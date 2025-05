A-Liga: Obere Lahn greift im Derby nach dem Klassenerhalt

Marburg-Biedenkopf. Die Fußball-Kreisliga A Biedenkopf geht in ihren drittletzten Spieltag. An beiden Enden der Tabelle kämpfen Mannschaften um ihre sportliche Zukunft. Im Keller kann die SG Obere Lahn am Sonntag (15 Uhr) sich selbst und die SG Wommelshausen/Dernbach gleich mit retten, wenn sie daheim den Tabellenvorletzten SG Dautphetal besiegt. Oder die SGWD rettet sich mit einem Sieg gegen Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen gleich selbst. Primus VfL Weidenhausen kämpft gegen den FV Wallau um Punkte und hofft um 13 Uhr auf Schützenhilfe des VfL Biedenkopf II, der dem VfL-Verfolger SG Nordkreis schon im Hinspiel ein unangenehmer Gegner war.