Der FC Finkenbachtal bekommt es im Derby mit Gammelsbach zu tun. – Foto: Fabian Daum - Archiv

A-Liga: Oberzentderby steht an Reizvolles Duell zwischen Finkenbachtal und Gammelsbach +++ Schlusslicht Breuberg bei Sensbachtal Verlinkte Inhalte Kreisliga A Odenwald Sensbachtal Finkenbach Gammelsbach Breuberg

Odenwald. Von Mittwoch bis Freitag kommt es in den Odenwälder Kreisligen A und B zu insgesamt sechs Partien. In der A-Liga steht das reizvolle Oberzentderby des FC Finkenbachtal gegen den SV Gammelsbach an. Beide haben noch nicht wirklich überzeugt und suchen nach ihrer Form.

Morgen, 19:00 Uhr FC Finkenbachtal Finkenbach SV Gammelsbach Gammelsbach

Am Mittwoch (19.15 Uhr) geht es in der A-Liga am Sensbachtaler Buckelweg schon um einiges. Der Tabellensechste TSV Sensbachtal erwartet Schlusslicht Türk Breuberg. Die Oberzent-Elf kann durchaus mit dem Start zufrieden sein. Nach dem 2:1-Erfolg gegen schnelle Erbacher, die am Buckelweg auch gewinnen hätten können, aber immer wieder am überragenden TSV-Torhüter Colin Karmowski scheiterten, wird sich zeigen, ob es auch gegen den personell gebeutelten Club aus Breuberg reicht. Ein Sprung bis auf Rang drei ist für den TSV drin. Auf jeden Fall soll zu drei weiteren Punkten gegen den Tabellenletzten reichen. Aber Vorsicht, auch hier ist alles noch eine Momentaufnahme. Derzeit sind es überwiegend die individuellen Leistungen einzelner, die herausragen.

