A-Liga: Meister Türk Gücü Rüsselsheim brilliert mit Kantersieg

"Wir haben gut begonnen und schnell 2:0 geführt, aber dann haben wir uns ausgeruht und Opel spielen lassen", sah Hellas-Interimscoach Enzo Bongiorno sein Team zur Pause mit 2:3 hinten liegen. "In der zweiten Halbzeit hatten wir Chancen über Chancen, waren jedoch nicht effektiv genug vor dem Tor." Opel erhöhte dagegen auf 4:2 und ließ sich den Sieg auch durch den Anschlusstreffer von Hellas nicht mehr nehmen. Luke Wagner traf kurz vor Schluss von der Mittellinie aus zum 5:3-Endstand.

SKV Mörfelden mit Kantersieg Do., 21.05.2026, 19:30 Uhr SKV Mörfelden SKV Mörfeld. SKG Bauschheim Bauschheim 8 1 Abpfiff Nach sieben Niederlagen endlich wieder ein Erfolgserlebnis für die SKV. "Das hat gut getan", meinte Trainer Marco Greulich erleichtert. "Wir waren klar überlegen, das hätte auch zweistellig ausgehen können." Mustafa Sahin ragte mit vier Toren heraus. Stark auch Sofian Hamim, der zum 2:0 und 3:0 traf und noch ein Tor vorbereitete. Greulich hat mit Saha Maau als Trainergespann für eine weitere Saison in Mörfelden zugesagt.