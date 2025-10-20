A-Liga MTK: SV Flörsheim gibt Derby bei Eddersheim III aus der Hand

Main-Taunus. In der Kreisliga A musste sich der SV 09 Flörsheim in einem temporeichen und emotional geführten Duell dem FC Eddersheim III mit 2:4 geschlagen geben. Was zunächst nach einem vielversprechenden Auftritt aussah, entwickelte sich nach dem Seitenwechsel zu einem Rückschlag für die Mannschaft von Teammanager Zafer Kurban. Nach einer spielerisch dominanten ersten Halbzeit, brachten ein Konter und anschließende Unruhe das Team aus dem Tritt. Kurban sprach im Anschluss von einem "Gamechanger", der das Spiel kippen ließ und ordnete die Leistung in die Saisonentwicklung ein.

Zafer Kurban, Teammanager und ehemaliger Trainer des SV 09 Flörsheim, sagt zur Begegnung mit dem FC Eddersheim III: "Das heutige Spiel war toll und spielerisch waren wir in der ersten Halbzeit deutlich besser." Nach dem druckvollen Start ging das Gästeteam früh durch Mustafa Hayati Yilmaz (4.) in Führung, habe es jedoch nach Ansicht des Teammanagers verpasst, die sich in der Folge ergebenden Chancen von Jonas Schleich, Salvatore Picerno oder Nico Amadu in einen weiteren Treffer umzuwandeln. Eddersheim III hingegen sei durch schönen Konterfußball und schnelle Ballwechsel wiederholt nach vorne gestoßen, wobei der SV auf Abwehrchef und Kapitän Yalcin Celebi habe verzichten müssen. In dem offenen Schlagabtausch konnte schließlich Sascha Cschornack (23.) für die Heimmannschaft zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen. Noch vor der Pause gelang es jedoch SV-Spieler Abduelhamit Kuzu (40.), die Führung der Gäste wiederherzustellen, indem er mit links aus knapp 16 Metern sehenswert den Ball im Tor einschweißte. "Wir sind eigentlich dominierend in die Halbzeit gegangen und hatten nicht das Gefühl, dass sich das Spiel drehen würde", berichtet Zafer Kurban.

Der Start in die zweiten 45 Minuten sei für beide Teams erneut intensiv gewesen, allerdings mit Vorteilen auf Seiten des FC Eddersheim III. Die hohe Energie auf dem Platz habe nun endgültig Derby-Stimmung entfacht. Wieder war es Sascha Cschornack (53.), der nach einem Konter den Ausgleich zum 2:2 erzielte. "Dieser Konter war der Gamechanger, denn wir haben danach aufgehört zu spielen", sagt Teammanager Kurban. Grund dafür seien Unruhen gewesen, die als Reaktion auf eine vermeintliche, jedoch nicht geahndete Abseitsstellung vor dem Gegentreffer aufgekommen seien. Unmittelbar nach dem Ausgleich und im Zuge des aus Sicht der Gäste unterbrochenen Spielflusses konnte FC-Angreifer Marcus Palczynski (54.) die Heimmannschaft dann erstmals in Führung bringen. Kurban sagt: "Wir selbst hatten im Anschluss noch Chancen und Hoffnung, aber diese wurden durch den vierten Gegentreffer gedämpft." So habe Luca Huehne (68.) in dieser Situation auf der linken Seite durchstoßen und den Ball ohne ausreichende Gegenwehr zum 4:2-Endstand ins lange Eck eingeschoben.

Ein Blick auf den Saisonverlauf und die Saisonziele

"Was sich bei uns durch die gesamte Saison zieht, ist, dass wir uns von einzelnen Aktionen, wie dem Konter zum 2:2, mitziehen lassen", sagt Zafer Kurban. Bereits häufiger habe die Mannschaft Spiele kontrolliert, dann jedoch die Chancen auf eine höhere Führung ungenutzt gelassen und die Partien letztlich aus der Hand gegeben. "Uns war vor der Saison klar, dass wir nicht direkt oben mitspielen können", sagt Kurban. Dennoch gebe die Qualität und Erfahrung des Kaders mehr her, als es die aktuelle Platzierung vermuten lasse. Um etwa unter den Top fünf Teams mitzuspielen, fehle es derzeit allerdings einerseits an der nötigen Konsequenz vor dem Tor, andererseits verhalte sich die Defensive in entscheidenden Momenten zu nachlässig. "Nachdem uns zwei Aufstiege in Folge gelungen sind, sind wir aber zufrieden", berichtet Kurban und fügt hinzu: "Es ist zudem fraglich, ob ein weiterer Aufstieg der Mannschaft guttun würde". Ziel sei es mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf nicht nur, dem Abstiegskampf fernzubleiben, sondern vor allem das Potenzial abzurufen, das die Mannschaft in den vergangenen beiden Jahren gezeigt habe. Dafür müsse das an Erfolge gewöhnte Team lernen, mit häufigeren Niederlagen umzugehen.

Wiedersehen mit dem Gegner aus der Relegation

Zafer Kurban sagt: "Klar haben wir mit dem C.R.E.U. Höchst und der SG Hoechst zwei Brocken vor der Brust, aber auch diese Mannschaften können wir ärgern." Bereits aus der Relegation gegen C.R.E.U. wisse die Mannschaft, dass es sich bei diesem Gegner um eine kämpferisch starke Einheit handle, das Team sei jedoch aufgrund der Neuzugänge seit dem letzten Aufeinandertreffen nur schwer einzuschätzen.

