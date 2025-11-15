A-Liga live: Verfolgerduell in Uerdingen, Brüggen will Lauf fortsetzen

Am Sonntag steigt der 14. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld, alle acht Paarungen des Spieltags stehen auf dem Programm: In Uerdingen steigt mit dem Duell zwischen Gastgeber VfB Uerdingen und Verfolger SC Waldniel das Aufeinandertreffen zweier unmittelbarer Tabellennachbarn, während Aufsteiger TuRa Brüggen II seinen Erfolgslauf von drei Siegen in Serie auch im Duell mit dem TSV Bockum II fortsetzen will. Für Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld geht es währenddessen zum SC Rhenania Hinsbeck.