A-Liga: Nur ein Sorgenkind macht aktuell Hoffnung Während TSV Hainstadt im Abstiegsschlamassel steckt, verbucht Beerfelden einen Erfolg

TSV Seckmauern II – TSV Höchst II 5:2 (3:0). Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel siegte Seckmauerns Perspektivteam auch diesmal souverän. Ausgerechnet ein Höchster Eigentor (15.) bescherte Seckmauern die Führung. Dabei spulte der Gast eine starke Anfangsphase ab, in der er einige gute Torgelegenheiten verstreichen ließ. Benjamin Wüst (21.) und Tim Ckhard (35.) machten es schließlich besser und brachten Seckmauerns Reserve klar in Führung. Aber Höchst blieb gefährlich, besonders durch Standards. Klare Vorteile besaß der Gastgeber bei den Spielanteilen, besonders im zweiten Abschnitt. Zunächst stellte Ruzhdi Tasholli (53.) auf 4:0, dann besorgte Jannik Albohr (57.) den Höchster Anschlusstreffer. Christian Verst (78.) mit dem 5:1 machte dann aber alles klar, daran änderte auch das 5:2 von Oliver Schwarz (84., Foulelfmeter) nichts mehr.

SV Beefelden – SG Sandbach II 2:0 (0:0). Schon in der ersten Hälfte demonstrierte der SVB seine überlegene Spielweise, versäumte es aber, seine Chancen effektiv zu nutzen. „Schon da müssen wir führen“, sagte Felix Sasse (SVB). Die Gastgeber ließen sich auch nach der Pause nicht nervös machen, spielten geduldig auf die Führung, was letztlich auch zum Erfolg führte: Ammar Ghanam (59.) und Ilija Rupcic (67.) belohnten mit ihren Toren eine engagierte Vorstellung des abstiegsbedrohten SVB.

TSV Hainstadt – KSV Reichelsheim 3:3 (1:1). Die Platzherren hatten das Glück, sehr früh das 1:0 durch Waios Floros (5.) zu erzielen. Danach war Reichelsheim die tonangebende Mannschaft, die sich gute Torabschlüsse erspielte, aber nur Edwin Untereiner (17.) gelang der verdiente Ausgleich. Mehrmals scheiterte der KSV auch am überragenden Hainstädter Schlussmann Fabian Koch. Nach dem Seitenwechsel sah es einige Zeit so aus, als könnte Hainstadt die Begegnung für sich entscheiden. Felix Weber (46.) und wiederum Waios Floros (62., Foulelfmeter) legten zum 3:1 vor. „Da hätten wir nachlegen müssen, doch so blieb der KSV mit seinem Einsatzwillen und Biss gefährlich“, berichtete Bernd Büchner (TSV). Und so kam es, wie es kommen musste: Vanja Serdar (65.) sowie Nils Arras (83.) glichen spät für die Gersprenztaler aus.