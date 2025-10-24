A-Liga live: SC-Stürmer Last überragt mit Fünferpack, Strümp patzt

Mit gleich drei Aufeinandertreffen ist der elfte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld am Freitag in das Wochenende gestartet, sowohl in Niederkrüchten als auch in Waldniel und Strümp wurde unter Flutlicht gespielt: Der SSV Strümp musste sich dabei im Heimspiel gegen Underdog TSV Meerbusch III mit einem 1:1-Remis zufrieden geben, wohingegen der Hülser SV und auch der SC Waldniel ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und ungefährdete Erfolge eintüteten. SC-Stürmer Maximilian Matthias Last überragte gegen TuS Gellep mit einem Fünferpack und schoss Waldniel zum 7:1-Kantersieg.

So läuft der elfte Spieltag:

In Niederkrüchten fiel bereits am Freitagabend der Startschuss für den elften Spieltag, mit dem Hülser SV gastierte ein Team aus der oberen Tabellenregion im Volksbank Sportpark. Gastgeber SC Niederkrüchten wies allerdings lediglich einen Rückstand von vier Zählern auf den Kontrahenten auf, weshalb die Krüchtener die Chance hatten, mit einen Heimdreier auf den HSV aufzuschließen. Daraus sollte schlussendlich allerdings nichts werden, da die Hausherren gegen den starken Konkurrenten aus Hüls nicht den Hauch einer Chance haben sollten: Während Nicolas von Aschwege - nach seinem Doppelpack im ersten Abschnitt - zu Beginn der zweiten Hälfte Tagestreffer Nummer drei folgen ließ, ließ auch der eingewechselte Dennis Hackler einen Doppelschlag folgen und vollendete zum ungefährdeten 5:0-Kantersieg. Durch diesen setzen sich die Grün-Weißen von den Krüchtenern auf sieben Zähler ab, während der SC im Tabellenmittelfeld zurückbleibt.

Ein weiteres Offensivfeuerwerk gab es zeitgleich auch in Waldniel zu bestaunen, auch hier mit einseitigem Ausgang: Spitzenteam SC Waldniel ließ im Heimspiel gegen Kellerkind TuS Gellep nichts anbrennen und fertigte den Aufsteiger mit einem erstaunlichen 7:1-Heimerfolg ab: Nachdem sich der Favorit anfangs noch schwertat und nach einem Blitz-Treffer von Lars Bonsels den Ausgleich durch Gäste-Kapitän Moritz Slomka kassierte, gelang SC-Stürmer Maximilian Matthias Last unmittelbar vor der Pause durch einen verwandelten Strafstoß der Ausgleich, wodurch der Bann dann gebrochen war: Der 24-jährige Torjäger ließ nach dem Seitenwechsel erstaunliche vier weitere Treffer folgen und entschied die Partie nahezu im Alleingang zugunsten der Blau-Weißen. Währenddessen trug sich auch Sturmpartner Ilir Tahiri zwischenzeitlich in die Torjägerliste ein, wodurch der Bezirksliga-Absteiger vorübergehend auf Rang vier klettert.

Mit einem ordentlichen Punkte-Polster von sieben Zählern Vorsprung ist der SSV Strümp favorisiert in sein Heimspiel gegen den TSV Meerbusch III gegangen, musste sich am Ende aber überraschenderweise mit einer Punkteteilung zufrieden geben: Nachdem der SSV zunächst durch einen frühen Treffer von Hugo Wagner mit 1:0 auf die Siegerstraße gelang, hielt der knappe Vorsprung bis in die Schlussphase der Begegnung an. In dieser war es dann allerdings Gäste-Akteur Markus Klann, der traf und den Gästen aus Meerbusch einen unerwarteten Punktgewinn gegen den zuletzt formstarken Kontrahenten bescherte.

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld Anadolu FC Hellas Krefeld FC Hellas 15:15 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage:

12. Spieltag

02.11.25 TSV Meerbusch III - SC Rhenania Hinsbeck

02.11.25 TuRa Brüggen II - SC Schiefbahn

02.11.25 DJK VfL Willich - SSV Strümp

02.11.25 TSV Kaldenkirchen - Anadolu Türkspor Krefeld

02.11.25 TuS Gellep - TSV Krefeld-Bockum II

02.11.25 FC Hellas Krefeld - SC Niederkrüchten

02.11.25 Hülser SV - SC Viktoria 07 Anrath

02.11.25 VfB Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln II



13. Spieltag

07.11.25 SC Niederkrüchten - TSV Kaldenkirchen

07.11.25 SC Schiefbahn - VfB Uerdingen

07.11.25 SC Waldniel - TuRa Brüggen II

09.11.25 DJK VfL Willich - TuS Gellep

09.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - Hülser SV

09.11.25 Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Meerbusch III

09.11.25 SSV Strümp - SC Rhenania Hinsbeck

09.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - FC Hellas Krefeld