 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

A-Liga: Meso-Nassau profitiert beinahe von Schiersteiner Moral

13er gleichen 0:4-Rückstand gegen Türkischen SV II beinahe noch aus +++ SCM lauert auf Patzer +++ Erbenheim II wohl abgestiegen

von Alexander Knittel · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser
Während der FC Albania wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte, verlor der SV Schierstein 13 knapp gegen den Türkischen SV II.
Während der FC Albania wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte, verlor der SV Schierstein 13 knapp gegen den Türkischen SV II. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

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Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. Beinahe hätte sich der SC Meso-Nassau herzlichst beim SV Schierstein 13 bedanken dürfen. Die Schiersteiner lieferten im Heimspiel gegen A-Liga-Primus Türkischer SV II eine Aufholjagd. Nach einer Stunde sah zunächst alles nach einem sicheren Auswärtsdreier für den TSV aus, führte der Spitzenreiter doch souverän mit 4:0 am Saareck. Doch in der Schlussphase drehten die 13er noch einmal auf und kamen bis in die letzten Minuten durch Tore von Ahmettugra Akdemir (2) und Oleksii Liashenko auf 3:4 ran.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
5
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
3
4
Abpfiff

Zum Ärger des Verfolgers, der zeitgleich 5:3 gegen den SV Frauenstein II siegte, blieb es allerdings dabei. „Den zweiten Platz haben wir jetzt sicher, aber wir wollen unbedingt Meister werden. Es macht extrem Bock aktuell und es wird bis zum Ende spannend bleiben. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und hoffen dann natürlich auf einen Patzer“, so Meso-Nassau-Spielertrainer Markus Bozan.

Im Kellerduell feierte der SV Niedernhausen II beim SV Erbenheim II, der nun sicher endgültig mit der B-Liga planen wird, ein souveränes 4:0. Zum Ärger der SVN-Reserve jubelten auch Naurod II (2:1 gegen Klarenthal) und der FC Albania (5:0 gegen Espanol) über drei Punkte.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
3
4
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
0
4
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
7
4
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
0
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
5
0
Abpfiff