A-Liga live: Gleich drei Duelle am Freitag, Top-Teams klarer Favorit

Mit gleich drei Aufeinandertreffen startet der elfte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld am Freitag in das Wochenende, sowohl in Niederkrüchten als auch in Waldniel und Strümp wird unter Flutlicht gespielt. Am Sonntag ist dann das Spitzentrio im Einsatz: Während Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auf heimischem Terrain gegen den FC Hellas Krefeld im Einsatz ist, sind die Verfolger VfL Willich und TSV Kaldenkirchen jeweils auf Auswärtsfahrt.