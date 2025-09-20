A-Liga: Platz eins mehr als vedient für Rimbach

Bergstraße. Das ist ja ein Ding: Der FSV Blau-Weiß Rimbach, in der vergangenen Saison noch nicht einmal unter den ersten Fünf zu finden, führt die Tabelle der A-Liga A nun mit acht Punkten Vorpsrung an. Klar, dass sich die Rimbacher auch gegen die Sportvereinigung Affolterbach etwas ausrechnen, obwohl diese jüngst gegen den FC Ober-Abtsteinach klar mit 4:1 gewann.

„Das ist ein überragender Saisonstart, den wir uns nie so vorgestellt haben. Da haben wir uns fast selbst überrascht“, freut sich Rimbachs Trainer Marcel Reibold. Zwar brachte der 2:0-Erfolg in Trösel auch eine Verletzung des einen oder anderen Spielers mit sich, doch insgesamt ist das ein Ergebnis, das aus Rimbacher Sicht höher kaum einzuschätzen ist. „Auch wenn sich meine Mannschaft diese Tabellenposition mehr als verdient hat, müssen wir weiter von Spiel zu Spiel schauen“, rät Reibold zur Zurückhaltung. Den kommenden Gegner Affolterbach mögen viele vielleicht nicht so sehr auf dem Schirm haben. Nicht jedoch Reibold: „Ich wohne in Wald-Michelbach. Da kenne ich so manchen Affolterbacher Spieler und weiß um seine Qualität.“ Somit wartet auf die Rimbacher das nächste Spitzenspiel. „Wir werden erneut an unsere Leistungsgrenze gehen müssen“, so Reibold.

So langsam entspannt sich die missliche personelle Situation beim FV Hofheim, dem aktuellen Tabellenzehnten. „Gegen die SG Brandau/Gadernheim kommen nun fünf Akteure in den Kader zurück“, freut sich FVH-Trainer Maximilian von Dungen. Gegen die Odenwälder will von Dungen nach dem 1:0 über Mörlenbach nun den zweiten Heimsieg holen: „Die SG ist eine offensivstarke Mannschaft. Gut, dass meine Elf gegen Mörlenbach gezeigt hat, dass sie auch mal die Null halten kann.“

Aber dass diese gut gestartete SG Brandau/Gadernheim nicht unschlagbar ist, das zeigte jüngst der TSV Hambach, der mit einem 5:0-Erfolg alle Kritiker Lügen strafte. „Das war absolut verdient. Auch in der Höhe“, freute sich Trainer Marco John, dass sich seine Mannschaft endlich für den Aufwand in den vergangenen Wochen belohnte: „Wir haben gezeigt, dass wir gut Fußball spielen und jeden Gegner der Liga schlagen können.“Nun gilt es für die auf dem Tabellenplatz zwölf rangierenden Hambacher, gegen den Tabellennachbarn SG Hammelbach/Scharbach (Platz 13) nachzulegen. Der Aufsteiger hat zwar bislang recht gute Spiele absolviert, doch die Punktzahl ist mit fünf nicht gerade üppig. „Es wird wieder auf die Basics ankommen. Es ist wichtig, dass meine Mannschaft die Zweikämpfe annimmt“, sagt John vor der schweren Begegnung. Dabei ist er sich sicher, dass das gestiegene Selbstbewusstsein wesentlich dazu beiträgt, um dem Gegner aus dem Überwald Paroli bieten zu können. Doch so ganz wohl ums Herz ist John dennoch nicht: „Einige Spieler sind krank. Es wird sich erst kurzfristig entscheiden, wer spielen kann und wer nicht.“