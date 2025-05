A-Liga: Last-Minute-Strafstoß für Türk Gücü - 2:1

Die SG erwischte zunächst einen optimalen Start und ging durch Elias Achilles in Führung. Trainer Philipp Jöst verfolgte begeistert „bärenstarke 20, 25 Minuten“ seiner Elf. „Aber wir haben mehrere hundertprozentige Chancen ausgelassen.“ Anstatt nachzulegen, mussten die Gastgeber den Ausgleich hinnehmen: Luca Götz traf per Freistoß zum 1:1 für Türk. In der zweiten Halbzeit sah Jöst ein „offenes Spiel, aber bei uns hat der letzte Punch gefehlt. Türk hat dann gut gestanden.“

Wie Gästetrainer Özden Celik nach dem wichtigen Sieg im Kampf um den Aufstieg erklärte, „hatten wir am Anfang noch nicht die richtige Ordnung und haben 20, 25 Minuten gebraucht. Aber dann hat meine Mannschaft die Vorgaben sehr gut umgesetzt und in der zweiten Halbzeit fast nichts zugelassen. Das war läuferisch und kämpferisch eine starke Leistung.“

Tore: 1:0 Achilles (6.), 1:1, 1:2 Götz (31., 90. FE). Gelb-Rot: Ömer Koc (Türk/90.+3).

SV-Coach Alexander Stumm bescheinigte seiner Mannschaft „eine gute Teamleistung. Wir hatten viel Ballbesitz und haben kaum etwas zugelassen.“ Doch dauerte es bis zur 77. Minute, ehe Nauheim das 2:0 nachlegen konnte und dann noch auf 4:0 erhöhte. „Wir haben zwei klare Elfmeter nicht bekommen“, monierte Stumm. Tore: 1:0, 2:0 Staiger (6., 77.), 3:0 Özcelik (80. FE), 4:0 Penz (86.).

Gegen den Tabellenfünften aus Rüsselsheim gelang Stockstadt, als Drittletzter auf dem Relegationsplatz stehend, ein respektables Unentschieden. „Der Punkt ist sehr wichtig für uns im Abstiegskampf“, freute sich der SKG-Vorsitzende Walter Götz über den 2:2-Ausgleich durch Avni Krasniqi per Strafstoß. „Danach hatten wir noch ein, zwei gute Situationen. Aber Opel auch. Das war ein ausgeglichenes Spiel“. Tore: 1:0 Wedel (28.), 1:1 Hassfeld (45.), 1:2 Machill (63.), 2:2 Avni Krasniqi (73. FE).

„Der Sieg geht in Ordnung. Walldorf war zum Schluss spritziger“, räumte der SF-Vorsitzender Selvin Golo ein. „Wir sind an unserer Chancenverwertung gescheitert.“ Tore: 0:1 Koleda, 1:1 Vatandas, 2:1 Modric, 2:2 Knezevic, 2:3 Vatandas.

Bitter für den sieglosen Tabellenletzten: In der Nachspielzeit fing sich die Germania durch Pascal Sattler noch das 0:1 ein. Dabei konnte Trainer Hayati Acun seiner Mannschaft nur ein großes Kompliment machen: „Wir haben super gespielt und top verteidigt. Gernsheim hat kaum Lösungen gefunden. Schade, dass Jan Binz in der ersten Halbzeit knapp am Pfosten vorbei geschossen hat.“ Tor: 0:1 Sattler (90.+3).

„Wir waren schon in der ersten Halbzeit die dominierende Mannschaft und hätten zur Pause auch 4:2 führen können. Danach haben wir unsere Chancen eiskalt verwertet“, freute sich Hillal-Coach Samir Blaut über vier Treffer in der zweiten Hälfte. „Aus dem Spiel heraus haben wir so gut wie nichts zugelassen. Die drei Tore von Bauschheim waren alle Standards.“ Tore: 0:1 Alikhani, 1:1 Zaim, 2:1 Alikhani, 2:2 Zaim, 3:2 Benali, 4:2 Boulghoudan, 5:2 El Ouasdi, 6:2 Nasri, 7:2 El Ouasdi, 7:3 Vodraschka.

Im Abstiegsduell brachte der starke Spiridon Pentidis die Eintracht bis zur zwölften Minute schon 2:0 in Führung. „Da lief alles nach Plan“, so Trainer Luigi Pennino. Mit einem Weitschuss kam Klein-Gerau aberzum Anschlusstreffer und konnte in der zweiten Halbzeit nach einem weiteren Tor von Pentidis durch Tim Ott und Eren Ünalan zum 3:3 ausgleichen. In der 87. Minute erhielt die Eintracht noch einen Strafstoß: Pentidis scheiterte jedoch an SV-Keeper Maik Kubitzki. „Das wäre natürlich ein wichtiger Sieg gewesen. Aber wir bleiben dran“, hat Pennino bei drei Punkten Rückstand zum Relegationsrang weiter Hoffnung. Klein-Gerau liegt einen Zähler vor Stockstadt noch immer auf einem Nichtabstiegsplatz. Tore: 1:0, 2:0 Pentidis (6., 12.), 2:1 Ott (38.), 3:1 Pentidis (77.), 3:2 Ott (79. FE), 3:3 Ünalan (84.).