A-Liga MTK: Unterliederbachs Unterbau obenauf

Frankfurt. Fünf Spieltage sind in der neuen Saison absolviert - einen ersten Aufschluss über die Kräfteverhältnisse in der neuen Spielzeit liefert sie bereits. So steht ein Duo aus dem Frankfurter Westen derzeit unter den Top Drei der Tabelle - punktgleich an der Spitze neben der SG Hoechst auch die "Zweite" des VfB Unterliederbach. Mit einem Kraftakt gegen den SV Ruppertshain baute das Team des neuen Trainers Giorgio Luzzi seine Bilanz auf nunmehr 13 Punkte aus fünf Partien aus. Neben vier Siegen gab es nur im direkten Duell gegen die SGH (2:2) einen Punktverlust.

"Die Jungs haben Spaß Fußball zu spielen. Wir haben einen guten Angriff, schießen viele Tore, kassieren aber auch viele", sagt Luzzi.

Wie in vielen Unterbau-Teams üblich, profitiert das Team von regelmäßigem Kader-Zuwachs aus der "Ersten", die derzeit auch in der Gruppenliga gut unterwegs ist. "Die Erste hat einen breiten Kader. Das gibt uns den Luxus, dass wir fast jedes Wochenende zwei bis drei Spieler runterbekommen, die im Training nicht überzeugen konnten oder zuvor wenig trainiert haben", sagt Luzzi. So liefen in dieser Saison bereits die beiden Yesil-Brüder Caner und Celal, Patrick Barnes, Edmond Latifi, Ilias Khalili, Youness Hedi, Yejin Yi sowie Yevheni Andrayuk in der A-Liga auf.

Klar ist aber auch, dass es Risiken birgt, wenn Spieler aus der Zweiten sich die ganze Woche im Training reinhängen - um dann am Wochenende einen Akteur aus dem Gruppenliga-Kader vor die Nase gesetzt zu bekommen. Da sei Fingerspitzengefühl gefragt, sagt Luzzi, der zuvor beim Unterbau des TuRa Niederhöchstadt bereits wertvolle Erfahrungen sammelte. "Im Zweifel setze ich die Spieler dann auf anderen Positionen ein, damit sie ihre verdiente Spielzeit bekommen."

Allerdings sind die höherklassig eingeplanten Akteure auch keine Erfolgsgarantie: Gegen Ruppertshain ging es mit einem 1:2 aus VfB-Sicht in die Kabine, Natay Gizaw hatte kurz vor Halbzeitpfiff verkürzt, nachdem Tim Bittig und Felix Klöhn die Gäste in Front geschossen hatten. "Ich habe in der Pause dann drei Spieler, die nominell zur Ersten gehören, ausgewechselt, weil sie nicht überzeugt haben. Da musste ich in der Kabine auch mal ein bisschen laut werden", sagt Luzzi.

In der zweiten Halbzeit auf eigene Stärken besonnen

In der zweiten Halbzeit, als sich der VfB gegen körperbetont agierende Ruppertshainer auf seine Stärken besann, ging es bergauf, auch wenn Tim Lutz per Strafstoß das zwischenzeitliche 3:1 für den SVR erzielte.

Am Ende drehten die Unterliederbacher mit schönen Passstaffetten und dank seiner starken Flügelzange die Partie - in der Mitte erwies sich der erfahrene Ranko Tomic mit einem Hattrick als Torgarant. Ebenso sind die Außenspieler Okan Cankurt (traf zum Endstand) und Kenan Reimer in Top-Verfassung. Als zentraler Mann ist Bryan Evina zudem ein wichtiger Spieler, der sich im Sommer aus zeitlichen Gründen freiwillig wieder zurück in die "Zweite" hat beordern lassen, derzeit aber verletzt ausfällt.

Auf der Erfolgswelle Richtung Kreisoberliga?

Bislang macht sich der Ausfall ergebnistechnisch nicht bemerkbar. Viel eher surft der VfB II weiter auf der Erfolgswelle - vielleicht bald in Richtung Kreisoberliga? Bereits kommenden Donnerstag will das Team beim SV 09 Flörsheim die nächsten Punkte einfahren.

Seine ersten Zähler holte der 1.FC Sulzbach, der in Flörsheim in der Schlussphase 3:2 siegte. Aufstiegsfavorit SG Kelkheim musste beim 1:2 gegen Oberliederbach II den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der SV 09 Hofheim siegte zweistellig in Wallau, das ebenso wie der FV Neuenhain und Germania Schwanheim (2:3 bei CREU Höchst) noch auf Zählbares wartet.

