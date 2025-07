Erfolgreicher Gastgeber: Die SKV gewann überraschend das Mörfelder Blitzturnier. Foto: SKV Mörfelden

A-Liga: Mörfelden arbeitet mit Altbewährten und Neuen Trainergespann Maau/Greulich von A-Ligist SKV Mörfelden geht ins siebte Jahr Verlinkte Inhalte KLA Groß-Gerau SKV Mörfeld.

Mörfelden. Mit einem etwas anderen Gesicht gehen die Fußballer der SKV Mörfelden in die neue A-Liga-Saison und wollen diesmal in der ersten Tabellenhälfte mitspielen. „Wir haben einen kleinen Umbruch in die Wege geleitet, um die Statik der Mannschaft zu verändern“, erklärt Saha Maau, der in seinem bereits siebten Jahr in Mörfelden weiter mit Marco Greulich ein bewährtes Trainergespann bildet.

„Von Spielern getrennt und Verstärkung bekommen"

„Für unsere Neuausrichtung haben wir uns von einigen Spielern getrennt, haben Verstärkung bekommen und mehrere junge Spieler hochgezogen. Damit sind wir jetzt in der Breite und Tiefe auf jeder Position sehr gut besetzt“, blickt Maau optimistisch der Runde entgegen. So stieß mit Metehan Solmaz von TuS Zeppelinheim ein treffsicherer Goalgetter dazu, der in den letzten beiden Jahren über 50 Tore erzielt hat. Zusammen mit Mustafa Sahin, der nach seinem Kreuzbandriss nun wieder topfit ist, stehen somit zwei erfahrene Stürmer zur Verfügung. Für die Offensive rücken zudem mit Denis Borkowski, Sofian Hamim und Yunus Kortak drei 18-jährige Talente aus der eigenen Jugend auf. Vom VfR Groß-Gerau II konnte mit Luca Altoe, auch erst 20 Jahre alt, Verstärkung für die Außenbahn gewonnen werden. Und Tayfun Yilmaz wird das zentrale Mittelfeld bereichern.