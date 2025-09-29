A-Liga MTK: Aufsteiger Eddersheim III nach Sieg weiter im Flow

Main-Taunus. Der FC Eddersheim III bleibt in der A-Liga Main-Taunus weiter in der Erfolgsspur. Beim 3:2-Heimsieg gegen den 1. FC Viktoria Sindlingen zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine starke Leistung, machte es in der Schlussphase jedoch unnötig spannend. Trotz eines zwischenzeitlichen Drei-Tore-Vorsprungs geriet der Sieg kurzzeitig ins Wanken. Am Ende blieb der verdiente Lohn für einen insgesamt couragierten Auftritt aber bestehen. Wie Trainer Niklas Zörb-Stach den bisherigen Saisonverlauf bewertet und wo er Verbesserungspotenzial sieht, lest ihr hier.

Niklas Zörb-Stach, Trainer des FC Eddersheim III, sagt: "Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und haben verdient den 1:0-Führungstreffer erzielt". Über die rechte Seite gelangte der Ball von Luca Huehne zu Sascha Cschornack, der sich im 1:1-Duell gegen einen Sindlinger Verteidiger durchsetzen und mit seinem linken Fuß kraftvoll zum Torerfolg kommen konnte (22.). Wie Eddersheims Trainer berichtet, habe seine Mannschaft auch im Anschluss ein schwungvolles Auftreten gezeigt und sich für ihren ausdauernden Einsatz belohnt. So wusste Noah Lueders (35.) nach einer Ecke den Klärungsversuch der Gäste für sich zu nutzen, indem er den Ball zum zwischenzeitlichen 2:0 einschob. Bis zur Halbzeit ließ die Heimmannschaft trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Leistungsträger Luis Vera Lopez selbst nichts mehr zu.

"In der Pause habe ich die Spieler ermahnt, jetzt nicht nachzulassen, aber auch unsere hohe Agilität im Angriff gelobt", erzählt Zörb-Stach. Auch nach dem Wiederanpfiff sei die Mannschaft druckvoll gestartet. Erneut war es dann Noah Lueders (47.), der nach einem hohen Ballgewinn auf Viktoria-Schlussmann Yannick Liebe zulief und das Spielgerät zum 3:0 im Tor zappeln ließ. "Wir hatten die Partie bis dahin im Griff, aber ab der 75. Minute haben wir das Spielen eingestellt und es noch mal spannend gemacht", berichtet Trainer Niklas Zörb-Stach. Zunächst konnte Angreifer Ali Husayn (76.) nach sehenswertem Kombinationsspiel verkürzen. Bereits wenige Minuten zuvor war es Tim Rothgerber nicht gelungen, per Elfmeter zum Torerfolg zu kommen – sein Abschluss ging an den Querbalken. Es sollte jedoch nicht der einzige Strafstoß bleiben: In der Schlussphase durfte sich auch Agathonikos Tourtouras (84.) vom Punkt beweisen und verwandelte diesmal zum 2:3-Anschlusstreffer aus Sicht der Gäste. "Am Ende können wir froh sein, dass wir gewonnen haben. Mit Blick auf die gesamte Partie ist es aber ein verdienter Sieg, den wir unbedingt wollten", fasst der Trainer zusammen.

Vieles passt – daran will das Team arbeiten

"Wir alle leben diesen Verein und übernehmen gerne Dienste für andere Mannschaften", erklärt Niklas Zörb-Stach. Der ausgeprägte Teamgeist im gesamten Klub zeige sich insbesondere daran, dass die Spieler auch abseits des Platzes Zeit miteinander verbringen. Das Gemeinschaftsgefühl greife dabei unabhängig von der Ligazugehörigkeit – auch die Spieler der ersten und zweiten Mannschaft aus Hessen- und Gruppenliga seien mit den Jungs aus der A-Liga vernetzt. "Wir haben hier beispielsweise donnerstags Spielersitzungen, bei denen alle sehr lange bleiben und sich im Verein einbringen", sagt Zörb-Stach. Was den FC Eddersheim III auszeichne, sei die langjährige Bekanntschaft und Homogenität innerhalb der Mannschaft – die Stärke im Spiel erwachse dabei aus der Tatsache, dass echte Freunde füreinander vollen Einsatz zeigen.

"Was wir noch nicht schaffen, ist es, ein Spiel über 90 Minuten konzentriert zu bestreiten", sagt Zörb-Stach. Diese Schwierigkeit hänge vor allem mit der fehlenden Erfahrung des jungen Kaders zusammen. Es gelte, sich daran zu gewöhnen, dass sich die Mannschaft in schwierigen Phasen auf eine stabile Defensive und eine unangenehme Spielweise beschränken müsse, um einen Sieg über die Zeit zu bringen.

Zwischenbilanz und Ausblick auf das Duell mit Kelkheim

"Vor der Saison habe ich gesagt, dass wir den Flow aus dem Aufstieg mitnehmen müssen", sagt Niklas Zörb-Stach. Die bisherigen Leistungen würden unterstreichen, dass Eddersheim III unbekümmert aufspielen könne. "Ich glaube, dass wir aktuell verdient dort stehen, wo wir sind, weil wir auch eine fußballerisch starke Mannschaft sind", erläutert der Trainer und fügt an: "Wenn wir am Ende der Spielzeit unter die ersten sieben Teams kommen, bin ich vollkommen zufrieden – und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen". Fest stehe jedoch auch, dass sich im Falle eines besseren Abschneidens sicherlich niemand beschweren werde. Zörb-Stach führt aus: "Wir müssen gleichzeitig demütig bleiben, denn wir sind eine dritte Mannschaft und haben uns häufig mit den ersten Mannschaften anderer Vereine zu messen". Wofür sein Team stehen wolle, sei ein giftiger, guter Fußball, der auch gestandene A-Liga-Gegner an den Rand einer Niederlage bringen könne.

Mit dem kommenden Gegner, der SG Kelkheim, erwarte Zörb-Stach eine Mannschaft, die ihren Ambitionen entsprechend mit unbedingtem Siegeswillen auftreten werde. "Sie werden uns nichts schenken, denn Kelkheim ist eine Mannschaft, die seit Jahren in der A-Liga spielt und viel Erfahrung hat", sagt der Trainer. Der Vorteil seiner Spieler könne darin bestehen, dass sie – anders als der Gegner – ohne Druck und mit guten Ergebnissen im Rücken aufspielen könnten. "Wenn wir auftreten wie in den vergangenen Wochen und aggressiv nach vorne spielen, dann fängt bei Kelkheim eher der Kopf an zu arbeiten als bei uns", sagt Zörb-Stach abschließend.

