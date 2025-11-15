 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der VfB Uerdingen will im Verfolgerduell jubeln.
Der VfB Uerdingen will im Verfolgerduell jubeln. – Foto: Andre Peters

A-Liga live: Verfolgerduell in Uerdingen, Brüggen will Lauf fortsetzen

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am 14. Spieltag bekommt es Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld mit Rhenania Hinsbeck zu tun, während der VfB Uerdingen Verfolger SC Waldniel auf heimischem Terrain empfängt. Aufsteiger TuRa Brüggen II will seine starke Form derweil im Kellerduell gegen Mitstreiter TSV Bockum II bestätigen.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Am Sonntag steigt der 14. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld, alle acht Paarungen des Spieltags stehen auf dem Programm: In Uerdingen steigt mit dem Duell zwischen Gastgeber VfB Uerdingen und Verfolger SC Waldniel das Aufeinandertreffen zweier unmittelbarer Tabellennachbarn, während Aufsteiger TuRa Brüggen II seinen Erfolgslauf von drei Siegen in Serie auch im Duell mit dem TSV Bockum II fortsetzen will. Für Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld geht es währenddessen zum SC Rhenania Hinsbeck.

Jetzt in Folge 13 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

______________

Kreisliga A Kempen & Krefeld: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Das ist der 14. Spieltag:

Morgen, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
13:00live

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
13:00

Morgen, 14:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
14:30live

Morgen, 14:30 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:30

____

Das sind die nächsten Spieltage:

15. Spieltag
28.11.25 SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck
30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Kaldenkirchen
30.11.25 TSV Krefeld-Bockum II - VfB Uerdingen
30.11.25 SC Schiefbahn - FC Hellas Krefeld
30.11.25 DJK VfL Willich - TuRa Brüggen II
30.11.25 SSV Strümp - Anadolu Türkspor Krefeld
30.11.25 SC Waldniel - Hülser SV
30.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch III

16. Spieltag
07.12.25 TSV Meerbusch III - VfR Krefeld-Fischeln II
07.12.25 TuRa Brüggen II - TuS Gellep
07.12.25 TSV Kaldenkirchen - SC Schiefbahn
07.12.25 SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
07.12.25 FC Hellas Krefeld - SC Waldniel
07.12.25 Hülser SV - TSV Krefeld-Bockum II
07.12.25 VfB Uerdingen - DJK VfL Willich
07.12.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Niederkrüchten

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Aufrufe: 015.11.2025, 11:30 Uhr
Tom KunzeAutor