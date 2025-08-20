A-Liga: Oberzentderby steht an

Odenwald. Von Mittwoch bis Freitag kommt es in den Odenwälder Kreisligen A und B zu insgesamt sechs Partien. In der A-Liga steht das reizvolle Oberzentderby des FC Finkenbachtal gegen den SV Gammelsbach an. Beide haben noch nicht wirklich überzeugt und suchen nach ihrer Form.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Am Mittwoch (19.15 Uhr) geht es in der A-Liga am Sensbachtaler Buckelweg schon um einiges. Der Tabellensechste TSV Sensbachtal erwartet Schlusslicht Türk Breuberg. Die Oberzent-Elf kann durchaus mit dem Start zufrieden sein. Nach dem 2:1-Erfolg gegen schnelle Erbacher, die am Buckelweg auch gewinnen hätten können, aber immer wieder am überragenden TSV-Torhüter Colin Karmowski scheiterten, wird sich zeigen, ob es auch gegen den personell gebeutelten Club aus Breuberg reicht. Ein Sprung bis auf Rang drei ist für den TSV drin. Auf jeden Fall soll zu drei weiteren Punkten gegen den Tabellenletzten reichen. Aber Vorsicht, auch hier ist alles noch eine Momentaufnahme. Derzeit sind es überwiegend die individuellen Leistungen einzelner, die herausragen.
Ähnlich differenziert muss auch das A-Liga-Derby zwischen dem FC Finkenbachtal und dem SV Gammelsbach betrachtet werden, das am Donnerstag (19 Uhr) zur Austragung kommt. Der SV Gammelsbach fuhr in seinen beiden Auftaktbegegnungen nicht einen einzigen Punkt ein. Der Spielplan hatte mit der FSV Erbach (1:2) und der SG Sandbach (2:4) aber auch zwei hohe Hürden bereitgehalten. Beim stets robust auftretenden FC Finkenbachtal sollten die Freiensteiner wieder auf Augenhöhe agieren können. Auf jeden Fall wird es wieder ein Lackmustest für das Team, bevor die Gammelsbacher am Sonntag zur nächsten schwierigen Aufgabe in Mümling-Grumbach antreten müssen.