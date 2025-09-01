A-Liga: Punkte für den SSV Hattenheim, Komplimente für Geisenheim

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus war der 2:1 (1:0)-Heimsieg des SSV Hattenheim gegen den FV 08 Geisenheim ein „hartes Stück Arbeit“. So zumindest laut Spieler und Sportlichem Leiter Dennis Merten, der mit seinem Treffer zum Ausgleich (52.) den wichtigen Turnaround schaffte.

„Wir hatten an die zehn Chancen, mit denen wir das Spiel früher für uns hätten gestalten können“, sah Merten ein Plus an guten Gelegenheiten. Und dennoch hieß es zur Pause 1:0 für die Gäste aus Geisenheim. Lenn Romberg brachte die 08er kurz vor der Pause in Führung (42.). „Eine junge und dynamische Mannschaft, die schon gut unterwegs war“, lobte Merten. Ganz anders der SSV, dessen Mannschaft mit vielen erfahreneren Spielern gespickt ist. Einer davon Sebastian Bergmann, der kurz vor Schluss zum Matchwinner wurde (87.). „Er hat das geschafft, was einige vor ihm versäumt haben – das Tor zu treffen“, scherzte Merten.