Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
A-Liga: Prior sorgt für Buchenaus Big Points bei Vatanspor
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der FSV Buchenau lässt im Aufstiegskampf der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf nicht locker und setzt sich bei Vatanspor Dautphe durch. Breidenstein landet einen Befreiungsschlag +++
Marburg-Biedenkopf. Der Kampf um die Aufstiegsplätze der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf ist noch nicht entschieden. Der FSV Buchenau hat das Verfolgerduell mit Vatanspor Dautphe mit 2:0 gewonnen. Damit rückt der FSV auf fünf Punkte an den zweiten Platz heran, hat den direkten Vergleich in der Tasche und hat ein Spiel weniger ausgetragen als der sonntägliche Gegner. Am Tabellenende hat der TuSpo Breidenstein mit 5:0 gegen den VfL Biedenkopf II einen Befreiungsschlag gelandet.