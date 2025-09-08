A-Liga MTK: Hofheim trotz Topspiel-Niederlage zufrieden

Main-Taunus. Nach perfektem Saisonstart mit fünf Siegen aus fünf Spielen musste der SV 09 Hofheim am Sonntag im A-Liga-Topspiel gegen die SG Hoechst die erste Niederlage hinnehmen. Bereits nach 45 Minuten war die SG mit 4:0 in Front, am Ende unterlag Hofheim mit 1:5. Kein Beinbruch, wie Hofheims Trainer versichert.

"Wir sind nicht geknickt", sagte Marko Pfob und erkannte dabei die Klasse der SG Hoechst neidlos an. "Wenn die Tempo machen, ist das schon eine andere Hausnummer. Dazu waren sie sehr effizient, haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt." Mit schnellem Kombinationsfußball wirbelte der Topfavorit auf den Aufstieg, der sein Team im Sommer aus der Gruppenliga zurückgezogen hatte, durch die Hofheimer Hintermannschaft. Julien Antinac, der einen Viererpack in der ersten Halbzeit schnürte, brauchte nur Kopf und Fuß hinzuhalten. "Wir haben vorher gegen Wallau und Schwanheim gespielt - das sind wirklich Welten Unterschied", sagt Pfob.

Der aber die Moral seiner Mannschaft hervorhob. Nach dem 1:4 durch Gregor Deak lag bei einem Schuss von Tim Schimmer ins rechte Kreuzeck das 2:4 in der Luft - doch SG-Keeper Mustafa Kara parierte glänzend. So legten die Höchster durch Timo Iannetti noch das 5:1 nach. Trotz der Niederlage bleibt das Team aus der Kreisstadt hinter Höchst Zweiter. Und hat bereits mit Siegen gegen Eddersheim III und Aufstiegskandidat SG Kelkheim bewiesen, welches Potenzial dieses Jahr im Team steckt. Obwohl mit den beiden Pita-Brüdern Adis und Anel Pita im Sommer nur zwei externe Verstärkungen dazukamen, könnten die Hofheimer als Zehnter der Vorsaison diesmal ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. "Der Meistertitel geht nur über Höchst. Wir reden frühstens in der Rückrunde über das Thema. Bis dahin wollen wir Punkte sammeln", sagt Pfob.

Befreiungsschlag für Weilbach II

Der VfB Unterliederbach II ließ überraschend bei Germania Weilbach II Federn. Im Kellerduell behielt der 1.FC Sulzbach gegen den TV Wallau die Oberhand. Damit bleibt der TVW ebenso punktlos, wie der FV Neuenhain (1:6 gegen Nied II) und Germania Schwanheim (2:6 gegen Sindlingen). Der Ausgang der abgebrochenen Partie zwischen Wallau und Neuenhain wird vor dem Sportgericht verhandelt, über die Umstände des Abbruchs gibt es wie berichtet Kontroverse zwischen beiden Vereinen. Bereits seinen vierten Sieg fuhr C.R.E.U. Höchst ein - die Spanier haben nach dem 4:1 in Ruppertshain bereits fast die Hälfte der Punkte aus der Vorsaison (26) auf dem Konto. Mit dem SV 09 Flörsheim (4:2 in Lorsbach) und dem FC Eddersheim III (4:0 in Oberliederbach) feierten die beiden Aufsteiger Auswärtssiege

Alle Partien im Überblick: