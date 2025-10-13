A-Liga MTK: Last-Minute-Drama kann Nied II die Laune nicht verderben

Main-Taunus. Turbulente Schlussminuten, ein später Ausgleich und dennoch viel Positives: Die zweite Mannschaft des FV Alemannia Nied zeigte in der Partie gegen den SV 09 Hofheim eine über weite Strecken konzentrierte und engagierte Leistung – musste sich am Ende jedoch mit einem 3:3-Unentschieden begnügen. Besonders bitter: Noch kurz vor dem Abpfiff sah alles nach einem Heimsieg aus. Trotz personeller Ausfälle präsentierte sich die Mannschaft gegen den aktuellen Zweiten jedoch stabil.

Wilfried Lampe, sportlicher Leiter des FV Alemannia Nied, sagt: "Hofheim hatte teilweise spielerische Vorteile, aber wir haben erfolgreich dagegengehalten". Zunächst war es Tim Schreier, der die Heimmannschaft in der 21. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Noch vor der Pause baute der FV den Vorsprung weiter aus. Nach einem weiten Freistoß von der Mittellinie gelangte der Ball in den Strafraum der Gäste, wo weder die Verteidiger noch SV-Schlussmann Bekir Saglan die Situation klären konnten. Den Abpraller nutzte schließlich Nieds Angreifer Leon Drehwald (36.), der unbedrängt zum 2:0-Halbzeitstand einköpfte.

Wie der sportliche Leiter berichtet, setzte der Gegner nach dem Wiederanpfiff alles daran, den Anschlusstreffer zu erzielen – mit Erfolg: Ciron Gerstberger (60.) verkürzte aus Sicht der Gäste auf 1:2. Ein Wendepunkt zugunsten des SV 09 Hofheim war dies jedoch nicht. Im Gegenteil: Kurz vor dem Ende stellte erneut Leon Drehwald (86.) nach einem Konter den alten Abstand wieder her. Der Offensivspieler setzte sich sehenswert gegen zwei Verteidiger durch und traf aus rund 13 Metern präzise in den Winkel. "Da sah es eigentlich so aus, als ob wir den Sieg nach Hause bringen", sagt Lampe. Doch Hofheim hatte noch eine Antwort parat. In der 89. Minute verkürzte Michel Marx auf 2:3. In der Nachspielzeit drängten die Gäste weiter und bekamen in der Schlussphase einen Freistoß zugesprochen. Aus 18 Metern zirkelte Tom Schäfer den Ball an der Mauer vorbei ins Netz und stellte den 3:3-Endstand her. "Wir hatten die Möglichkeit, den Ball zu klären – wenn wir ihn einfach rausschlagen, kommt es zu der Situation erst gar nicht", ordnet Lampe ein.

Ansprechende Leistung trotz personeller Ausfälle

"Uns haben heute mehrere Defensivspieler gefehlt – das soll aber keine Wertung darstellen", erläutert der sportliche Leiter. Neben den Innenverteidigern Marco Wietzoreck und Kimon Runge musste das Team auch auf Mirko Urban auf der rechten Abwehrseite verzichten. Umso höher sei die konsequente Defensivarbeit gegen den SV 09 Hofheim einzuschätzen – insbesondere im Vergleich zur deutlichen 1:6-Niederlage bei der SG Kelkheim. "Da wir kurz vor Schluss 3:1 geführt haben, ist das Ergebnis natürlich schade", sagt Lampe und ergänzt: "Mit der Konstellation, in der wir heute aufgetreten sind, bin ich aber absolut zufrieden". Im Rückblick auf die gesamte Partie sei das Unentschieden für beide Mannschaften ein nicht unverdienter Ausgang. "Der späte Gegentreffer ist ärgerlich, aber die Jungs haben alles gegeben und sich in jeder Aktion aufgerieben", fasst Wilfried Lampe zusammen.

Die Zwischenbilanz des FV Alemannia Nied II

Wilfried Lampe sagt: "Wir sind mit unserem derzeitigen Tabellenstand und der Art, wie wir spielen, sehr zufrieden". Dies gelte besonders vor dem Hintergrund, dass vor Saisonbeginn nicht absehbar war, wie sich die aus höheren Ligen kommenden Teams präsentieren würden. Zwar hätte die Mannschaft in einigen Partien durchaus mehr Punkte holen können, doch tue das der insgesamt positiven Bilanz keinen Abbruch. "Wir sind vergangene Saison Dritter geworden und haben weiterhin das Vertrauen in die Mannschaft, ein vergleichbar gutes Abschneiden umzusetzen", erläutert Lampe. Die Zuversicht erwachse gerade angesichts der erkennbar hohen Einsatzbereitschaft der Spieler, die sich vor allem in der konstant starken Trainingsbeteiligung spiegle. Bis zur Winterpause sei es das erklärte Ziel, weitere Zähler zu sammeln und sich rund um den fünften Tabellenplatz zu platzieren.

