A-Liga MTK: SV Flörsheim feiert Last-Minute-Sieg im Derby

Main-Taunus. Obwohl auch in der A-Liga viele Spiele dem Wetter zum Opfer fielen , fand das Derby zwischen dem SV Flörsheim und dem FC Germania Weilbach II wie geplant statt. Das Aufeinandertreffen entwickelte sich trotz der Kälte zu einem wahren Wechselbad der Gefühle: Nach mehreren Führungswechseln sicherte erst ein Treffer in der Nachspielzeit den 4:3-Sieg für den SV Flörsheim. Für die Heimmannschaft war das Spiel dabei auch ein Prüfstein für die eigenen Saisonziele. Über diese und das anstehende Jürgen-Grewatsch-Gedächtnisturnier äußerte sich Teammanager Zafer Kurban nach dem Abpfiff der Begegnung.

Arben Rrahmani, Trainer des SV 09 Flörsheim, sagt zum Derby mit dem FC Germania Weilbach II: "Für uns war es grundsätzlich ein Spiel wie jedes andere, in dem die Emotionen ruhig und freundschaftlich geblieben sind." Einerseits hätten die Spieler nicht durch Unsportlichkeiten für Aufsehen gesorgt, andererseits habe die Kälte dazu beigetragen, dass die Kulisse eher verhalten gewesen sei. "Unser primäres Ziel bestand darin, den Abstand auf Weilbach II mindestens aufrecht zuhalten", berichtet der Trainer und fügt an: "Auch wenn uns dies gelungen ist, war es ein sehr, sehr schwieriges Spiel."

So sei es in der Anfangsphase auf beiden Seiten kaum zu Torabschlüssen gekommen, bis Salvatore Picerno (19.) die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Doch auch die Gäste vom FC ließen es nur wenige Minuten später nach einem Konter zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Johannes Weilbächer (23.) klingeln. "In der Folge hatten wir etwas mehr Ballbesitz und Kontrolle über das Spiel", sagt Rrahmani. Nach einem langen Ball war es dann wiederum Salvatore Picerno, der den SV mit 2:1 in Führung brachte. Diese Führung hielt jedoch erneut nicht lange, denn noch vor dem Halbzeitpfiff erzielte Tristan Marthinsen den Treffer zum 2:2-Pausenstand. "Für uns war das ärgerlich, denn wir hätten mit unseren Chancen führen müssen", ordnet Rrahmani ein.

Mit 3:2 in Führung ging nach dem Wiederanpfiff zunächst jedoch der FC, der nach einer missglückten Abseitsfalle in Person von Benjamin Hall (55.) zuschlug. Im Anschluss an einen Eckball wurde dann Abdul Kadir Ergül auf Seiten des SV zum Nutznießer mehrerer Querschläger und verwandelte zum 3:3-Ausgleich. "Beide Teams hatten sich mit diesem Zwischenergebnis zufriedengegeben und eher die Zeit runtergespielt", sagt der Coach. Doch noch in der Nachspielzeit krönte Salvatore Picerno seinen Auftritt mit dem Siegtreffer zum 4:3. "Der Zeitpunkt des Treffers war glücklich, aber mit Blick auf die Gesamtleistung war der Sieg definitiv verdient", fasst Rrahmani zusammen.

Gemeinschaft und Kontinuität: Flörsheim vertraut auf seinen Kader

Zafer Kurban, Teammanager und ehemaliger Trainer des SV 09 Flörsheim, sagt: "Wir wollten bis zur Winterpause unter den ersten fünf bis sechs Teams stehen, auch um für die Rückrunde Sicherheit zu gewinnen." Dass die Mannschaft nun etwas tiefer stehe, sei insofern verschmerzbar, als dass der SV sich dennoch einen soliden Abstand zu den Abstiegsplätzen habe aufbauen können. Insgesamt schaue die Mannschaft positiv auf die Rückrunde und hoffe, mit dem nötigen Schwung zu starten, um die eigenen Ziele dann zu verwirklichen. Neuverpflichtungen seien im Winter dafür keine Voraussetzung. "Wir haben einen sehr breiten Kader und können auch auf unsere Zweite und Dritte zugreifen", erläutert Kurban. Aufgrund des Interesses am Verein könne es jedoch zu Neuzugängen kommen. Viele SV-Spieler seien seit mehr als drei Jahren Teil der Mannschaft, was für das allgemeine Wohlgefühl spreche. Kurban sagt: "Dass alle Mannschaften die gleichen Trikots haben, soll nicht nur identifikationsstiftend wirken, sondern ist Ausdruck der Gleichbehandlung im Verein."

Tradition stiften: Jürgen-Grewatsch-Gedächtnisturnier

"Das wird unser drittes Hallenturnier in Folge, aber wir haben uns entschieden, es umzubenennen, da unser langjähriger Ehrenvorsitzender Jürgen Grewatsch dieses Jahr verstorben ist", berichtet Kurban. Eine Neuerung des im Dezember stattfindenden Turniers bestehe nun in der Einführung eines Wanderpokals für den Sieger, der neben kleinen Trophäen überreicht werde. Zu den 16 teilnehmenden Mannschaften gehören dieses Mal unter anderem die U19 des 1. FC Königstein, der 1. FCA 04 Darmstadt und der SV 09 Hofheim. "Wir wollen auf diese Weise eine Tradition begründen und das Ganze vernünftig umsetzen", erläutert Kurban abschließend.

