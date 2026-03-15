A-Liga: Nauheim schenkt Bischofsheim ein Klare Sache beim Verfolgerduell +++ Auch der SSV Raunheim kommt zum Kantersieg von Gabi Wesp-Lange · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der SV 07 Nauheim das Verfolgerduell in der A-Liga mit 6:1 gegen die SV 07 Bischofsheim klar für sich. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Während Spitzenreiter Türk Gücü Rüsselsheim spielfrei war, entschied der SV 07 Nauheim das Verfolgerduell in der A-Liga mit 6:1 gegen die SV 07 Bischofsheim klar für sich. Dadurch rückte der Tabellenzweite auf sechs Punkte an Türk heran. Auch die SSV Raunheim kam zu einem 7:0-Kantersieg über Opel Rüsselsheim und schob sich auf Rang drei vor. Derweil ging die SKV Mörfelden erneut leer aus und hat nach dem 0:1 gegen Hillal Rüsselsheim wie Bischofsheim und Gernsheim schon acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SV 07 Nauheim SV Nauheim SV 07 Bischofsheim Bischofsheim 6 1 Abpfiff Nach 55 Minuten lag Nauheim durch drei Tore von A-Jugendspieler Luca Scherzer schon deutlich mit 3:0 vorn. Sabri El Funte erhöhte noch auf 5:0. Liam Bozikovic setzte den Schlusspunkt. „Das war eine sehr reife Leistung. Wir haben 90 Minuten lang dominiert“, hob SV-Coach Alex Stumm hervor und sah wie beim vorherigen Sieg im Spitzenspiel über Türk Gücü eine „gute Mannschaftsleistung“.

Frank Schock bedauerte dagegen auf Bischofsheimer Seite: „Wir sind total unter die Räder gekommen, haben die Zweikämpfe weit unter Niveau geführt und ließen uns den Schneid abkaufen.“

„Wir haben nichts anbrennen lassen und hätten auch noch höher gewinnen können“, freute sich Mohamed Assaidi über einen klaren Sieg ohne Gegentor. Dabei führte die Mannschaft von Trainer Jörg Nowka, der zum Jahresbeginn die Regie bei der SSV übernommen hat, zur Halbzeit schon mit 4:0.

Nach der Niederlage gegen die Sportfreunde Bischofsheim konnte Mörfelden wieder nicht punkten. Durch weiter viele Ausfälle in ungewohnter Aufstellung am Start, sah Trainer Saha Maau sein Team zwar feldüberlegen, „aber im letzten Drittel haben wir nicht konsequent zu Ende gespielt und kamen kaum zu nennenswerten Chancen“. Für den FC Hillal war es durch den Siegtreffer von Bilal Benali ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Auf dem Relegationsplatz konnte er den Rückstand zum SC Opel nun auf sechs Punkte verkürzen.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren spielbestimmend, haben aber wieder viele Chancen vergeben“, bedauerte SG-Coach Philipp Jöst. Schon vor dem 0:1 setzte Marc Mundschenk einen Foulelfmeter daneben.

Auch nach einer komfortablen 3:0-Führung zur Pause spielten die Gastgeber konstant weiter und schraubten das Ergebnis noch in die Höhe. „Wir waren sehr ballsicher und viel in Bewegung. Das hat mir gut gefallen“, betonte Trainer Rino Bauso.