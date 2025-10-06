A-Liga MTK: Germania Schwanheim lässt Schlusslicht TV Wallau abblitzen

Main-Taunus. Im Abstiegskampf der Kreisliga A Main-Taunus standen am Wochenende zwei packende Duelle im Fokus: Der FC Germania Schwanheim überzeugte vor allem durch zwei eiskalte Treffer kurz vor der Halbzeitpause und sicherte sich mit einem wichtigen 3:0-Erfolg gegen den TV Wallau wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Für den FV 08 Neuenhain lief es dagegen deutlich schlechter: Bei der SG Oberliederbach II musste die junge Mannschaft eine klare 1:5-Niederlage hinnehmen.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Tareq Azizi, Trainer des FC Germania Schwanheim, sagt: "Wallau hat es sehr gut gemacht und wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir nach der ersten Halbzeit hinten gelegen hätten." Gerade durch lange Bälle und diagonale Wechsel habe sich der TV vielversprechende Chancen erspielt. "Unser Torwart Marc Siegl hat aber herausragendes geleistet und war auch nicht in Eins-gegen-Eins Situationen zu überwinden", berichtet Azizi. Die Führung der Heimmannschaft kurz vor der Pause sei trotzdem nicht unverdient, jedoch etwas überraschend gefallen. Über die rechte Seite gelang der Ball in die Mitte, wo Suleiman Shina Lawani zum 1:0 ins leere Tor einschieben konnte (41.). Noch vor dem Gang in die Kabinen war es Robert Schick (45.), der zu einem Solo ansetzte und mit dem Ball von der Mittellinie bis in den gegnerischen Strafraum marschierte. Seine Einzelaktion krönte er mit einem Heber über Mirco Maurer im Tor der Gäste und erhöhte damit auf 2:0.
Einer durch den Rückstand nicht zu entmutigenden Wallauer Mannschaft zog Suleiman Shina Lawani (87.) mit seinem zweiten Treffer zum 3:0-Endstand endgültig den Stecker. Am letztlich deutlichen Ergebnis änderte auch der Umstand nichts, dass die Germania nach einer Gelb-Roten Karte in der 60. Minute nur noch zu zehnt auf dem Platz stand. "Wir haben dem Gegner auch danach nicht mehr Raum gegeben und hatten mehr Spielanteile", ordnet Tareq Azizi ein.
"In unserer Situation zählt jeder Punkt", sagt Azizi. Nach einem durch Ausfälle von Leistungsträgern, wie zum Beispiel Robert Schick, erschwerten Saisonstart habe die Mannschaft die Ideen aus der Vorbereitung nicht wie gewünscht umsetzen können. "Wir hatten auch vor dem heutigen Spiel gegen Wallau wieder mit Absagen zu kämpfen, sodass wir unsere Taktik nicht wie geplant umsetzen konnten", erklärt Azizi. Unter anderem habe das Team auf den verletzten Yassine El Marini und den gesperrten Mohamed Asaksak Benamar verzichten müssen. Wie der Trainer berichtet, sei in den vergangenen fünf Partien jedoch eine deutliche Entwicklung innerhalb des jungen Kaders erkennbar gewesen. Der Prozess der Reduzierung individueller Fehler, wie sie bei vergleichsweise unerfahrenen Spielern häufig zu beobachten seien, dauere allerdings an.
Dominik Burger, Trainer des FV 08 Neuenhain, sagt zum Aufeinandertreffen mit der SG Oberliederbach II: "Wir sind relativ gut in die Partie gestartet, dann haben wir aber aufgehört, Fußball zu spielen." So erzielte Andreas Feldhaus (13.) zunächst den Führungstreffer zum 1:0 aus Sicht der Gäste, doch die SG glich im Anschluss an einen Freistoß durch Bejan Moradi (28.) aus. Nur wenige Minuten später brachte Jonas Lutz (34.) die Heimmannschaft mit seinem Treffer dann erstmals mit 2:1 in Führung. Es sollte nicht der einzige Torerfolg des Oberliederbacher Mittelfeldspielers bleiben: In nur vier Minuten erhöhte Lutz mit weiteren Treffern auf 3:1 (65.) und 4:1 (69.). In der Nachspielzeit setzte Larsen Pfuhz schließlich den Schlusspunkt und stellte den deutlichen 5:1-Endstand her.
"Ich mache den Jungs keinen Vorwurf, aber ich möchte den Willen bei den Spielern erkennen", sagt Burger. Während eines Spiels werde vieles im Kopf entschieden, und es sei durchaus nachvollziehbar, dass sich bei jungen Spielern – insbesondere bei den A-Jugendlichen, mit denen der Kader ergänzt werde – mit jedem weiteren Gegentreffer negative Gedanken einschleichen.
Mit der Niederlage gegen Oberliederbach II verzeichnet der FV 08 Neuenhain zwar die dritte Pleite in Folge, wie Trainer Burger erläutert, sei dies jedoch nicht ausschließlich auf das intensive Spielpensum der Vorwoche mit vier Partien in acht Tagen zurückzuführen. "Es geht nicht nur darum, dass wir platt waren, sondern es geht viel um die Einstellung", sagt der Trainer. Die jungen Spieler seien es nicht gewohnt gewesen, alle zwei bis drei Tage auf dem Platz zu stehen – Rotation sei jedoch möglich gewesen. "Ich werde nun aber einige Spieler verlieren, da diese beginnen zu studieren", berichtet Burger. Inwieweit Noah Kremer, Florian Simoneit und Philipp Merz zukünftig für die Mannschaft im Einsatz sein können, sei daher ungewiss. "Die Jungs sind aus dem normalen Spielbetrieb nicht eins zu eins zu ersetzen", sagt Dominik Burger.
Über die kommende Begegnung mit dem Tabellennachbarn vom FC Germania Schwanheim – nach einer zweiwöchigen Pause – sagt der Trainer abschließend: "Ich erwarte von meinem Team, dass wir erkennen, dass es ein richtungsweisendes Spiel wird". Es hänge viel davon ab, dass der abstiegsgefährdete Konkurrent seinen Abstand nicht weiter vergrößern könne.