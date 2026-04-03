A-Liga: Last-Minute-Tor sichert Germania Weilbach II einen Punkt

Defensiv stabil und mit ungebrochener Willenskraft: Germania Weilbach II erkämpft sich spät ein 2:2 gegen SG Kelkheim. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Nach zuletzt vier punktlosen Spielen konnte der FC Germania Weilbach II wieder einen Erfolg verbuchen: Gegen ein Spitzenteam der A-Liga, die SG Kelkheim, erkämpfte sich die Mannschaft trotz eines späten Rückstands noch in letzter Sekunde ein 2:2-Unentschieden. Trainer Mathewes Asmeron, der die Germania seit dem Rückrundenauftakt betreut , wertete das Ergebnis als Motivationsschub – insbesondere für die bevorstehenden Herausforderungen im Abstiegskampf.

Mathewes Asmeron, Trainer des FC Germania Weilbach II, sagte: "Es war ein Spiel auf sehr hohem A-Liga-Niveau, in das wir gut gestartet sind." Nach einer frühen Top-Chance durch Benjamin Hall war es Dennis Bommer, der die Heimmannschaft mit der zweiten Torgelegenheit zur 1:0-Pausenführung (30.) bringen konnte. Wie der Coach berichtete, habe das Team sich insbesondere durch defensive Stabilität auszeichnen können, was unter anderem auf die Präsenz von Andreas Kling, Verteidiger der ersten Mannschaft, zurückzuführen sei. "Zur Halbzeit haben wir verdient geführt, weil die SG Kelkheim sich aus ihrem Ballbesitz kaum Torchancen erspielen konnte", erläuterte Asmeron.

In der zweiten Spielhälfte hätten dann jedoch die Kräfte der Germania nachgelassen, während die SG Kelkheim gleich zweimal per Standard treffen konnte. Zunächst war es Mario Dodik, der nach einem Eckstoß den Ball zum 1:1-Ausgleich (70.) über die Linie brachte, bevor Till Fillip Pagenkopf aus knapp 20 Metern einen Freistoß zur 2:1-Gästeführung (87.) direkt in den Winkel hämmerte. "Im Vergleich zu den vergangenen Spielen haben wir aber nicht aufgegeben, sondern haben uns weiterhin sehr gute Möglichkeiten erspielt", sagte Asmeron. So gelangte der Ball zu Tristan Marthinsen, der den späten Treffer zum 2:2-Endstand (90+5) erzielte.

Mit Zielstrebigkeit zum Klassenerhalt

"Ich glaube, dass wir fußballerisch eine positive Entwicklung genommen haben", sagte Asmeron. In den Duellen mit direkten Konkurrenten im Abstiegskampf habe es die Mannschaft jedoch verpasst, sich nicht nur eine Vielzahl an Torchancen zu erspielen, sondern diese auch zu nutzen und sich so für den hohen Aufwand zu belohnen. Der nächste Entwicklungsschritt, den das junge Team gehen müsse, bestehe daher in mehr Zielstrebigkeit im letzten Angriffsdrittel. Gleichzeitig brauche es in der Defensive mehr Stabilität, was gelinge, indem die Anzahl individueller Fehler minimiert werde.

Positiv stimme den Trainer die Motivation der Spieler und die gute Trainingsbeteiligung. Zudem erwarte das Team die Rückkehr der verletzten Spieler Simon Götten und Arian Temur nach den Osterfeiertagen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Abstiegskampf die Kurve bekommen", sagte Asmeron. Das Ziel bestehe darin, den ersten direkten Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen, wobei dafür vor allem Siege gegen die Konkurrenten aus der eigenen Tabellenregion erforderlich seien. Vor den anstehenden Aufgaben, etwa beim 1. FC Sulzbach, gebe der Punktgewinn gegen die SG Kelkheim den Spielern die nötige Motivation und stärke ihre Moral

FV 08 Neuenhain sammelt Big Points im Abstiegskampf

Nachdem der TV Wallau am 24. Spieltag gegen den Tabellennachbarn 1. FC Sulzbach erstmals in dieser Saison Zählbares einfahren konnte, sah es in der Partie beim ebenfalls akut abstiegsgefährdeten FV 08 Neuenhain schnell düster aus. Bereits kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit lag der FV mit 3:0 vorne. Der TVW ließ sich davon nicht entmutigen: Aus Sicht der Gäste erzielte Vedat Ilazov den 1:3-Anschlusstreffer (72.), Joel Steinert verkürzte auf 2:3 (81.) und Dzenis Dautovic schaffte sogar den 3:3-Ausgleich (87.). Doch der FV 08 Neuenhain blieb letztlich eiskalt und vereitelte durch den Siegtreffer von Filip Pajic zum 4:3-Endstand (90+1) den zweiten Punktgewinn des TVW.

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