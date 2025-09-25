– Foto: Timo Babic

A-Liga Lüdenscheid: Spielabbruch nach 5:0 – Verein schaltet Anwalt ein Juristische Konsequenzen trotz sportlich klarer Sache.

Ein alltäglicher Amateurkick nahm vor knapp vier Wochen ein unschönes Ende – dessen Ausgang sich weiter ziehen wird. Ende August wurde die Begegnung zwischen den Lüdenscheider A-Kreisligisten TuS Grünenbaum und Polonia Lüdenscheid kurz vor der Halbzeitpause beim Stand von 5:0 für den TuS von Schiedsrichter Batuhan Kizilirmak aus Hagen abgebrochen.

Was war passiert? Ein Grünenbaumer Akteur wurde an der Seitenlinie von einem Polonia-Spieler rüde gefoult. Kizilirmak hatte sich auf den Weg zur Linie begeben, ehe ein weiterer Polonia-Spieler ihm hinterhereilte, einen Check mit der Brust verpasste und zu diskutieren begann. Der Referee ließ sich die Aktion nicht bieten und zögerte nicht lange, dem Betroffenen die rote Karte zu zeigen und des Feldes zu verweisen. Einige Meter schon Richtung Trainerbank gelaufen, drehte der Spieler, als er sah, dass sein Teamkollege für das begangene Foul die gelbe Karte bekommen hatte, jedoch kurzerhand wieder um, gestikulierte mit seinen Händen und stand schließlich Stirn an Stirn mit dem Schiedsrichter. Welche Wortwahl der Spieler dabei verwendete, ist aus den Aufnahmen von staige.tv nicht zu entnehmen. Zeitpunkt wohl entscheidend

Kizilirmak wandte daraufhin das DFB-Stopp-Konzept an und schickte beide Teams, dessen Gemüter augenscheinlich wieder beruhigt waren, in die Strafräume, um wenige Minuten später das Spiel gänzlich abzubrechen. Und genau dieses Vorgehen des Schiedsrichters wird nun zur Causa. Denn das Lüdenscheider Kreissportgericht hat unter Sportrichter Tim-Henrik Viebahn-Knötig die Begegnung, die am 31. August sportlich eigentlich schon entschieden war, für den 15. Oktober neu angesetzt. Wie es in der Begründung heißt, habe der Schiedsrichter erst ein Spiel abzubrechen, wenn alle Mittel zur Fortsetzung des Spiels ausgeschöpft wurden. Der Abbruch sei nach dem Stopp-Konzept erfolgt, obwohl dieses "ausweislich des gesichteten Video-Materials zur Beruhigung und Deeskalation beigetragen hatte", heißt es in der Begründung. "Außerdem hat der Schiedsrichter in seiner Stellungnahme selbst eingeräumt, bei seiner Entscheidung, das Spiel abzubrechen, falsch gehandelt zu haben. Nach Ansicht des Sportgerichts hat somit keine der beiden Mannschaften den Spielabbruch zu verantworten." Entscheidend war also der Zeitpunkt des Abbruchs. Hätte Kizilirmak direkt nach der roten Karte abgebrochen, sei die Sachlage laut Kreissportgericht eine andere. Es handele sich hierbei aber um einen "Grenzfall", stellt Viebahn-Knötig auf Nachfrage von "come-on.de" klar. Vielleicht beurteile ein anderes Gericht den Sachverhalt anders.