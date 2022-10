A-Liga: Nächster Dämpfer für Starkenburgia Auf 1:6 folgt 1:7 bei der SG Reichenbach +++ Mörlenbach behält das letzte Wort

VfR Bürstadt – SV Lindenfels 3:2 (1:0). Der Absteiger kam zu einem glücklichen, aber nicht unverdienten Erfolg. „Heute haben wir unser Spielglück erarbeitet. Ich bin mit der kämpferischen Einstellung meiner Mannschaft absolut zufrieden“, lobte Trainer David Vorreiter. Zwar trat der VfR mannschaftlich geschlossen auf, doch hatte er in Ahmet Tubay auch einen starken Einzelspieler, der für alle drei Treffer verantwortlich zeichnete. Der erste davon war dabei besonders schön, als er in der 15. Minute eine schöne Kopfballvorlage von Volkan Celikan aufnahm.

SG Nordheim-Wattenheim – TG Jahn Trösel 1:1 (0:1). Angesichts der Tröseler Personalnot hatte SG-Trainer Jens Stark drei Punkte fest im Visier. „Einsatzbereitschaft, spielerischen Glanz, Chancenverwertung – alles, was uns beim 6:1 gegen die Starkenburgia auszeichnete, haben wir nun vermissen lassen“, bedauerte Stark. Immerhin durfte er sich über ein schönes Tor zum 2:2-Endstand von Jonas Pixberg aus spitzem Winkel freuen: „Der Treffer war eine Art Lupfschuss. Jonas wird ihn so schnell nicht noch einmal wiederholen.“

SG Reichenbach – Starkenburiga Heppenheim 7:1 (4:1). Die SG ist wieder dran an der Spitze, schob sich im Klassement auf Rang drei vor. Die Starkenburgia bleibt nach einer harten Woche mit zwei Niederlagen und 13 Gegentoren dennoch vorn. „Unser Pressing hat sehr gut funktioniert, wir hatten viele Balleroberungen“, berichtete SG-Spielertrainer Christian Bauer. Bereits nach 25 Minuten und einer 3:0-Führung hatten die überlegenen Gastgeber die Weichen Richtung Dreier gestellt. „Die Führung hat uns natürlich in die Karten gespielt, die ersten drei Chancen waren drin“, so Bauer. Die Reichenbacher, bei denen Bastian Derigs einen Dreierpack schnürte, hatten auch nach dem Wechsel keine Probleme mit dem FC.

SV/BSC Mörlenbach – FC 07 Bensheim II 4:3 (3:2). Es war wie verhext. Kaum legte Mörlenbach vor, gelang dem fC 07 der Ausgleich in einem hart umkämpften Spiel. Am Ende witzelten die Mörlenbacher Fans: „Nur gut, dass Ervin Beka das Siegtor kurz vor Schluss erzielt hat, dann bleibt den Gästen kaum noch Zeit zum Ausgleich.“ Doch vor dem 4:3 vereitelte Mörlenbachs Torwart Salvatore Conte zwei Riesenchancen der Bensheimer mit Glanztaten. „Wir sind in der Klasse voll angekommen. Man nimmt uns ernst“, freute sich SV/BSC-Sprecher Helmut Baumgärtner.

Tore: 1:0 Knapp (4.), 1:1 Gielow (10.), 2:1 Knapp (27., Foulelfmeter), 2:2 Kerbs (28.), 3:2 Ervin Beka (45.), 3:3 Baumgärtner (71.), 4:3 Ervin Beka (87.). – Schiedsrichter: Hild (Groß-Umstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Qoku, Knapp/Kerbs, Baumgärtner.

SC Rodau – FC Ober-Abtsteinach 2:1 (0:1). Gegen den Tabellenvierten aus dem Odenwald kam der Sportclub zu seinem zweiten Saisonsieg. Verdient, wie SCR-Pressesprecher Edmund Becker meinte: „Ober-Abtsteinach war in der ersten Halbzeit besser, wir sind wie verwandelt aus der Kabine gekommen.“ Becker lobte die Leidenschaft und den Einsatzwillen der Rodauer, die innerhalb weniger Minuten aus einem 0:1-Pausenrückstand eine 2:1-Führung machten. „In dem Maße, wie wir uns gesteigert haben, hat Ober-Abtsteinach nachgelassen“, beobachtete Becker. Für die Gäste gab es in der Schlussphase einige Distanzschüsse zu verzeichnen, die aber keine Gefahr brachten. Näher dran an einem weiteren Tor war der SCR, unter anderem bei einem Pfostenschuss von Bah (75.).

Allerdings ärgerten sich die Gäste über den zweiten Rodauer Treffer, der aus Sicht des FCO überhaupt keiner war. Der Ball habe die Linie nicht überschritten, Torwart Tim Wiegand ihn auf der Linie stehend weggefaustet, hieß es von FCO-Seite. Doch Schiedsrichter Gavazi sah die Sache anders.

Tore: 0:1 Weihrich (20.), 1:1 Bah (48.), 2:1 Mitsch (53.). – Schiedsrichter: Gavazi (Eppelheim). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: Löw, Bah/Weihrich.