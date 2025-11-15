A-Liga live: Verfolgerduell in Uerdingen, Brüggen will Lauf fortsetzen

Am Sonntag steigt der 14. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld, alle acht Paarungen des Spieltags stehen auf dem Programm: In Uerdingen steigt mit dem Duell zwischen Gastgeber VfB Uerdingen und Verfolger SC Waldniel das Aufeinandertreffen zweier unmittelbarer Tabellennachbarn, während Aufsteiger TuRa Brüggen II seinen Erfolgslauf von drei Siegen in Serie auch im Duell mit dem TSV Bockum II fortsetzen will. Für Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld geht es währenddessen zum SC Rhenania Hinsbeck.
15. Spieltag
28.11.25 SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck
30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Kaldenkirchen
30.11.25 TSV Krefeld-Bockum II - VfB Uerdingen
30.11.25 SC Schiefbahn - FC Hellas Krefeld
30.11.25 DJK VfL Willich - TuRa Brüggen II
30.11.25 SSV Strümp - Anadolu Türkspor Krefeld
30.11.25 SC Waldniel - Hülser SV
30.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch III
16. Spieltag
07.12.25 TSV Meerbusch III - VfR Krefeld-Fischeln II
07.12.25 TuRa Brüggen II - TuS Gellep
07.12.25 TSV Kaldenkirchen - SC Schiefbahn
07.12.25 SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
07.12.25 FC Hellas Krefeld - SC Waldniel
07.12.25 Hülser SV - TSV Krefeld-Bockum II
07.12.25 VfB Uerdingen - DJK VfL Willich
07.12.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Niederkrüchten