A-Liga: Neuer Coach für bestes B-Team

Seckmauern. Der TSV Seckmauern verfügt nicht nur über eine Mannschaft, die sensationell in die Gruppenliga aufgestiegen ist, sondern auch über zweite Mannschaft, die in der Kreisliga A neue Maßstäbe setzte. Platz fünf und das Aufrücken in die Spitzengruppe ist bemerkenswert. Mit Eduard Fuchs bekam die Mannschaft jetzt auch einen neuen Trainer, der genau dort weitermachen will, wo Vorgänger Percy Schwinn sein Engagement in diesem Sommer beendete.

Das Vordringen in die Spitzengruppe und die gute Ausgangsposition nach der Winterpause war nicht selbstverständlich. In der Restrunde Anfang März präsentierte sich das Perspektivteam noch stabiler und setzte sich gegen gestandene Aktivenmannschaften, wie beispielsweise FC Finkenbachtal (4:2) oder SG Nieder-Kainsbach (5:3) und gegen den Erzrivalen TSV Höchst II (4:2) durch. Einmal mehr war die Mannschaft die erfolgreichste Reserven-Elf des Odenwaldkreises. Eduard Fuchs war bereits in den Vorspielzeiten im Trainerteam mit Schwinn und auch zuvor der A-Jugendtrainer, der den 2005er-Jahrgang in den Senioren-Spielbetrieb überführte. Dieser Junioren-Jahrgang prägt bereits den TSV Seckmauern, wie kaum ein anderer Nachwuchs zuvor.

Eduard Fuchs macht deutlich, dass der TSV in der Ausbildung der Kinder und Jugendlichen in den letzten Jahren überzeugend arbeitete und darauf begründet sich auch der durchschlagende Erfolg.

Selbstverständlich bleibe die A-Liga-Mannschaft noch immer ein Zulieferbetrieb des Ersten Teams. Aber auch Verletzungssorgen greifen um sich. Lennart Wagner ist in der Wahrnehmung von Fuchs ein ganz wichtiger und zuverlässiger Spieler in der Hintermannschaft des TSV II: „Er gewinnt jeden Zweikampf, ist aber wieder verletzt. Und Moritz Spall – auf der Sechserposition – wird wohl ins Gruppenligateam aufrücken.“

80 Gegentore sind eindeutig zu viel

Damit fallen schon zwei Stabilisatoren für Fuchs weg. Mit dem gezeigten Mannschaftsgeist und Zusammenhalt der letzten Spieljahre will Eduard Fuchs auch in die nahende Spielzeit 2025/26 gehen: „Offensiv sind wir richtig stark, das belegen ja auch die 86 erzielten Tore.“ Nur die Defensive bereitet dem Coach Sorgen: 80 Gegentore seien eindeutig zu viel. Daran will Fuchs gezielt arbeiten, was aber gar nicht so einfach wird, denn stets muss die Reserve bereit sein, Spieler nach oben abzugeben oder es belasten verletzungsbedingte Ausfälle die Abstimmung in der Abwehr.

In nur wenigen Spielen haben hat der TSV II mit der Abwehr spielen können, die am Vorspieltag noch auf dem Platz stand. Die Vorfreude auf die neue Spielzeit ist schon riesengroß: „Auch wenn die Liga in der Spitze stärker geworden ist, setze ich auf meine Mannschaft, die in der Lage ist, wieder einen vorderen Platz zu belegen.“