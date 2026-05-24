A-Liga: Meister Türk Gücü Rüsselsheim brilliert mit Kantersieg

Kreis Groß-Gerau. Die Meisterschaft hatten sie am letzten Wochenende perfekt gemacht. Aber auch jetzt gaben die Fußballer von Türk Gücü Rüsselsheim beim SV 07 Bischofsheim noch mal Vollgas und behielten klar mit 8:3 die Oberhand. Im Kampf um den Platz zwei holte sich die SSV Raunheim bei der SG Dornheim einen wichtigen 3:1-Sieg. Der SV 07 Nauheim war spielfrei. Nun kommt es am letzten Spieltag zur Entscheidung, wer in die Relegation geht.
Zur Halbzeit lag der Meister schon 3:0 vorn und zog bis zur 74. Minute auf 7:0 davon. "Aufgrund dessen, dass wir mehr Zweitmannschafts- als Erstmannschaftsspieler auf dem Platz hatten, war das Ergebnis völlig okay", meinte Frank Schock vom Bischofsheimer Vorstand. "Zehn Minuten vor Schluss mussten wir auch noch unseren Ersatztorwart von der zweiten Mannschaft im Sturm einwechseln."
Nach 60 Minuten stand es noch 1:1. „Bis dahin waren wir gut im Spiel“, fand Hillal-Spielertrainer Said Belhadj. Doch dann musste seine Mannschaft drei schnelle Gegentore zum 1:4 hinnehmen. Und die Aussicht auf einen Sieg war dahin. „Wir haben unsere Chancen nicht verwertet und zu viele individuelle Fehler gemacht. Jetzt gehen wir in die Relegation“, hofft Belhadj noch auf den Klassenerhalt.
Keine 20 Minuten waren vorbei, da lag Ginsheim mit zwei Toren hinten. "Wir sind zu lasch ins Spiel gegangen", monierte VfB-Coach Fatih Baser. "Nach einer lauteren Ansprache sind wir aber wach geworden und haben zum 2:2 ausgeglichen." Trebur-Astheim ging zwar erneut in Führung. Doch Ginsheim drehte noch einmal auf, kam durch Nagiya Kawada zum 3:3 und durch Jugendspieler Mohammed Trabelsi zum Siegtreffer. Damit baute der VfB seine Riesenserie auf neun Siege in Folge aus. Fatih Baser bleibt auch nächste Saison Trainer der zweiten Mannschaft.
"Wir haben gut begonnen und schnell 2:0 geführt, aber dann haben wir uns ausgeruht und Opel spielen lassen", sah Hellas-Interimscoach Enzo Bongiorno sein Team zur Pause mit 2:3 hinten liegen. "In der zweiten Halbzeit hatten wir Chancen über Chancen, waren jedoch nicht effektiv genug vor dem Tor." Opel erhöhte dagegen auf 4:2 und ließ sich den Sieg auch durch den Anschlusstreffer von Hellas nicht mehr nehmen. Luke Wagner traf kurz vor Schluss von der Mittellinie aus zum 5:3-Endstand.
Nach sieben Niederlagen endlich wieder ein Erfolgserlebnis für die SKV. "Das hat gut getan", meinte Trainer Marco Greulich erleichtert. "Wir waren klar überlegen, das hätte auch zweistellig ausgehen können." Mustafa Sahin ragte mit vier Toren heraus. Stark auch Sofian Hamim, der zum 2:0 und 3:0 traf und noch ein Tor vorbereitete. Greulich hat mit Saha Maau als Trainergespann für eine weitere Saison in Mörfelden zugesagt.
Nach einer langen Durststrecke gingen auch die Sportfreunde mal wieder als Sieger vom Feld. "Dabei hatten wir viele Chancen und hätten auch höher gewinnen", meinte SF-Vorsitzender Selvin Golos. Nach zwei „dummen Fehlern“ lag sein Team allerdings erst mal 0:2 hinten. Dann ging es mit 3:2 in Führung, musste aber den Ausgleich hinnehmen und konnte erst in der Schlussphase alles klar machen.
Klein-Gerau dominierte die erste Halbzeit und hätte hier klarer führen können. Doch RW-Coach Predrag Prodanovic, der selbst im Tor spielte, konnte dreimal gut parieren. "Nach der Pause war es dann ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten mehr Zugriff und gingen 2:1 in Führung", so Prodanovic. Die Gäste kamen zwar zum Ausgleich, doch Rasim Gül nutzte in der Nachspielzeit noch einen Konter zum Walldorfer Sieg. Prodanovic wird auch kommende Saison die dritte Mannschaft von Rot-Weiß betreuen.