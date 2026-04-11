A-Liga-Neuss: Spitzenspiel mit Signalwirkung

Ohligschläger freut sich über gute Stimmung

Mit Rückenwind reisen die Vorster an. Das deutliche 8:1 gegen Grevenbroich hat Spuren hinterlassen. „Das hat gut getan nach den beiden Spielen vorher“, sagt Trainer Patrick Ohligschläger. „Die haben wir doof hergegeben. Die fünf verlorenen Punkte tun weh. Aber momentan lassen alle Mannschaften von oben – außer Novesia – Punkte liegen.“

Trotz Osterferien und einiger Abwesenheiten sieht der Vorster Trainer sein Team gut aufgestellt. „Die Stimmung ist super, wir freuen uns auf das Spiel. Nicht alle sind da, aber wir haben einen starken Kader, der Grefrath schlagen kann.“ Kann. Denn „Grefrath steht nicht umsonst ganz oben. Aber an einem guten Tag können wir jeden schlagen.“ In der Trainingswoche legte er den Fokus daher nicht nur auf Taktik. „Wir haben gut trainiert und noch mal Motivation in die Köpfe der Jungs reingehauen“, sagt Ohligschläger – auch mit Blick auf die außergewöhnliche Chance in dieser Saison. „So eine Gelegenheit mit drei Aufsteigern hat man die nächsten 50 Jahre nicht mehr. Die müssen wir nutzen.“ Der mögliche Sprung in die Bezirksliga hätte für ihn auch persönlich einen besonderen Stellenwert. „Das ist ein toller Moment. Ich habe das schon mit Uedesheim erlebt – und genau so etwas müssen wir jetzt mitnehmen.“

Beim Tabellenführer blickt man dem Duell ebenfalls mit Vorfreude entgegen. „Wir freuen uns auf das Spiel und erwarten viele Zuschauer“, sagt Grefraths Trainer Jörg Gartz. Wie genau sein Aufgebot aussehen wird, entscheidet sich kurzfristig: „Es gibt noch ein paar Fragezeichen, aber wir haben einen großen, ausgeglichenen Kader.“

Sportlich rechnet er mit einem intensiven Duell. „Vorst hat gerade 8:1 gewonnen und spielt eine sehr gute Rückrunde. Das wird ein heißer Tanz, wie immer.“ Im Aufstiegsrennen sieht Gartz die Gäste ein Stück weit mehr unter Druck. „Die müssen gewinnen, um oben dranzubleiben. Wir wollen gewinnen.“ Mit acht Punkten Vorsprung auf Verfolger Novesia (bei einem Spiel mehr) hat Grefrath immer noch die besten Karten. Dennoch betont Gartz: „Wir müssen nicht aufsteigen. Aber natürlich will man in dieser Position oben bleiben; und mit jeder Woche auf Platz eins wächst die Hoffnung auf den Aufstieg.“

Die bislang einzige Saisonniederlage ist beim Tabellenführer längst abgehakt. „Die haben wir ganz gut verkraftet, zum Glück haben wir danach wieder gewonnen“, sagt Gartz. Sein Wunsch für den Saisonendspurt ist klar: „Wir hoffen, dass das unsere einzige Niederlage bleibt.“

Die drei anderen Aufstiegskandidaten haben am Sonntag ganz andere Aufgaben als ein Spitzenspiel: Alle drei müssen sich gegen Mannschaften aus dem Abstiegskampf beweisen.