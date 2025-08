Laufduell: Der KSV Reichelsheim (rechts Tundzhay Mehmedov, hier im Zweikampf mit Yunus Kilic von Türk Breuberg) hat sich besser aufgestellt. Foto: Herbert Krämer

A-Liga: KSV hat sich verstärkt und will angreifen Reichelsheim lernt aus der Vergangenheit +++ Kader besser aufgestellt, um eine erfolgreiche Saison spielen zu können Verlinkte Inhalte Kreisliga A Odenwald Reichelsheim

REICHELSHEIM. Die Kreisliga A Odenwald hat einen Geheimfavoriten: Der KSV Reichelsheim hat sich mit erfahrenen Spielern verstärkt und damit seinen Kader auf 19 gleichwertige Akteure gebracht. Damit hat der Verein aus den Fehlern gelernt. Nun wollen die Gersprenztaler die neue Spielzeit nicht nur souveräner gestalten, sondern auch erfolgreicher - sie wollen angreifen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Reichelsheim spielte eine ruhige und größtenteils stabile vergangene Runde in der ersten Tabellenhälfte. Die personelle und organisatorische Krise vor dem Rundenbeginn 2023/24 ist überwunden. Mit Joachim Pfeifer stellt der KSV einen erfahrenen Fußballer als Sportdirektor, der nahe an der Mannschaft dran ist. Der Kader ist wieder dort angelangt, wo es Trainern Freude bereiten sollte. Großes Lob richtet Abteilungsleiter Norbert Leist in diesem Zusammenhang an KSV-Trainer Tobias Plagge, der das Team mit dünnem Kader übernommen hatte und die Reichelsheimer in ruhiges Fahrwasser geführt hat. Ein engagierter Trainer wie Plagge mache viel aus und sei der entscheidende Mann im Club, was die Reichelsheimer immer wieder erfahren.

Mehr Konkurrenzkampf in der neuen Spielzeit Sportlich endete die vergangene Saison auf Tabellenrang acht für den KSV. Eigentlich war mehr möglich, denn die Mannschaft war mit Josha Richstein und Leon Kaffenberger im Mittelfeld stark besetzt. Wenn alle Spieler zur Verfügung standen, war der KSV grundsätzlich in der Lage, jeden in der A-Liga zu schlagen. Highlight der vergangenen Spielzeit war das 1:1 im Spitzenspiel beim VfL Michelstadt, das der KSV hätte gewinnen können – vielleicht sogar müssen. „Am Ende der Runde haben wir mindestens zwei Plätze eingebüßt, weil wir auch nachgelassen haben“, so Leist.