tabellenzweiten SG Sandbach bringt es KSV-Trainer Tobias Plagge auf einen einfachen Nenner: „Wir sind da zunächst einmal klarer Außenseiter.“ Der KSV muss sich aber auch nicht verstecken: Mit Leon Kaffenberger und Joshua Richstein verfügt die Mannschaft über zwei überragende Mittelfeldspieler. In der Kette mit Joachim Pfeifer, Michael Denzel (Innenverteidigung) und Noah Bechtel sowie Philipp Ehrhardt stellen die Reichelsheimer eine ganz starke Formation. Und vorne stehen drei schnelle und clevere Fußballer zur Verfügung. Ein Sandbacher Sieg ist noch lange nicht ausgemacht. „Wir freuen uns auf diese Herausforderung“, meint Norbert Leist abschließend. Der SV Hummetroth II führt punktgleich mit den Sandbachern die Tabelle der Kreisliga A an. Im Aufeinandertreffen mit B-Liga-Vizemeister FSV Erbach könnte es diesmal spannend werden, denn Ende Mai gewann der SVH II im B-Liga-Spitzenspiel gegen die Kreisstädter nur hauchdünn 1:0. In der Nachspielzeit besaß die FSV sogar die Chance zum 1:1. Kommt es wieder zu einem Spitzenspiel, diesmal eine Klasse höher? Die Erbacher lieferten bislang sehr unterschiedliche Vorstellungen, noch fehlt dem Team etwas die Konstanz. Auch Hummetroths Reserve befindet sich noch in einem Findungsprozess, lieferte aber bereits mit der Unterstützung aus dem Hessenliga-Kader einige starke Vorstellungen. Fast alles spricht also für den derzeitigen Spitzenreiter.

Im Duell der A-Liga-Reserven erwartet der TSV Seckmauern II den TSV Höchst II (Anstoß 13 Uhr). Derzeit ist Seckmauern II klar favorisiert. Höchst II kam nur schleppend in diese Spielzeit und sucht nach seiner Form. Eine Stunde später treffen Am Buckelweg der TSV Sensbachtal und der FV Mümling-Grumbach aufeinander. Zuletzt hatten die Gäste acht Ausfälle zu beklagen und unterlagen am Wiesenweg mit 1:4 gegen den SV Gammelsbach. Wie wird es für die Grumbacher am Sonntag personell weitergehen? Dass die Mannschaft von Trainer Ratsch Fußballspielen kann, ist längst bekannt. Ihr fehlt es vor allem am durchschlagend positiven Ergebnis. Gastgeber TSV Sensbachtal dagegen ist gut gestartet, rangiert auf Platz sechs. Doch auch die Oberzent-Elf offenbarte ihre Anfälligkeiten, ganz besonders in der Abwehr. Mit einem Heimsieg würde der TSV erst einmal seinen Platz in der Spitzengruppe festigen.

Für Türkspor Beerfelden wird es erneut eine ganz schwere Spielzeit, auch wenn das Heimspiel gegen Türk Breuberg gewonnen wurde. Im Oberzentderby gegen den FC Finkenbachtal (15 Uhr) ist für Türkspor aber wohl nur wenig drin: Gegen Reichelsheim hatte der FC den einen Punkt fast schon sicher, doch in der Nachspielzeit traf es die Finkenbacher wie ein Blitzschlag, als Reichelsheim am Donnerstagabend zum späten 1:2 traf.