A-Liga: Knifflige Aufgabe für Sandbach

ODENWALDKREIS. Ein Vorstoß in die Aufstiegsränge ist für die SG Rothenberg eher unrealistisch. Aber die Mannschaft hat sich entwickelt und hält sich in der Spitzengruppe der A-Liga. Auch für Tabellenprimus SG Sandbach (15 Uhr) könnte das Spiel gegen gut organisierte und disziplinierte Gastgeber knifflig werden. Noch hat die SGS kein Spiel verloren.
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„Ich muss unserem Spielertrainer Josip Balukcic ein großes Kompliment machen. Er kompensiert auch die fünf, sechs verletzungsbedingten Ausfälle souverän“, sagt Abteilungsleiter Melvin Huber. Schon beim umkämpften 1:1 bei der FSV Erbach spielte Rothenberg aus einer stabilen Ordnung. Festtagsstimmung nur eine Woche später, als die SGR ihr ganz persönliches Spiel der Spiele beim FC Finkenbachtal mit 2:0 gewann: „Der FC musste mehr riskieren, wegen des Abstiegskampfes, das haben wir mit zielgerichteten Angriffen beantwortet, die uns auch zum Erfolg führten. Der Sieg in Finkenbach war absolut verdient, weil wir hinten ja auch fast nichts zugelassen haben“, so Huber.
Das Schlagerspiel gegen Fast-Meister SG Sandbach sieht der Rothenberger gelassen: „Wir sind uns schon bewusst, wer da am Sonntag sein Gastspiel bei uns gibt, aber wir haben im Grunde ja nichts zu verlieren, sind eine der heimstärksten Mannschaften. Verbessern muss sich vor allem unser Torabschluss. 49 Tore in 22 Spielen sind als Spitzenteam nicht allzu üppig. Das Spiel reizt selbstverständlich und warum sollen wir nicht die Ersten sein, gegen die Sandbach verliert?“
SV Hummetroth II ohne Torjäger Nguyen im Derby
Acht Spieltage vor Saisonende ist der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz, in diesem Fall Tabellenrang zwei, voll entbrannt. Der SV Hummetroth II musste zuletzt nicht nur eine 0:4-Niederlage beim Spitzenreiter SG Sandbach verdauen, weitaus schwerer trägt jedoch die schwere Verletzung von Torgarant Christopher Nguyen, der in dieser Spielzeit wohl nicht mehr auflaufen wird können. Jetzt erwartet der aktuelle Zweite den FV Mümling-Grumbach zum Höchster Derby.
Die Grumbacher haben sich mit sieben Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone ein dickes Polster zugelegt. Im Hinspiel kam Hummetroth II am Wiesenweg nicht über ein 2:2 hinaus. Der SVH II benötigt dringend drei Zähler, denn punktgleich folgt der VfL Michelstadt, der noch immer beste Chancen hat, den Aufstieg in die Kreisoberliga zu realisieren. Am Sonntag muss der VfL wieder eine überzeugende Vorstellung bieten, wenn er immer bessere Finkenbacher schlagen will (15 Uhr).
Ein spannendes Duell aus der Spitzengruppe kündigt sich im Gersprenztal an, wenn der KSV Reichelsheim den Vierten TSV Sensbachtal erwartet (15 Uhr). Auf einen Heimsieg setzt der TSV Höchst II gegen Türk Breuberg (13 Uhr). Breuberg überzeugte zuletzt mit verbesserter Ordnung.
Vielbrunns Offensive vor entscheidender Prüfung
Das spielstarke Ensemble des TSV Seckmauern II erwartet die FSV Erbach. Die offensiv starken Kreisstädter sind der klare Favorit, aber Seckmauerns Perspektivmannschaft ist dafür bekannt, schwere Aufgaben über den Kampf anzunehmen. Schließlich kommt es zum Duell zwischen der KSG Vielbrunn und SG Nieder-Kainsbach (15 Uhr). Entscheidend wird sein, ob Vielbrunn seine Torflaute beenden und Kainsbachs Defensive unter Druck setzen kann und damit zu Fehlern zwingen kann.