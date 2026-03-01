 2026-02-20T12:29:42.904Z

A-Liga: Prior sorgt für Buchenaus Big Points bei Vatanspor

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FSV Buchenau lässt im Aufstiegskampf der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf nicht locker und setzt sich bei Vatanspor Dautphe durch. Breidenstein landet einen Befreiungsschlag +++

von Redaktion · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser
Buchenaus Michel Oklitschek lässt sich von Burak Isik (re., Vatanspor) nicht aus dem Gleichgewicht bringen und holt mit dem FSV einen wichtigen Auswärtssieg. © Jens Schmidt
Marburg-Biedenkopf. Der Kampf um die Aufstiegsplätze der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf ist noch nicht entschieden. Der FSV Buchenau hat das Verfolgerduell mit Vatanspor Dautphe mit 2:0 gewonnen. Damit rückt der FSV auf fünf Punkte an den zweiten Platz heran, hat den direkten Vergleich in der Tasche und hat ein Spiel weniger ausgetragen als der sonntägliche Gegner. Am Tabellenende hat der TuSpo Breidenstein mit 5:0 gegen den VfL Biedenkopf II einen Befreiungsschlag gelandet.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.