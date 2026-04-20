A-Liga: Negativtrend des C.R.E.U. Höchst hält bei SG Kelkheim an Dem Favoriten unterlegen: C.R.E.U. Höchst verliert 0:5 gegen SG Kelkheim +++ VfB Unterliederbach II setzt Ausrufezeichen: 10:2 gegen 1. FC Sulzbach von Ruben Solms · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser

Der C.R.E.U. Höchst gibt sich auch nach einem 0:4-Pausenstand nicht auf, unterliegt der SG Kelkheim letztlich aber dennoch deutlich mit 0:5. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Relegation in der vergangenen Saison zeigte der C.R.E.U. Höchst auch in der Hinrunde 2025/26 überzeugende Leistungen und schloss auf Platz vier ab. In der Folge geriet das Team jedoch zunehmend ins Hintertreffen und rangiert in der Rückrundentabelle mittlerweile nur noch auf Platz 15. Am vergangenen Sonntag setzte es gegen die SG Kelkheim nun eine deutliche 0:5-Niederlage. Über die Ursachen für den Leistungsabfall sowie die kommende Spielzeit sprach David Maniura vom C.R.E.U. Höchst.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. 4:0 zur Halbzeit: C.R.E.U. chancenlos in Kelkheim David Maniura, Co-Trainer des C.R.E.U. Höchst, sagte: "Wir haben uns viel vorgenommen, sind aber sehr schlecht in die Partie gestartet." So führte bereits der erste Vorstoß des Gastgebers SG Kelkheim zum 1:0-Führungstreffer durch Louis Hoess (2.). Wie Maniura berichtete, habe es das Team im Anschluss verpasst, durch eine hochkarätige Chance zum Ausgleich zu kommen. Dies bestrafte die SG Kelkheim noch innerhalb der ersten 45 Minuten dreifach: 2:0 durch Tobias Friedl (9.), 3:0 durch Marlon Hilz (23.), sowie die 4:0-Pausenführung, erneut durch Tobias Friedl (28.). "Wir konnten zu keinem Zeitpunkt zurückkommen und der Gegner hat absolut verdient gewonnen", bewertete Maniura. Dennoch habe sich die Mannschaft in der Pause das Ziel gesetzt, die zweite Hälfte für sich zu entscheiden – als Zeichen für die Moral. Zum Anfang der zweiten Hälfte schlug jedoch erneut die SG zu und erzielte in Person von Miguel Davila (53.) den Treffer zum 5:0-Endstand.