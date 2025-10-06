Germania Schwanheim dreht auf: Mit zwei späten Treffern vor der Pause legte das Team den Grundstein für den 3:0-Sieg gegen Wallau – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

A-Liga MTK: Germania Schwanheim lässt Schlusslicht TV Wallau abblitzen Kellerduell: Der FC Germania Schwanheim bezwingt den TV Wallau mit 3:0 +++ Der FV 08 Neuenhain verliert bei der SG Oberliederbach II mit 1:5

Main-Taunus. Im Abstiegskampf der Kreisliga A Main-Taunus standen am Wochenende zwei packende Duelle im Fokus: Der FC Germania Schwanheim überzeugte vor allem durch zwei eiskalte Treffer kurz vor der Halbzeitpause und sicherte sich mit einem wichtigen 3:0-Erfolg gegen den TV Wallau wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Für den FV 08 Neuenhain lief es dagegen deutlich schlechter: Bei der SG Oberliederbach II musste die junge Mannschaft eine klare 1:5-Niederlage hinnehmen.

Tareq Azizi, Trainer des FC Germania Schwanheim, sagt: "Wallau hat es sehr gut gemacht und wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir nach der ersten Halbzeit hinten gelegen hätten." Gerade durch lange Bälle und diagonale Wechsel habe sich der TV vielversprechende Chancen erspielt. "Unser Torwart Marc Siegl hat aber herausragendes geleistet und war auch nicht in Eins-gegen-Eins Situationen zu überwinden", berichtet Azizi. Die Führung der Heimmannschaft kurz vor der Pause sei trotzdem nicht unverdient, jedoch etwas überraschend gefallen. Über die rechte Seite gelang der Ball in die Mitte, wo Suleiman Shina Lawani zum 1:0 ins leere Tor einschieben konnte (41.). Noch vor dem Gang in die Kabinen war es Robert Schick (45.), der zu einem Solo ansetzte und mit dem Ball von der Mittellinie bis in den gegnerischen Strafraum marschierte. Seine Einzelaktion krönte er mit einem Heber über Mirco Maurer im Tor der Gäste und erhöhte damit auf 2:0.