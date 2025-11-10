A-Liga MTK: Trotz Minuspunkt und Neuansetzung - TVW weiter mit Moral

Main-Taunus. Der TV Wallau steckt in einer herausfordernden Saison, in der sich die Rückschläge häufen: Neben der deutlichen 1:5-Niederlage gegen den C.R.E.U. Höchst steht das Team nach einem Punktabzug durch den Verband nun sogar mit einem Minuspunkt da . Zudem steht nach einem Urteil des Kreissportgerichts fest, dass das in der 70. Minute beim Stande von 1:0 für den TVW wegen Regen abgebrochene Spiel gegen den FV Neuenhain neu ausgetragen wird. Warum die Mannschaft dennoch die Moral hochhält, erklärt der Trainer des TV Wallau.

Guido Barzellotti, Trainer des TV Wallau, sagt zur Begegnung mit dem C.R.E.U. Höchst: "C.R.E.U. war von Anfang an viel giftiger und auf dem Platz präsenter." Nachdem der TVW selbst eine frühe Gelegenheit zum Führungstreffer nicht zu nutzen wusste, belohnte sich das Gästeteam bereits in der fünften Minute erstmals durch Angreifer Fabio Grillo und ließ unmittelbar darauf den Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung durch Ismail Smoualih El Merabet (10.) folgen. Innerhalb weniger Minuten erzielten dann zunächst Cosimo Arnone (21.) und erneut Fabio Grillo (25.) die Tore zur 3:0- und 4:0-Führung aus Sicht der Gäste, bevor kurz vor dem Halbzeitpfiff wiederum Cosimo Arnone (44.) seine Mannschaft mit einem Fünf-Tore-Vorsprung in die Pause verabschiedete.

"Wir haben zu lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen, und der Gegner spielt insbesondere offensiv einen sehr starken Fußball", erläutert Barzellotti das Zustandekommen des deutlichen Rückstands. In den verbliebenen 45 Minuten habe der Gegner seine Vorstöße zurückgenommen; der späte Anschlusstreffer durch Alexander Wolf (82.) zum 1:5-Endstand aus Sicht des TV sei jedoch ebenso der Lohn für eine deutliche Leistungssteigerung aufseiten der Heimmannschaft gewesen. Der Trainer fasst zusammen: "Es ist schön zu sehen, dass die Jungs Moral zeigen und sich voll in die Partie gehängt haben."

Rückschläge für den TVW – die Hoffnung lebt weiter

Wie Barzellotti berichtet, werde die Mannschaft auch in der aktuell schwierigen Phase auf jeden Gegner neu eingestellt. Entscheidend sei es, die Spieler immer wieder an ihre Stärken zu erinnern und ihnen zu vermitteln, dass sie in der Lage seien, Chancen zu kreieren und Tore zu erzielen. "Gerade auf die Mentalität der Jungs bin ich aber sehr stolz, denn sie kommen trotz der Ergebnisse weiterhin ins Training und zu den Spielen“, sagt der Coach.

Auch der Umstand, dass der bisher punktlose TVW aufgrund des Schiedsrichter-Pflichtsolls vom Verband einen Punkt abgezogen bekommen hat und nun mit -1 Punkten dasteht, bedeute für das Team keine wirkliche Veränderung. "Dass wir jetzt einen Minuspunkt haben, war natürlich nicht gewollt, aber uns war bewusst, dass das passiert und wir müssen uns auf die Duelle mit Teams aus dem Tabellenkeller konzentrieren", sagt Barzellotti.

Warum das Sportgericht auf Wiederholungsspiel entschied

Zu diesen zähle das Nachholspiel gegen den FV 08 Neuenhain, auf das sich der TVW nach dem Spielabbruch am siebten Spieltag nun einstellt. Das Nachholspiel ist für den 20. November (20 Uhr) angesetzt. Der TVW wird von einer Berufung gegen das Urteil vor dem Verbandssportgericht wohl absehen, wie Abteilungsleiter Maurice Jung bestätigt. Letztlich war der Schiedsrichter, der bei der mündlichen Anhörung vor dem Kreissportgericht nicht erschienen war, für den Abbruch verantwortlich gemacht und wegen im Sonderbericht offensichtlich falschen Angaben, die sich nicht mit den Aussagen des als Zeugen aufgetretenen Kreisfußballwarts Karl-Heinz Reicherts deckten, mit einer Geldstrafe in Höhe von 50 Euro belegt worden. Weil nach Ansicht des Gerichts kein Verein den Abbruch verursacht hatte, sehen sich beide Teams also am 20. November wieder. "Ich bin grundsätzlich positiver Dinge und gerade in diesem Spiel werden wir uns voll reinhängen", sagt der Trainer und fügt an: "Es ist für uns die Chance, ein Lebenszeichen zu setzen und zu zeigen, dass wir in der Lage sind, zu gewinnen".

Durchhalten bis zum Schluss

Dabei sei das gute Teamgefüge und die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern ein wichtiger Faktor für die anhaltende Moral innerhalb der Mannschaft. Zudem seien viele der Spieler selbst Wallauer, die dem Verein mit einer Mischung aus Heimatliebe und Nostalgie verbunden blieben. "Wir ziehen die Saison, sofern es möglich ist, durch, und das Abschneiden ist dabei fast zweitrangig", berichtet Barzellotti. Selbstredend sei der Klassenerhalt wünschenswert und weiterhin möglich; zudem wolle der Verein den Neuaufbau vorantreiben und neue Spieler verpflichten. Ungeachtet dessen bestehe die Voraussetzung bis zum Saisonende darin, geschlossen zu bleiben, um aus der herausfordernden Spielzeit möglicherweise gestärkt hervorgehen zu können. "Es mag paradox klingen, aber vielleicht war das dann unsere schlechteste Zeit, und es folgen wieder bessere", fasst Barzellotti zusammen.

