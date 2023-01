A-Liga? Nicht unbedingt FSV Zotzenbach gibt sich auch mit kleinen Schritten zufrieden +++ Klarheit in der Trainerfrage

Wie haben die Zugänge eingeschlagen? Mit Timo Hufnagel, er kam aus der eigenen Jugend, habe ein Spieler seine Chance genutzt und auf sich aufmerksam gemacht. „Ihn kann man schon zum Stammpersonal zählen, auch wenn er zunächst auf der Bank sitzt“, sagt Roland Agostin. Andere Zugänge hatten nicht so viel Glück oder mussten aus beruflichen oder schulischen Gründen öfter passen. Mit Drilon Hasi (SG Viernheim) hat sich ein Akteur relativ schnell aus Zotzenbach wieder verabschiedet. Ansonsten lautet auch in dieser Saison die Devise: eine eingespielte Mannschaft ins Rennen schicken. „Der Stamm ist mittlerweile seit drei Jahren zusammen. Das zahlt sich aus“, freut sich der Vorsitzende.

Was geht besser? Mit eben jenen 42 Treffern gehört Zotzenbach zu den besten sieben Mannschaften der B-Liga. Trotzdem findet Agostin: „An unserer Chancenverwertung können wir definitiv arbeiten.“ Auch in spielerischer Hinsicht gebe es Luft nach oben: „Wir lassen dem Gegner gerade in der eigenen Hälfte oftmals zu viel Platz.“ An den Standards gelte es zudem zu arbeiten.

Was war gut? Einen kleinen Moment muss Roland Agostin überlegen, doch dann sprudelt es aus ihm heraus. „In der Vergangenheit hatten wir gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich oftmals Probleme. Das läuft in deutlich besser“, lobt Agostin, dem auch die Leistungen und Ergebnisse auf dem heimischen Sportplatz gefallen. Auch habe die Mannschaft die beiden Spielsysteme, 3-5-2 und 4-4-2, verinnerlicht und bislang gut umgesetzt, freut sich der Vorsitzende, dem auch die Disziplin und die 42 erzielten Tore gut gefallen.

Anspruch und Wirklichkeit: Ein Platz unter den ersten fünf soll es am Ende der Saison werden – keine Frage, die Zotzenbacher liegen im Soll. „Wir sind absolut zufrieden. Wir hatten uns einen solchen Saisonverlauf erhofft, bislang läuft es auch wirklich ordentlich“, freut sich Vorsitzender Roland Agostin. Schon die Spielzeit 2021/22 gestaltete der FSV zufriedenstellend, am Ende stand Platz sechs mit 48 Punkten zu Buche. Mit den aktuell 29 Zählern befindet sich der Klub auf dem Weg, dieses Ergebnis erneut zu erreichen oder gar zu toppen.

Gibt es in der Winterpause personelle Veränderungen? Kontinuität ist das Erfolgsrezept des FSV. Und darauf bauen die Odenwälder auch in dieser Saison. Neuzugänge wird es beim B-Ligisten in der Winterpause, so zumindest der aktuelle Stand der Dinge, keine geben.

Was ist noch drin in dieser Saison? Die A-Liga sei nicht das primäre Ziel, betont Vereinschef Agostin, dem natürlich klar ist, dass seine Mannschaft in dieser Spielzeit eine gute Chance hat, im Aufstiegsrennen mitzumischen. „Die ersten vier bis fünf Spiele nach der Winterpause werden zeigen, wo die Reise hingeht. Da warten schon einige Herausforderungen auf uns“, ist er sich sicher.





Aus zwei wird eins

Marcel Vollrath kann aus beruflichen Gründen das Traineramt beim FSV Zotzenbach in der Saison 2023/24 nicht mehr ausüben- Das teilt der Verein mit. Vollrath ist gemeinsam mit David Rauch seit drei Jahren in Diensten des B-Ligisten. Rauch ist bereit, ab der neuen Spielzeit alleine verantwortlich zu sein. In Absprache möchten die Verantwortlichen dann einen Co-Spielertrainer verpflichten.