A-Liga: Konsequenzen des Urteils für den VfL Michelstadt

Michelstadt. Das Sportgericht hat nach dem Spielabbruch zwischen VfL Michelstadt und Türkiyemspor Breuberg in der A-Liga Odenwald harte Urteile gefällt. Mehrere Breuberger Spieler wurden wegen schwerer Tätlichkeiten jahrelang gesperrt. Der Verein darf fünf Monate lang keine Spiele absolvieren, die Strafe kann aber reduziert werden. Zudem muss Türk Breuberg eine Geldstrafe zahlen und einen Großteil der Verfahrenskosten tragen. Der VfL Michelstadt verliert vier Punkte und muss 100 Euro Strafe zahlen, weil ein Anhänger des Vereins die Ausschreitungen ausgelöst hat.

Die juristische Aufarbeitung der Vorfälle läuft weiter, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen elf Beschuldigte wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung. Was das Urteil für die A-Liga Odenwald bedeutet, lest ihr im Artikel auf Echo Online (Plus).