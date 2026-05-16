A-Liga: Nur Siege helfen Hambach "Sieg in Auerbach hätte die halbe Miete sein können" von Matthias B�hr · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Ein Spieler des TSV Hambach am Ball - der Klassenerhalt in der A-Liga ist noch möglich. – Foto: Jasmin Rechel (Archiv)

Bergstraße. Unruhige Tage beim abstiegsbedrohten A-Ligisten TSV Hambach, bei dem nun Christopher Becker für Andreas Davidowicz das Traineramt übernommen hat. Auch sportlich könnte es besser aussehen.„Ein Sieg in Auerbach hätte die halbe Miete sein können und eine Vorentscheidung zu unseren Gunsten im Abstiegskampf“, bedauert Abteilungsleiter Reinhard Wolff das 0:3.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:30 Uhr FV Hofheim FV Hofheim TSV Hambach TSV Hambach 15:30 PUSH Am Sonntag geht es zum FV Hofheim, der wesentlich besser in der Tabelle dasteht. „Es sind noch drei Spiele. Wenn wir eine Chance auf den Klassenerhalt haben wollen, müssen wir zwei von ihnen gewinnen“, verdeutlicht Wolff. In Hofheim müssen die Hambacher nicht nur auf die Langzeitverletzten Lars Kittel und André Gehrig verzichten, sondern auch auf Urlauber Silas Rettig.

Der FV Hofheim nutzte sein spielfreies Wochenende zur Regeneration und will nun wieder Vollgas geben. „Wir spielen nun gegen die letzten drei in der Tabelle“, will Trainer Maximilian von Dungen trotz des vermeintlich leichten Restprogramms weder Hambach, Auerbach noch Rodau unterschätzen: „Unser Ziel kann es nur sein, neun Punkte zu holen.“ Kapitän Maximilian Hödl kehrt zurück; aber Lukas Scholl (Bänderriss) und Marlon Mitsch (Sperre) fehlen. „Wir haben zuletzt immer gut mitgehalten, doch sind meist leer ausgegangen“, bedauert Oliver Zeug, der scheidende Trainer des Viertletzten SG Hammelbach/Scharbach, und erwähnt auch das Verletzungspech. Das soll die Hammelbacher jedoch nicht davon abhalten, bei der FSG Riedrode II Zählbares mitzunehmen. „Mut macht mir die Einstellung. Keiner steckt auf“, lobt Zeug.

Eine schwere Saison liegt hinter dem FC Ober-Abtsteinach, der sich aber nach dem 2:1 in Fehlheim auf eine weitere A-Liga-Spielzeit freuen kann. „Wir können jetzt befreit aufspielen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, im Heimspiel gegen den alten Rivalen Aschbach einen Dreier zu holen“, will FCO-Spielausschussvorsitzender Sebastian Trenkwald dem Tabellenzweiten ein Bein stellen.