A-Liga-Meister VfL Weidenhausen trotzt allen Widerständen

Gladenbach-Weidenhausen. „Nimm ein Foto, auf dem möglichst viele von uns drauf sind. Das kostet am meisten“, sagt Jan Becker am Ende des Gesprächs mit dieser Redaktion augenzwinkernd. Die Flüssigkeitszufuhr des VfL Weidenhausen in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisoberliga Nord sollte kein Problem mehr darstellen.