A-Liga live: Gleich drei Duelle am Freitag, Top-Teams klarer Favorit

Mit gleich drei Aufeinandertreffen startet der elfte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld am Freitag in das Wochenende, sowohl in Niederkrüchten als auch in Waldniel und Strümp wird unter Flutlicht gespielt. Am Sonntag ist dann das Spitzentrio im Einsatz: Während Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auf heimischem Terrain gegen den FC Hellas Krefeld im Einsatz ist, sind die Verfolger VfL Willich und TSV Kaldenkirchen jeweils auf Auswärtsfahrt.
12. Spieltag
02.11.25 TSV Meerbusch III - SC Rhenania Hinsbeck
02.11.25 TuRa Brüggen II - SC Schiefbahn
02.11.25 DJK VfL Willich - SSV Strümp
02.11.25 TSV Kaldenkirchen - Anadolu Türkspor Krefeld
02.11.25 TuS Gellep - TSV Krefeld-Bockum II
02.11.25 FC Hellas Krefeld - SC Niederkrüchten
02.11.25 Hülser SV - SC Viktoria 07 Anrath
02.11.25 VfB Uerdingen - VfR Krefeld-Fischeln II
13. Spieltag
07.11.25 SC Niederkrüchten - TSV Kaldenkirchen
07.11.25 SC Schiefbahn - VfB Uerdingen
07.11.25 SC Waldniel - TuRa Brüggen II
09.11.25 DJK VfL Willich - TuS Gellep
09.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - Hülser SV
09.11.25 Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Meerbusch III
09.11.25 SSV Strümp - SC Rhenania Hinsbeck
09.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - FC Hellas Krefeld