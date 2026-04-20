A-Liga: Negativtrend des C.R.E.U. Höchst hält bei SG Kelkheim an

Main-Taunus-Kreis. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Relegation in der vergangenen Saison zeigte der C.R.E.U. Höchst auch in der Hinrunde 2025/26 überzeugende Leistungen und schloss auf Platz vier ab. In der Folge geriet das Team jedoch zunehmend ins Hintertreffen und rangiert in der Rückrundentabelle mittlerweile nur noch auf Platz 15. Am vergangenen Sonntag setzte es gegen die SG Kelkheim nun eine deutliche 0:5-Niederlage. Über die Ursachen für den Leistungsabfall sowie die kommende Spielzeit sprach David Maniura vom C.R.E.U. Höchst.
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David Maniura, Co-Trainer des C.R.E.U. Höchst, sagte: "Wir haben uns viel vorgenommen, sind aber sehr schlecht in die Partie gestartet." So führte bereits der erste Vorstoß des Gastgebers SG Kelkheim zum 1:0-Führungstreffer durch Louis Hoess (2.). Wie Maniura berichtete, habe es das Team im Anschluss verpasst, durch eine hochkarätige Chance zum Ausgleich zu kommen. Dies bestrafte die SG Kelkheim noch innerhalb der ersten 45 Minuten dreifach: 2:0 durch Tobias Friedl (9.), 3:0 durch Marlon Hilz (23.), sowie die 4:0-Pausenführung, erneut durch Tobias Friedl (28.). "Wir konnten zu keinem Zeitpunkt zurückkommen und der Gegner hat absolut verdient gewonnen", bewertete Maniura. Dennoch habe sich die Mannschaft in der Pause das Ziel gesetzt, die zweite Hälfte für sich zu entscheiden – als Zeichen für die Moral. Zum Anfang der zweiten Hälfte schlug jedoch erneut die SG zu und erzielte in Person von Miguel Davila (53.) den Treffer zum 5:0-Endstand.
"Die Hinrunde lief super, wir waren total zufrieden und haben einen guten Fußball gespielt", sagte Maniura. So habe das Team den Schwung der erfolgreichen Relegation sowie einer guten Vorbereitung mitnehmen können. In der laufenden Rückrunde zeige sich jedoch eine Entwicklung, die das Team bereits in der vergangenen Saison gemacht habe. Im Zuge anhaltender Niederlagen sei C.R.E.U erneut in eine Negativspirale geraten. "Wir haben ein ganz großes Kopfproblem. Es fehlt aktuell einfach an Selbstbewusstsein, an Spielglück und an Leistung", fasste Maniura zusammen. Weiterhin habe die Mannschaft in der Rückrunde insbesondere an der Verletzung von Stürmer Abinezer Gossaye-Berhane zu knabbern gehabt, der sich gegen die SG Kelkheim erneut eine Verletzung zugezogen habe. Entscheidend sei jedoch, dass sich die Mannschaft auch selbst geschwächt habe. Über die Rückrunde hinweg waren die Spieler Erhan Yilmaz, Gian Paolo Cestaro, Fabio Grillo, Damian Bosnjak, Ismail Smoualih El Merabet und Dehan Hetti Pathieannehelage gesperrt. Zugleich verschuldete C.R.E.U. insgesamt sechs Elfmeter gegen sich.
"Wir hatten damit gerechnet, auch eine solide Rückrunde zu spielen", berichtete Maniura. Die gute Hinrunde gebe dem Team jedoch die Sicherheit, in dieser Spielzeit nichts mit dem Abstieg zu tun haben zu werden. Ziel sei es nun, bis zum Saisonende möglichst viele Spiele zu gewinnen, um so die Stimmung wieder ins Positive zu drehen. In die Vorbereitung zur kommenden Saison wolle das Team ohne negative Gefühle gehen. "Wir sind bereits in Gesprächen mit einigen potenziellen Neuzugängen", erklärte Maniura. Die Hinrunde habe gezeigt, dass der Kader über Qualität verfüge. Um diese konstant auf den Platz zu bringen und zugleich für frischen Wind im Team zu sorgen, solle der Kader partiell erweitert werden. Der Traum des Vereins sei es weiterhin, Marcel Diaz Aptiev, der seit der Saison 24/25 für den SC Eschborn aufläuft, zurück zu C.R.E.U. Höchst zu holen.