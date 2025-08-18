A-Liga MTK: Germania Schwanheim kämpft und verliert erneut

Main-Taunus. Der FC Germania Schwanheim hat am zweiten Spieltag der Saison 2025/26 in der Kreisliga A eine bittere Niederlage gegen die SG Oberliederbach II hinnehmen müssen und steht damit weiterhin ohne Punkte da. Trotz eines engagierten Auftritts und einer späten Aufholjagd zeigte die Mannschaft von Trainer Tareq Azizi erneut Schwächen in der Chancenverwertung und im Spielaufbau – Fehler, die das Gästeteam konsequent auszunutzen wusste. Wie der Trainer auf die Partie und den Neuanfang in der Kreisliga A blickt, lest ihr hier.

Tareq Azizi, Vorstandsmitglied und Trainer des FC Germania Schwanheim, sagt zur Begegnung mit der SG Oberliederbach II: "Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde, aber die Jungs waren bereits beim Warmmachen sehr motiviert und konzentriert." In den ersten 20 Minuten habe Azizi dann auch eine überzeugende Reaktion auf die Niederlage des ersten Spieltags gesehen. Seiner Mannschaft fehle es vor dem gegnerischen Tor jedoch stellenweise an Zielstrebigkeit, weshalb zwei große Chancen nicht in einen frühen Torerfolg umgemünzt werden konnten. "Im Gegenzug haben wir dann nach einem individuellen Fehler in unseren Abwehrreihen den Gegentreffer zum 0:1 erhalten", sagt der Trainer. So konnte SG-Spieler Bejan Moradi (8.) durch die geöffnete Mitte durchstoßen und das Gästeteam in Führung bringen. Im Anschluss habe die Mannschaft Moral gezeigt und konnte nach einem Eckball den Ausgleich erzielen. Salvatore Paladino köpfte den Ball zunächst gegen den Innenpfosten, ehe Carlos Misael De Olivera e Silva (13.) im Nachschuss der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 glückte. Die von Trainer Azizi erhoffte Wende brachte das Tor jedoch nicht – im Gegenteil: Nach weiteren Unsicherheiten im Schwanheimer Aufbauspiel nutzte die SG ihre Chancen konsequent und erhöhte noch vor der Pause durch Larsen Pfuhz (38.) und Angreifer Leonard Troeltsch (41.) auf 1:3.

"In der Halbzeitpause war die Stimmung unter den Spielern gemischt, denn während einige sichtbar geknickt waren, haben andere sich als Anführer hervorgetan", berichtet Azizi. Nach dem Wiederanpfiff sei vom Gegner, abgesehen von langen Bällen und Konterversuchen, nur noch wenig zu sehen gewesen. Azizi sagt: "Zweimal hat Oberliederbach sich aber durch Ballstafetten stark nach vorne bewegt, während unsere vielfachen Angriffe wirkungslos geblieben sind."

Erst wenige Minuten vor dem Spielende gelangte eine Flanke von Oualid Annouri gezielt auf den zweiten Pfosten, wo Fahd Zia (89.) das Spielgerät mit Anlauf ins Tor köpfen konnte. Das anschließende Aufbäumen, bei dem das Team von Trainer Azizi einen Ball nach dem anderen nach vorne schlug, reichte letztlich jedoch nicht mehr für ein spätes Unentschieden. "Es war dennoch sehr schön, diese Reaktion meiner Mannschaft zu sehen und zu wissen, dass es mit diesem Team klappen kann", sagt Azizi abschließend.

Ausfälle und leichtsinnige Fehler kosten Schwanheim Punkte

"Wir haben uns das Spiel natürlich anders vorgestellt, und vor der Begegnung haben Spieler, die in der Startelf stehen sollten, kurzfristig abgesagt", erläutert Azizi. So konnten Akash Masih und Leon Sahan krankheitsbedingt nicht auf dem Platz stehen. Solche Ausfälle seien eine negative Konstante, die sich bereits durch die gesamte Vorbereitung des FC gezogen habe. Mit Robert Schick, der ab Mitte September spielberechtigt sei, fehle der Mannschaft zudem eine ihrer zentralen Stützen. In seiner Ansprache vor dem Spiel gegen Oberliederbach II habe Azizi das Team außerdem darauf hingewiesen, dass einfache Fehler – wie schon gegen den 1. FC Lorsbach – unbedingt abgestellt werden müssten. "Die Jungs hatten die Niederlage des ersten Spieltags noch in Erinnerung, aber wir dürfen uns während des Spiels nicht von negativen Gefühlen leiten lassen", sagt der Trainer. Der Fokus liege weiterhin auf einem sauberen, direkten Passspiel nach vorne und darauf, dieses mit der nötigen Konzentration über 90 Minuten hinweg aufrechtzuerhalten.

Als Mannschaft wachsen: Ein Blick auf die Saison 25/26

"Mir ist bewusst, dass wir Zeit brauchen, und wir können nicht von Anfang an einen Dreier nach dem nächsten einfahren", erläutert Azizi. Erst nach einigen Spieltagen werde sich zeigen, wie das Team am besten eingestellt werden müsse. Die Mannschaft gehe diesen Prozess Schritt für Schritt an. Dennoch sei für ihn und seine Spieler bereits spürbar, dass eine positive Entwicklung eingesetzt habe. "Ich sehe die Situation immer noch sehr optimistisch, denn viele unserer Neuverpflichtungen stoßen jetzt erst aus dem Urlaub zur Mannschaft", erklärt der Trainer. Wichtig sei, dass sich die Spieler besser kennenlernen und auch abseits des Platzes, nach Trainingseinheiten und Spielen, gemeinsam Zeit verbringen. Nur so ließen sich auch bessere Leistungen abrufen.

Zur laufenden Spielzeit sagt Azizi: "Die Zielvorgabe von Seiten des Vereins ist, gerade angesichts des Neuaufbaus der Mannschaft, definitiv der Klassenerhalt." Für das kommende Duell mit dem FV Alemannia Nied II werde er sich die Aufstellungen des Gegners genau ansehen und gehe fest davon aus, dass auch die beiden ehemaligen Schwanheimer Leon Drehwald und Tim Schreier mit großer Vorfreude auf die Begegnung blicken. "Es wird auf jeden Fall ein sehr körperbetontes Spiel – darauf stelle ich mich und die Mannschaft ein", sagt der Trainer.

