A-Liga MTK: Später Elfmeter bringt SG Kelkheim Derby-Sieg

Main-Taunus. Das Stadtderby zwischen dem SV Ruppertshain und der SG Kelkheim bot, was die Zuschauer erwartet hatten: Spannung, Kampf und Emotionen bis zur letzten Minute. Trotz der Favoritenrolle der SG zeigte Ruppertshain eine starke Leistung, musste sich dem Gästeteam jedoch knapp mit 0:1 geschlagen geben. Beide Mannschaften blicken nun nach vorn – auf richtungsweisende Aufgaben: Ruppertshain will den Schwung nutzen, um in der Tabelle wieder Boden gutzumachen, während die SG Kelkheim die Chance hat, vor der Winterpause wertvolle Punkte im Rennen um Platz zwei zu sammeln.

Horst Hofmann, Spielausschuss-Vorsitzender des SV Ruppertshain, sagt zum Heimspiel gegen die SG Kelkheim: "Die Zuschauerresonanz war dem Stadtderby entsprechend sehr gut." Ungeachtet dessen, dass die SG als Favorit in die Partie gegangen sei, habe der SV einen überzeugenden Auftakt hingelegt. "Wir hatten in der ersten Halbzeit zwar fußballerische Nachteile, kamen dafür aber zu den klareren Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten", berichtet Hofmann. Besonders die "Veteranen" Leonardo Bianco und Willi Stoll hätten mit starken Leistungen überzeugt. Den Lucky Punch für die SG setzte kurz vor Schluss schließlich Till Fillip Pagenkopf (81.) mit dem einzigen Treffer der Begegnung in Form eines Handelfmeters. "Über 90 Minuten wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen, aber bei dem Strafstoß dürfen wir uns nicht beschweren", ordnet Hofmann ein.

"Ich habe den Jungs vorher gesagt, dass es schwer wird, wenn wir uns auf den Kampf des SV Ruppertshain einlassen und den Ball nicht in unserem Stil laufen lassen – und genau so ist es gekommen", sagt Denis Lehmann, Trainer der SG Kelkheim. Während in der ersten Halbzeit SG-Schlussmann Mario Marjanovic das Team nach Fehlern seiner Vorderleute im Spiel gehalten habe, sei der Führungstreffer anschließend durch eine geschlossene Mannschaftsleistung über die letzten Minuten gebracht worden.

Emotionaler Derby-Fight fordert Platzverweise auf beiden Seiten

Wie der Spielausschuss-Vorsitzende des SV Ruppertshain berichtet, habe sich die Derby-Stimmung im Verlauf der Begegnung auch auf dem Feld hochgeschaukelt und auf Gästeseite letztlich zum Platzverweis gegen Adrian Lohmann (25.) geführt. So habe dieser nach einem berechtigterweise für die SG gewerteten Foul einen Spieler des SV zu Boden gestoßen und dafür die rote Karte gesehen. "Das Spiel wurde immer emotionaler und es gab viele Zweikämpfe und Spielunterbrechungen", sagt Hofmann. Kurz vor Spielende habe dann auch SV-Verteidiger Joschua Kessler (88.) nicht die nötige Ruhe bewahren können und sei im Zuge einer Rudelbildung mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Auch nach Abpfiff der Begegnung sei es hitziger und teils provokativ geworden, die Verantwortlichen beider Seiten hätten sich letztlich jedoch wieder vertragen.

"Wir hatten auch mit einem Mann weniger das Spiel im Griff und Druck nach vorne gemacht", sagt SG-Coach Lehmann. Gerade aufgrund der körperlichen Spielweise des SV sei ein härteres Durchgreifen des Schiedsrichters wünschenswert gewesen – auch, um eine weitere Emotionalisierung der Spieler wie vor dem Platzverweis in der ersten Spielhälfte zu verhindern. "Adrian Lohmann ist ein wichtiger Spieler für uns, und er wird uns in der Begegnung mit dem SV Hofheim fehlen", erläutert der Trainer.

Vorausblick unter gegensätzlichen Vorzeichen

"Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Abwärtsstrudel geraten", sagt Hofmann. Gerade die Leistungen der letzten Niederlagen gegen den FC Germania Schwanheim und den 1. FC Viktoria Sindlingen seien äußerst enttäuschend gewesen. Umso wichtiger sei daher das kommende Duell mit dem Tabellenletzten TV Wallau, gegen den die Mannschaft unbedingt gewinnen müsse. "Alle haben verstanden, dass wir Punkte brauchen, und heute haben wir eine echte Reaktion gezeigt", sagt Hofmann. Dies stimme ihn zuversichtlich, denn es handle sich um ein wichtiges Zeichen dafür, dass der Kader über die richtigen Voraussetzungen verfüge. Ziel sei es dennoch, in der Winterpause weitere Spieler für den SV zu gewinnen.

"Mit Blick auf die Tabelle war das heute ein Pflichtsieg, aber Derbys sind immer besonders", sagt Lehmann. Im Verlauf der Partie sei der Erfolg keinesfalls sicher gewesen, und ein gewisses Spielglück, das der SG in der Vergangenheit nicht immer zugekommen sei, habe definitiv zum Sieg beigetragen. "Kommende Woche haben wir gegen Hofheim die Möglichkeit, einen wichtigen Schritt zu machen, um vor der Winterpause Platz zwei zu übernehmen", sagt Lehmann. Für die drei Punkte werde die SG alles geben, müsse jedoch auch auf den seit der Partie gegen den VfB Unterliederbach II verletzten Leistungsträger Semir Hadzibulic verzichten. Nach den Niederlagen zu Saisonbeginn zeige die Entwicklung der vergangenen Wochen, mit welchem Flow die Mannschaft inzwischen auftrete und dass sie zu Recht zum SV 09 Hofheim aufgeschlossen habe.

