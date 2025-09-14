A-Liga MTK: C.R.E.U. Höchst nach Beinahe-Abstieg nun oben dran

Main-Taunus. In der Kreisliga A Main-Taunus ist C.R.E.U. Höchst am Wochenende dreimal in Führung gegangen, dreimal kam Viktoria Sindlingen zurück – und am Ende mussten sich beide Teams mit einem 4:4-Unentschieden zufriedengeben. In einer abwechslungsreichen, von überzeugenden Offensivleistungen geprägten Partie wackelte es bei C.R.E.U. erneut in der Defensive – vor allem bei Standardsituationen. Trotz der verpassten Siegchance blickt Co-Trainer David Maniura optimistisch auf den Saisonverlauf. Wie er die bisherigen Leistungen angesichts der schwierigen Vorsaison einordnet, woran die Mannschaft noch arbeiten muss und was er vom nächsten Gegner erwartet, lest ihr hier.

David Maniura, Co-Trainer von C.R.E.U. Höchst, sagte: "Es war eine faire Partie und ein leistungsgerechtes Unentschieden, bei dem beide Teams immer wieder zurückschlagen konnten". Keineswegs selbstverständlich sei es gewesen, dass seine Mannschaft nach dreimaliger Führung und einem späten 3:4-Rückstand doch noch den Ausgleich zum 4:4-Endstand habe erzielen können. Den besseren Start erwischten die Gastgeber: Ismail Smoualih El Merabet brachte C.R.E.U. zunächst in Führung (27.), doch Tomislav Pavic glich für die Gäste vom 1. FC Viktoria Sindlingen zum 1:1 (40.) aus. Unmittelbar vor der Pause war es dann erneut El Merabet (44.), der den Ball über die Linie brachte und seiner Mannschaft die 2:1-Halbzeitführung sicherte.

Nach dem Wiederanpfiff gelang dem 1. FC Viktoria Sindlingen durch Tim Rothgerber (56.) zunächst der Ausgleich zum 2:2. Doch erneut war es Ismail Smoualih El Merabet (67.), der C.R.E.U. mit seinem dritten Treffer an diesem Tag wieder in Führung brachte. Lange hielt die Freude jedoch nicht. Der 3:3-Ausgleich (72.) fiel wenig später und zum dritten Mal nach einer Ecke. Aus Sicht von C.R.E.U. bedauerlicherweise in Form eines Eigentors. Kurios wurde es dann in der Entstehung der zwischenzeitlichen Gästeführung, denn nach einem langen Ball in Richtung des C.R.E.U.-Tores entwickelte sich ein Laufduell zwischen Spielern beider Teams. Torhüter Sami Benseddiki eilte aus seinem Kasten, doch der Ball rutschte ihm auf Höhe des Sechzehners durch die Beine. Um den drohenden Gegentreffer zu verhindern, kam es zu einem Foul im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Alessandro Attardo (79.) zum 3:4 aus Sicht der Gastgeber. Kurz vor Schluss rettete Erhan Yilmaz (83.) mit seinem Treffer zum 4:4 zumindest noch einen Punkt für C.R.E.U.

"Sehr frustrierend ist es, dass wir alle Gegentore nach Standardsituationen gefangen haben", sagte David Maniura. Zwar habe der Gegner die Bälle jeweils scharf hereingebracht und den Strafraum konsequent besetzt, doch C.R.E.U. sei es nicht gelungen, den nötigen körperlichen Zugriff zu finden, um die Sindlinger entscheidend vom Tor fernzuhalten. Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, habe seine Mannschaft jedenfalls genug gehabt.

Die Relegation abgehakt: "Wir sind auf einem wirklich guten Weg."

Angesichts der vergangenen A-Liga-Spielzeit, in der C.R.E.U. Höchst in der gesamten Hinrunde lediglich sieben Punkte einfahren konnte und schließlich in der Relegation gegen den SV 09 Flörsheim antreten musste, zeige der Saisonstart 2025/26 sich zufriedenstellend. "Wir sind auf einem wirklich guten Weg und können eindeutig mithalten", ordnet Co-Trainer David Maniura die aktuelle Lage ein. Bei fußballerischer Qualität, Teamgeist und Spielniveau erkenne er klare Fortschritte. Zuversichtlich stimme ihn zudem, dass Leistungsträger wie Gruppenliga-Neuzugang Fiorenzo Santoro, Fabio Ruggiero und Achraf Toufga noch zur Mannschaft stoßen werden.

Trotzdem sieht Maniura weiterhin Verbesserungspotenzial, vor allem im Defensivverhalten, wie das Spiel gegen Sindlingen deutlich gemacht habe. "Unser Torverhältnis ist nicht positiv, was daran liegt, dass wir eindeutig zu viele Gegentore bekommen", erklärt er. Die Defensivarbeit müsse künftig bereits im Mittelfeld beginnen und insgesamt kompakter angelegt sein. "Der große Unterschied im Vergleich zur Vorsaison ist aber, dass mehr Ruhe eingekehrt ist und wir uns gemeinsam teamfähiger verhalten", sagt Maniura. Der Mannschaft sei es bislang gelungen, einen Negativstrudel wie in der Vorsaison – ausgelöst durch aufeinanderfolgende Niederlagen und zahlreiche Platzverweise – zu vermeiden.

Der Blick auf den kommenden Gegner SG Oberliederbach II und die Saisonziele

"Bei uns redet keiner vom Aufstieg – wir zeigen Demut und wissen unsere bisherige Bilanz einzuordnen", sagt Co-Trainer David Maniura. Ob die Mannschaft am Ende der Saison zu den ersten acht bis sechs Teams zählen könne, werde sich zeigen. Die Qualität dafür sei definitiv vorhanden. "Entscheidend für uns ist, dass wir eine ruhige Saison spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben", sagt Maniura. Gerade mit Blick auf die Stimmung im Team und die Trainingsbeteiligung sei das wichtig, beides profitiere von den zuletzt gezeigten Leistungen.

Mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel gegen die SG Oberliederbach II hoffe Maniura vor allem auf eine stabilere Defensive als zuletzt gegen Sindlingen. "Wir dürfen nicht wieder vier Gegentore kassieren, das können wir nicht in jedem Spiel durch eigene Treffer ausgleichen", betont der Co-Trainer. Natürlich wolle die Mannschaft zuhause als Sieger vom Platz gehen, rechne aber mit einem engen Duell. Wie stark die Gäste tatsächlich auftreten, hänge auch davon ab, ob sie personelle Unterstützung aus ihrer ersten Mannschaft erhielten. "Es kommt letztlich auf unsere eigene Leistung an und wir sind auf eine gute Truppe vorbereitet", sagt Maniura abschließend.

