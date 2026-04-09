A-Liga: Nach Spielabbruch ermittelt die Polizei

Was war vorgefallen? Insgesamt sei es ein „sehr faires“ Spiel gewesen, wie Schiedsrichter und beide Vereine auf Anfrage bestätigen. Bis zur 73. Minute. Da war dem 1:0 für die Gastgeber eine strittige Szene vorausgegangen. Nach Meinung der Gäste ein „100-prozentiges Foulspiel“, wie Ramchani berichtet. Er war anderer Meinung. In der Folge verhängte er zunächst zwei Platzverweise gegen die Gastmannschaft und wendete das Stopp-Konzept an. „Das kann man auf den Videoaufnahmen sehen“, so Ramchani. Das Konzept des DFB ist eine Maßnahme im Amateurfußball (seit Saison 2024/25), um Gewalt und Spielabbrüche durch „Beruhigungspausen“ zu verhindern. Das funktionierte nicht. Als es nach dem Abbruch der Partie auf dem Platz zu einer Rudelbildung gekommen sei, habe er die Polizei rufen lassen.