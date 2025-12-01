A-Liga MTK: FC Lorsbach trotzt Personalmangel und bewahrt Erfolgskurs

Main-Taunus. Trotz zahlreicher Ausfälle und einer seit Wochen ausgedünnten Trainingsbeteiligung hat der FC Lorsbach zum Jahresabschluss ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt. Obwohl das Team weiterhin mit verletzungsbedingten Engpässen und improvisierten Aufstellungen zu kämpfen hat, gelang im letzten Spiel vor der Winterpause ein überraschend deutlicher Erfolg gegen den Tabellennachbarn vom 1. FC Viktoria Sindlingen. Dank des starken Zusammenhalts und des unbedingten Willens innerhalb der Mannschaft überwintert der FCL nun auf einem bemerkenswerten dritten Tabellenplatz.

Ugo Capalbo, Teammanager des FC Lorsbach, sagt: "Momentan sind sehr viele Spieler verletzt und wir sind deshalb seit Wochen nur mit wenigen Spielern im Training". Aufgrund der Ausfälle von Kenan Karic, Alessandro Pirrocco, Janis Schukart und Felix Gundling sei die Mannschaft bereits seit längerem auf die umfassende Unterstützung der Zweiten des FCL angewiesen. Zurückgreifen musste die Mannschaft gegen den 1. FC Viktoria Sindlingen nun unter anderem auf Bartosz Aleksandar Chrzanowski zwischen den Pfosten und Filip Markovic, die beide von Anfang an aufliefen. "Die beiden haben es wirklich gut gemacht, wir freuen uns jetzt aber auf die Winterpause, weil Verletzte und Urlauber dann zurückkommen", sagt Capalbo. Wie der Teammanager berichtet, werde die "Maschine" Jens Klusmeyer aufgrund seines Umzugs nach England jedoch nur noch unregelmäßig für die Mannschaft im Einsatz sein.

"Mein Wunsch war es, dass wir im letzten Spiel vor der Winterpause ein Unentschieden schaffen, aber gleich zu Beginn hatte Sindlingen eine Top-Chance, die unser Torwart weltklasse gehalten hat", berichtet Capalbo. Mit dem deutlichen Endergebnis wäre zu diesem Zeitpunkt nicht zu rechnen gewesen. In Führung ging dann jedoch der FC Lorsbach durch Marcel Gold (12.), wobei wenige Minuten darauf Nico Lindner (18.) auf das zwischenzeitliche 2:0 erhöhen konnte, an dem sich auch bis zum Halbzeitpfiff nichts mehr änderte. Nach dem Wiederanpfiff hätte Anas Harchas Anschlusstreffer (60.) zum Wendepunkt werden können, aufkeimende Hoffnungen erstickte der eingewechselte Domenico Brancato (63.) allerdings in kürzester Zeit durch seinen Torerfolg zum 3:1. Auch in der Folge ließ die Heimmannschaft nicht locker und kam zunächst erneut durch Marcel Gold (69.) zum 4:1 und wiederum durch Nico Lindner (81.) zum 5:1-Endstand. "Für uns war das ein richtig schöner Abschluss und auch in der Höhe ein verdientes Ergebnis", ordnet Capalbo ein.

Teamgeist als Erfolgsergebnis des FC Lorsbach

Trotz der vielen Fehlenden und der vergleichsweise geringen Anzahl an Spielern im Training habe das Team sich im Mix aus erster und zweiter Mannschaft über die Saison zu einer echten Einheit entwickelt. Dies zeige sich insbesondere am Kampfgeist und der gegenseitigen Einsatzbereitschaft unter den Spielern. "Wir haben wirklich das Beste aus der Mannschaft geholt, besser gehts nicht", ordnet Capalbo ein. Aus einer schwierigeren Saison kommend sei die Zielsetzung zu Beginn der laufenden Spielzeit vor allem gewesen, sich aus dem Abstiegskampf fernzuhalten, eine Sorge, die sich angesichts der personellen Herausforderungen und notgedrungener Experimente auf den Positionen zunächst zu bestätigen schien. "Die Mannschaft hält aber zusammen und egal wer fehlt, jeder kann auch aus der Zweiten kompensiert werden und darin besteht das Besondere aktuell", erläutert Capalbo. Dies sorge nicht nur für Freude und verstärke das Gemeinschaftsgefühl, sondern verschaffe dem Team auch das Spielglück, das in der Vergangenheit mitunter gefehlt habe.

Ziele und Ausblick auf die Winterpause

"Aufgrund der guten Leistungen hoffe ich, dass wir unter den ersten fünf bis sieben Teams abschneiden", sagt der Teammanager und fügt an: "Dass wir früh in der Saison so viel Vorsprung zu den Abstiegsrängen haben, ist aber ein entscheidender Haken, den wir setzen können". Was die Mannschaft jetzt brauche, auch um Ausfälle besser kompensieren zu können, seien einige neue Spieler. Zwar müssten Neuzugänge bereit sein, den Weg zum Verein auf sich zu nehmen, zugute komme dem FC bei der Suche nach Verstärkung aber die aktuelle tabellarische Ausgangslage. "Was bisher gelaufen ist, ist mehr als super und nicht zu erwarten gewesen", sagt Capalbo. Klar sei aber, wie schwer es werde, den aktuellen Tabellenplatz auch nach der Winterpause zu verteidigen. In jedem Fall sei der ganze Verein sehr stolz auf das Auftreten der Spieler.

Die weiteren Partien im Überblick: