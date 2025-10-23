 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Willich und Kaldenkirchen gehen favorisiert in den Spieltag.
Willich und Kaldenkirchen gehen favorisiert in den Spieltag. – Foto: Ellen Akkermann

A-Liga live: Gleich drei Duelle am Freitag, Top-Teams klarer Favorit

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am Freitag startet der elfte Spieltag, gleich drei Paarungen werden am Abend ausgetragen: Während es in Niederkrüchten zum Verfolgerduell zwischen den Hausherren und dem Hülser SV kommt, gehen der SC Waldniel und der SSV Strümp favorisiert in die Heimspiele gegen TuS Gellep und den TSV Meerbusch III.

Mit gleich drei Aufeinandertreffen startet der elfte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld am Freitag in das Wochenende, sowohl in Niederkrüchten als auch in Waldniel und Strümp wird unter Flutlicht gespielt. Am Sonntag ist dann das Spitzentrio im Einsatz: Während Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auf heimischem Terrain gegen den FC Hellas Krefeld im Einsatz ist, sind die Verfolger VfL Willich und TSV Kaldenkirchen jeweils auf Auswärtsfahrt.

_______________

Das ist der elfte Spieltag:

Morgen, 19:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC Niederkrüchten
Hülser SV
Hülser SV
19:00

Morgen, 20:00 Uhr
SC Waldniel
SC Waldniel
TuS Gellep
TuS Gellep
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
SSV Strümp
SSV Strümp
TSV Meerbusch
TSV Meerbusch III
20:00

So., 26.10.2025, 12:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-Fischeln II
TuRa Brüggen
TuRa Brüggen II
12:30live

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-Bockum II
DJK VfL Willich
DJK VfL Willich
13:00

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania Hinsbeck
TSV Kaldenkirchen
TSV Kaldenkirchen
15:15

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor Krefeld
FC Hellas Krefeld
FC Hellas Krefeld
15:15

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 Anrath
VfB Uerdingen
VfB Uerdingen
15:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

12. Spieltag
02.11.25 TSV Meerbusch III - SC Rhenania Hinsbeck
02.11.25 TuRa Brüggen II - SC Schiefbahn
02.11.25 DJK VfL Willich - SSV Strümp
02.11.25 TSV Kaldenkirchen - Anadolu Türkspor Krefeld
02.11.25 TuS Gellep - TSV Krefeld-Bockum II
02.11.25 FC Hellas Krefeld - SC Niederkrüchten
02.11.25 Hülser SV - SC Viktoria 07 Anrath
02.11.25 VfB Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln II

13. Spieltag
07.11.25 SC Niederkrüchten - TSV Kaldenkirchen
07.11.25 SC Schiefbahn - VfB Uerdingen
07.11.25 SC Waldniel - TuRa Brüggen II
09.11.25 DJK VfL Willich - TuS Gellep
09.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - Hülser SV
09.11.25 Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Meerbusch III
09.11.25 SSV Strümp - SC Rhenania Hinsbeck
09.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - FC Hellas Krefeld

