A-Liga: Meso-Nassau profitiert beinahe von Schiersteiner Moral

Während der FC Albania wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte, verlor der SV Schierstein 13 knapp gegen den Türkischen SV II. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Beinahe hätte sich der SC Meso-Nassau herzlichst beim SV Schierstein 13 bedanken dürfen. Die Schiersteiner lieferten im Heimspiel gegen A-Liga-Primus Türkischer SV II eine Aufholjagd. Nach einer Stunde sah zunächst alles nach einem sicheren Auswärtsdreier für den TSV aus, führte der Spitzenreiter doch souverän mit 4:0 am Saareck. Doch in der Schlussphase drehten die 13er noch einmal auf und kamen bis in die letzten Minuten durch Tore von Ahmettugra Akdemir (2) und Oleksii Liashenko auf 3:4 ran.

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Zum Ärger des Verfolgers, der zeitgleich 5:3 gegen den SV Frauenstein II siegte, blieb es allerdings dabei. „Den zweiten Platz haben wir jetzt sicher, aber wir wollen unbedingt Meister werden. Es macht extrem Bock aktuell und es wird bis zum Ende spannend bleiben. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und hoffen dann natürlich auf einen Patzer“, so Meso-Nassau-Spielertrainer Markus Bozan.

Im Kellerduell feierte der SV Niedernhausen II beim SV Erbenheim II, der nun sicher endgültig mit der B-Liga planen wird, ein souveränes 4:0. Zum Ärger der SVN-Reserve jubelten auch Naurod II (2:1 gegen Klarenthal) und der FC Albania (5:0 gegen Espanol) über drei Punkte.

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