A-Liga: Messel holt Punkt bei Comeback

Messel. Mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen Aufstiegsmitfavorit TSG Wixhausen zeigte sich die TSG Messel zum Auftakt in der Kreisliga A Darmstadt zufrieden. Im ersten Spiel in der A-Liga seit 18 Jahren war der Kreisoberliga-Absteiger Messel vor 150 Zuschauern nach der Pause die bessere Mannschaft. „Unser ersatzgeschwächtes Team hat eine gute Leistung geboten“, sagte TSG-Sprecher Mike Rüschenbaum. Wixhausen verpasste es nach der Führung durch Tom Gümperlein (7.) nachzulegen. So kam Messel durch Kevin Führer (67.) noch zum Ausgleich.