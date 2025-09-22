A-Liga MTK: FV Neuenhain holt ersten Punkt im Kellerduell

Main-Taunus. Im Duell zweier abstiegsbedrohter Teams der A-Liga trennten sich der 1. FC Sulzbach und der FV 08 Neuenhain in einem turbulenten Spiel mit 3:3. Trotz Unterzahl hielt Sulzbach lange dagegen und drehte die Partie zwischenzeitlich sogar. Neuenhain blieb jedoch bis zum Schlusspfiff gefährlich und sicherte sich in letzter Minute einen wichtigen Auswärtspunkt. Der 1. FC Sulzbach wahrt damit den Abstand. Die Stimmen nach dem Spiel offenbaren: Beide Seiten erkennen die eigenen Baustellen – und richten den Blick dennoch nach vorn.

Huanito Rreshka, Spielertrainer des 1. FC Sulzbach, sagt zur Begegnung: "Es war insgesamt ein wildes Spiel, aber wir haben uns aufgerafft und wollten gegen diesen Gegner unbedingt punkten." In der Anfangsphase der Partie, in der der FC auf die verletzten Yannick Kopp und Khaled Mustafa verzichten musste, brachte zunächst FV-Angreifer Lukas Hille (13.) das Gästeteam mit 1:0 in Führung. Noch in Halbzeit eins schlug der FC Sulzbach jedoch in Person von Halit Hayir (29.) zurück, der im Anschluss an einen Freistoß den Ball im Tor unterbringen konnte. Am 1:1-Zwischenstand änderte sich vor der Pause nichts mehr. Nach einer Gelb-Roten Karte in der 30. Minute verabschiedete sich die Heimmannschaft allerdings nur noch zu zehnt in die Kabine.

In der zweiten Hälfte brachte Josef Seto (69.) den FV 08 Neuenhain erneut in Führung. Den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 2:2 erzielte genau zehn Minuten später Leo Burns (79.). Es sollte nicht sein letzter Treffer bleiben: Nur wenige Minuten darauf gelang es ihm (85.), den 1. FC Sulzbach erstmals in Führung zu bringen. Den möglichen 3:2-Sieg des FC verhinderte jedoch Noah Kremer in der Nachspielzeit (90.+4). Ein Ball flog in Richtung des Sulzbacher Strafraums und gelangte – nachdem die Heimmannschaft es nicht schaffte, die Situation endgültig zu klären – zu Neuenhains Kremer, der die Kugel zum 3:3-Endstand im linken Toreck unterbrachte.

Angel Ocón Betancort, sportlicher Leiter des FV 08 Neuenhain, sagt: "Die Schlussphase war hoch emotional und einige strittige Schiedsrichterentscheidungen auf beiden Seiten waren schwer zu verdauen." Dennoch habe seine Mannschaft durchgehalten und sich mit einem verdienten Ausgleichstreffer belohnt. "Uns war bewusst, dass es heute ein richtungsweisendes Spiel werden würde und dementsprechend fokussiert sind wir die Begegnung angegangen", sagt der sportliche Leiter. Von seinen Jungs habe er ein sehr gutes Spiel gesehen, und die Mannschaft könne – auch unter Berücksichtigung verletzungsbedingter Ausfälle – insgesamt zufrieden sein.

Chancenverwertung und fehlende Erfahrung: Die Baustellen beider Teams

"In der Halbzeit habe ich meine Spieler vor allem zur Ruhe ermahnt", sagt Sulzbach-Coach Huanito Rreshka. Trotz der Unterzahl sei seine Mannschaft nach dem Wiederanpfiff besser gewesen, habe sich aber gerade aufgrund der schlechten Chancenverwertung um den Sieg gebracht. Rreshka berichtet: "Wir hatten unzählige, auch hundertprozentige Torchancen, aber der Ball ist einfach nicht reingegangen." So ging Lars Cerimagic im Kasten des FV 08 Neuenhain als Sieger aus gleich mehreren Eins-gegen-Eins-Duellen hervor. "Die Spieler werden weiter an Erfahrung im Abschluss gewinnen und in solchen Situationen dann zukünftig die Tore machen", ordnet Rreshka ein.

"Grundsätzlich fehlten uns bisher zwei bis drei erfahrene Spieler, die Führungsaufgaben übernehmen und die Entwicklung unserer jungen Mannschaft aktiv mitgestalten", sagt Angel Ocón Betancort. Die unter anderem für diese Rolle angedachten Sebastian Schütze und Mohamed Moutoussi fehlten zuletzt – dies werde sich jedoch in absehbarer Zeit ändern. Wie Ocón Betancort berichtet, falle dafür nun er selbst verletzungsbedingt aus. Zwar sei die Stimmung im Team angesichts der tabellarischen Situation etwas angespannt, der sportliche Leiter fügt jedoch an: "Insgesamt befinden wir uns auf einem guten Weg, und die heutige Spielweise hat gezeigt, welches Potenzial in den Jungs steckt."

Einen Punkt geholt, zwei Brocken vor der Brust

Huanito Rreshka sagt: "Wir wollen immer gewinnen, aber wir können unsere Situation realistisch einschätzen und wissen, dass wir uns in einem Umbruch befinden." Dennoch habe er sich aus den beiden vergangenen Partien mehr Punkte erhofft. Nach der vorausgegangenen Niederlage gegen den FC Germania Schwanheim sei es allerdings nicht leicht gewesen, die Köpfe frei zu bekommen. "Ich habe den Spielern im Anschluss deutlich gesagt, dass wir uns im Abstiegskampf befinden und wie wichtig das Spiel gegen Neuenhain ist", berichtet der FC-Trainer. Nun gelte es, fokussiert zu bleiben und weiterzumachen – denn mit dem VfB Unterliederbach II warte eine enorm starke Mannschaft auf Sulzbach. Der Fokus liege dabei auf einer soliden Defensive und der richtigen Einstellung, die im Fußball vieles bewirken könne.

Über den kommenden Gegner des FV 08 Neuenhain sagt hingegen Angel Ocón Betancort: "Mit dem FC Germania Weilbach II steht uns ein echter Prüfstein bevor." Denn der Verein könne dank seiner drei gemeldeten Mannschaften aus einem großen Pool talentierter Spieler schöpfen. An der Devise von Trainer und Spielern – an die zuletzt gezeigte Leistung anzuknüpfen, konzentriert zu bleiben und sich Schritt für Schritt zu verbessern – ändere das jedoch nichts. Langfristig sehe er die Chance, mit der Mannschaft eine stabile Basis zu schaffen, auch um einen erneuten Abstieg zu vermeiden. "Wir sind positiv gestimmt und werden alles daran setzen, unser Ziel zu erreichen", sagt Angel Ocón Betancort abschließend.

Die weiteren Partien im Überblick: