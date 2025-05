A-Liga: Lorsbach mit wichtigem Dreier, Topteams punkten

Main-Taunus-Kreis. In der Kreisliga A Main-Taunus ist der 27. Spieltag für den 1. FC Lorsbach mit einem 5:1-Erfolg erfolgreich zu Ende gegangen. Der FC ist das einzige akut abstiegsbedrohte Team, das drei Punkte einfahren konnte. An der Tabellenspitze hingegen sind die beiden Topteams ihrer Favoritenrolle gerecht geworden - der SC Eschborn setzte beim 8:0-Sieg gegen den VfB Unterliederbach II ein Zeichen und der BSC Schwalbach setzte sich mit 5:3 gegen den SV 09 Hofheim durch, wodruch der BSC dem Tabellenführer somit auf den Fersen bleibt.

Nach zwei Niederlagen infolge gelang dem 1. FC Lorsbach am Sonntag ein 5:1-Sieg über den FV Alemannia Nied II. Wie Ugo Capalbo, Teammanager des 1. FC Lorsbach, berichtet, fand seine Mannschaft schnell Zugang zur Partie und erzielte in Person von Nico Lindner mit der ersten richtigen Torchance den Führungstreffer zum 1:0. Nur wenige Minuten später habe Angreifer Domenico Brancato den Ball nach einer Flanke zwar ein weiteres Mal im Tor unterbringen können, der Kopfballtreffer sei durch den Schiedsrichter aber aufgrund einer knappen Abseitsstellung annulliert worden. "In der zweiten Halbzeit hat Nied angefangen Druck zu machen und sich Möglichkeiten herausgespielt", sagt Capalbo. Der Gegner habe nach dem 1:1 durch Mittelfeldmann Tim Schreier (49.) seine Chancen auf einen weiteren Treffer jedoch nicht verwerten können. Für den FC Lorsbach sei dann das 2:1 durch Marcel Gold (60.) der Schlüsselmoment der Begegnung gewesen, da im Anschluss zunächst Dominik Eberth innerhalb von drei Minuten das 3:1 erzielen konnte und schließlich noch zwei weitere Treffer durch Bilal Taadou (81.) und Domenico Brancato (83.) die Partie mit einem deutlichen Endergebnis besiegelten.

Gerade angesichts der ernüchternden 2:3-Niederlage seiner Mannschaft am vorausgegangenen Spieltag beim VfB Unterliederbach II seien die drei Punkte gegen Nied von großer Bedeutung im Abstiegskampf. Gegen einen starken Gegner habe seine Mannschaft alles gegeben und sich belohnt. Was das Team im Moment auszeichne, sei die gute Bindung zwischen den Trainern Dennis Beckmann, Patrick Rujak und den Spielern. "Die zwei Trainer machen sehr gute Arbeit und haben wieder eine Mannschaft geformt", sagt Capalbo. So habe sich die Trainingsbeteiligung nach der Winterpause fast verdoppelt. Dennoch sei es wichtig, dass gerade in den Begegnungen mit Teams aus dem Tabellenkeller, die auch hinter dem FC Lorsbach lauern, öfter Zählbares herauskomme.

"Gegen Bad Soden geht es um alles."

Gegen den kommenden Gegner, die SG 1908 Bad Soden, erwarte Capalbo deshalb hundertprozentigen Einsatz von seinen Spielern. Er rechne mit einer engen Begegnung, in welcher es darum ginge, die Nerven zu behalten. "Gegen Bad Soden geht es um alles, das ist ein Endspiel für uns. Wenn wir das gewinnen, ist es die halbe Miete", sagt Capalbo. Es sei wichtig, trotz der tabellarisch anspruchsvollen Situation ohne Nervosität zu spielen und sich nicht vor eignen Fehlern zu fürchten. Die Erfahrung aus dem KOL-Abstieg der Vorsaison zeige dem Teammanager, dass gerade Siege gegen unmittelbare Konkurrenten für die Mentalität von Bedeutung seien.

"Natürlich planen wir für die A-Liga."

Für den Saisonendspurt stünden dann voraussichtlich auch zwei wichtige Spieler nach Verletzung wieder zur Verfügung. So nimmt Youssef Taadou, der im Winter vom SV Zeilsheim kam, nach einer Knieverletzung bereits wieder am Training teil. Alessandro Pirrocco, der nach seinem Wechsel zum 1. FC Lorsbach sofort überzeugen konnte, soll zeitnah ebenfalls wieder ins Training einsteigen. Insgesamt sei der Kader gut ausgestattet, jedoch könne es nicht unbemerkt bleiben, dass ehemalige Leistungsträger wie Torjäger Tomislav Grubisic, welcher mittlerweile für die SG Nassau Diedenbergen aufläuft, nicht mehr Teil der Mannschaft sind. Wie Capalbo berichtet, verlassen zur kommenden Saison Bilal Taadou und Adrian Bauer den FC in Richtung BSC Kelsterbach. "Natürlich planen wir für die A-Liga. Wir wollen alle unbedingt weiter in der A-Liga spielen und dafür werden wir auch alles tun", sagt der Teammanager. Es gestalte sich jedoch schwierig, Spieler von einem Wechsel zu überzeugen. Dies hinge nicht nur mit der Abstiegsgefahr, sondern auch mit der geographischen Lage von Lorsbach zusammen. Der FC sei aber nicht die einzige abstiegsbedrohte Mannschaft und nach Saisonende werde es noch zu viel Bewegung auf dem Transfermarkt kommen.