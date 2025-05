A-Liga: Meister ist noch nicht satt, fünf vor zwölf beim VfR Bürstadt

Zurück im Rennen um den möglicherweise zum direkten Aufstieg berechtigenden zweiten Tabellenplatz ist der TSV Aschbach. „Das war in meiner Planung nicht drin, dass die FSG Bensheim zu Hause gegen Hambach verliert. So hat sich nun wieder eine Tür für uns geöffnet“, sagt Trainer Thomas Baucsek. Jetzt müssten seine Aschbacher erneut ihre Hausaufgaben machen und das Spiel in Hofheim gewinnen. Vielleicht werden ja wieder Carsten Weihrauch und Thomas Baucsek selbst mit am Ball sein, so wie es auch beim 4:2-Erfolg gegen die SG Brandau/Gadernheim der Fall war. „Das hat uns etwas Stabilität gebracht“, bemerkt Baucsek. Auch Nick Weihrauch könnte in die Mannschaft zurückkehren. „In Hofheim kann es aber sehr unangenehm für uns werden. Und das liegt nicht nur am großen Rasenplatz dort“, hofft Baucsek, dass die „wieder entfachte Euphorie“ nach dem Spiel im Ried nicht wieder verflogen ist.

„Im Vergleich zu unserem 2:2 gegen Trösel sieht es personell wieder besser aus“, sagt Hofheims Spielertrainer Maximilian von Dungen, der mit einer guten Mannschaft auf Sieg spielen wird. „Bei uns ist es für niemanden einfach, zu gewinnen. Deswegen werden wir auch versuchen, Aschbach das Leben so schwer wie möglich zu machen“, sagt der Hofheimer Übungsleiter. Obwohl er die Odenwälder als eine sehr eingespielte Mannschaft einschätzt, ist er optimistisch, dass sein FV am Sonntag etwas holen kann.