 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

A-Liga: Mit Eibach ist noch zu rechnen

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga sorgt der TSV Eibach für eine Überraschung. Das Spitzenspiel und das Verfolgerduell waren klare Angelegenheiten für die SG Obere Dill und den VfL Fellerdilln +++

von Redaktion · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser
Kaum ein Durchkommen für Sinn/Hörbach (v. re.): SG-Akteur Jakob Koch wird von den Fellerdillnern Christopher Friedrich udn Lukas Mester gestellt. © Lorenz Pietzsch
Kaum ein Durchkommen für Sinn/Hörbach (v. re.): SG-Akteur Jakob Koch wird von den Fellerdillnern Christopher Friedrich udn Lukas Mester gestellt. © Lorenz Pietzsch

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
Dietzhölztal
Eschenburg II
Fellerdilln
Aartal

Dillenburg. Tabellenschlusslicht TSV Eibach zeigt in der Fußball-A-Liga Dillenburg, dass mit ihm noch zu rechnen ist. Mit 5:3 gelingt gegen Dietzhölztal der dritte Saisonsieg. Heimerfolge feiern Frohnhausen II (3:2 gegen Roth/Simmersbach), Primus Obere Dill (4:0 im Topspiel gegen Herborn), der VfL Fellerdilln (3:0 im Verfolgerduell gegen Sinn/Hörbach) und Breitscheid (3:0 gegen Merkenbach). Mit 4:1 setzt sich Eisemroth bei Eschenburg II durch, Ballersbach und Aartal trennten sich 2:2. Mit einem klaren 5:0-Auswärtserfolg beim FC Niederroßbach kehrte der TuS Driedorf am Freitagabend aus der Winterpause zurück.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.