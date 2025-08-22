A-Liga MTK: SG Kelkheim gewinnt Derby gegen den SV Ruppertshain

Main-Taunus. Die SG Kelkheim hat in der A-Liga MTK den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den SV Ruppertshain reichten der Mannschaft starke erste 45 Minuten, die den Grundstein für den 3:1-Erfolg legten. Zwar verlor das Team in der zweiten Hälfte deutlich an Kontrolle, sicherte sich am Ende aber dennoch die drei Punkte. Wie SG-Kelkheim-Trainer Denis Lehmann auf die Leistungsschwankungen, eine anhaltende Schwäche, den Saisonstart und die kommenden Aufgaben blickt, lest ihr hier.

"Wir sind von Beginn an gut in die Partie gekommen und haben Ruppertshain voll im Griff gehabt. Wir haben sie laufen lassen", sagt SG-Kelkheim-Trainer Denis Lehmann. Der Mannschaft sei es durch viel Ballbesitz gelungen, den kämpferischen Gegner gar nicht erst zum Einsatz seiner Stärken kommen zu lassen. In der Anfangsphase des Spiels konnte SG-Angreifer Semir Hadzibulic (14.) dann das erste Mal für sein Team zum Torerfolg kommen. Den langen Ball von Genc Hoxha auf die linke Seite habe der Stürmer verarbeiten, mit hohem Tempo am aus dem Tor geeilten Ruppertshainer Schlussmann Jan Buettner vorbeiziehen und das Spielgerät einschieben können. Nur wenige Minuten darauf ließ Semir Hadzibulic (20.) die SG erneut durch eine sehenswerte Einzelaktion jubeln, nachdem er den Ball zunächst aus den Reihen des SV Ruppertshain gewinnen und infolge eines Vollsprints am Torwart vorbeilegen konnte. Den Schlusspunkt zur ersten Hälfte setzte Miguel Davila (45.+1), der das weite Zuspiel von Bilal El Bachiri in einen 3:0-Pausenstand umzuwandeln wusste.

"In der zweiten Hälfte haben wir unsere spielerische Dominanz völlig verloren und wurden viel häufiger in Zweikämpfe verwickelt", berichtet Lehmann. In dieser Phase habe das Spiel seiner Mannschaft deutlich an Attraktivität verloren. Zwar sei die SG auch selbst noch zu guten Gelegenheiten gekommen. Wie Lehmann berichtet, habe aber vor allem Schlussmann Nico Hastrich durch glänzende Rettungsaktionen verhindert, dass der SV Ruppertshain den Abstand verkürzen konnte. So blieb es für die Gäste beim 1:3-Anschlusstreffer durch Moritz Reich (66.). "Am Ende haben wir den Kampf aufgenommen und uns über die gesamte Begegnung hinweg definitiv die drei Punkte verdient", sagt der Trainer abschließend.

Ein Blick auf den Saisonstart und die kommenden Herausforderungen

Lehmann sagt: "Es ist schon häufiger bei uns so gewesen, dass wir eine sehr überzeugende Halbzeit gespielt und in der anderen Spielhälfte nicht mehr an diese Leistung anknüpfen konnten." Zwar habe er das in der Kabine während der Pause angesprochen und seine Mannschaft an den ungebrochenen Kampfgeist des Gegners erinnert, dennoch sei erneut das alte Muster aufgetreten. Unabhängig vom Gegner sei es das Ziel der SG Kelkheim, in jedem Spiel den eigenen Matchplan umzusetzen – und das gelinge angesichts des gewachsenen Erfahrungsschatzes und der zunehmenden Cleverness innerhalb des Teams immer besser. "Da wir sechs Punkte aus drei Spielen mitnehmen konnten, war es insgesamt ein sehr ordentlicher Start in die Saison", sagt Lehmann.

Über den kommenden Gegner sagt Lehmann: "Der FC Lorsbach ist super in die Saison gestartet. Die Niederlage gegen C.R.E.U. Höchst hat mich angesichts ihrer starken Form daher etwas überrascht." In der A-Liga könne jedoch jeder jeden schlagen. Für einen Erfolg in Lorsbach brauche sein Team dann mehr als nur eine gute Halbzeit, doch Lehmann sei zuversichtlich, dass seine Spieler mit vollem Einsatz auch gegen einen heimstarken Gegner punkten können.

Ziele setzen, ohne Angst zu verbreiten

Nach Platz vier in der Saison 2024/25 sei der Aufstieg nun der nächste logische Schritt, den die SG Kelkheim gemeinsam anpeile. Die Mannschaft stehe geschlossen hinter diesem Ziel. Nach der Auftaktniederlage gegen den SV Hofheim habe Lehmann jedoch bewusst versucht, den Druck von seinen Spielern zu nehmen. "Gegenüber den Spielern habe ich deutlich gemacht, dass der Aufstieg zwar das sportliche Ziel ist, aber niemand mit der Angst zu verlieren in unsere Spiele gehen oder sich von Niederlagen herunterziehen lassen darf", sagt Lehmann. Entscheidend sei vielmehr, dass die Mannschaft immer alles gebe, denn dann könne sich niemand einen Vorwurf machen, auch wenn das Ziel am Ende knapp verfehlt werde. Seine Jungs müssten verstehen, dass kein Gegner als Selbstläufer zu betrachten sei, denn auch wenn der Kader breit und die Qualität hoch sei, erfordere sportlicher Erfolg auch die richtige Einstellung.

