A-Liga: Mit Eibach ist noch zu rechnen

Dillenburg. Tabellenschlusslicht TSV Eibach zeigt in der Fußball-A-Liga Dillenburg, dass mit ihm noch zu rechnen ist. Mit 5:3 gelingt gegen Dietzhölztal der dritte Saisonsieg. Heimerfolge feiern Frohnhausen II (3:2 gegen Roth/Simmersbach), Primus Obere Dill (4:0 im Topspiel gegen Herborn), der VfL Fellerdilln (3:0 im Verfolgerduell gegen Sinn/Hörbach) und Breitscheid (3:0 gegen Merkenbach). Mit 4:1 setzt sich Eisemroth bei Eschenburg II durch, Ballersbach und Aartal trennten sich 2:2. Mit einem klaren 5:0-Auswärtserfolg beim FC Niederroßbach kehrte der TuS Driedorf am Freitagabend aus der Winterpause zurück.