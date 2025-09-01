 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Der SSV Hattenheim um Can Halat (links, neben ihm der Johannisberger Jochen Fritz) bezwang Geisenheim. Archivfoto: Paul Kufahl
Der SSV Hattenheim um Can Halat (links, neben ihm der Johannisberger Jochen Fritz) bezwang Geisenheim. Archivfoto: Paul Kufahl

A-Liga: Punkte für den SSV Hattenheim, Komplimente für Geisenheim

Später Hattenheimer Dreier gegen Geisenheim

Verlinkte Inhalte

KLA Rheingau-Taunus
TuS Kemel
Presberg
SG Walluf II
Hattenheim

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus war der 2:1 (1:0)-Heimsieg des SSV Hattenheim gegen den FV 08 Geisenheim ein „hartes Stück Arbeit“. So zumindest laut Spieler und Sportlichem Leiter Dennis Merten, der mit seinem Treffer zum Ausgleich (52.) den wichtigen Turnaround schaffte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Wir hatten an die zehn Chancen, mit denen wir das Spiel früher für uns hätten gestalten können“, sah Merten ein Plus an guten Gelegenheiten. Und dennoch hieß es zur Pause 1:0 für die Gäste aus Geisenheim. Lenn Romberg brachte die 08er kurz vor der Pause in Führung (42.). „Eine junge und dynamische Mannschaft, die schon gut unterwegs war“, lobte Merten. Ganz anders der SSV, dessen Mannschaft mit vielen erfahreneren Spielern gespickt ist. Einer davon Sebastian Bergmann, der kurz vor Schluss zum Matchwinner wurde (87.). „Er hat das geschafft, was einige vor ihm versäumt haben – das Tor zu treffen“, scherzte Merten.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
2
1
Abpfiff

Fünf Spiele, fünf Siege: Eine Bilanz, die sich im Hinblick auf den herben Rückschlag des verpassten Aufstiegs in der Relegation gegen den 1. FC Kiedrich sehen lassen kann. Nun also das klare Ziel Aufstieg? „Nein. Aber natürlich wollen wir oben mitspielen“, bleibt der 33-Jährige bodenständig und verweist auf das „schwere“ Auswärtsspiel am Sonntag (13 Uhr) beim TSV Bleidenstadt II.

Die weiteren Partien im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
2
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
7
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
TuS Hahn
TuS HahnHahn
1
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
3
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
2
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
SV Presberg
SV PresbergPresberg
4
4
Abpfiff

Aufrufe: 01.9.2025, 18:00 Uhr
Lauris OmmertAutor