A-Liga: Knifflige Aufgabe für Sandbach

Kompliment für Rothenbergs Spielertrainer Josip Balukcic (links, hier im Duell mit Lukas Gebhardt vom FV Mümling-Grumbach), mit dem sich die SG zuletzt trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle gut entwickelt hat. (Archivbild) Foto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Ein Vorstoß in die Aufstiegsränge ist für die SG Rothenberg eher unrealistisch. Aber die Mannschaft hat sich entwickelt und hält sich in der Spitzengruppe der A-Liga. Auch für Tabellenprimus SG Sandbach (15 Uhr) könnte das Spiel gegen gut organisierte und disziplinierte Gastgeber knifflig werden. Noch hat die SGS kein Spiel verloren.

„Ich muss unserem Spielertrainer Josip Balukcic ein großes Kompliment machen. Er kompensiert auch die fünf, sechs verletzungsbedingten Ausfälle souverän“, sagt Abteilungsleiter Melvin Huber. Schon beim umkämpften 1:1 bei der FSV Erbach spielte Rothenberg aus einer stabilen Ordnung. Festtagsstimmung nur eine Woche später, als die SGR ihr ganz persönliches Spiel der Spiele beim FC Finkenbachtal mit 2:0 gewann: „Der FC musste mehr riskieren, wegen des Abstiegskampfes, das haben wir mit zielgerichteten Angriffen beantwortet, die uns auch zum Erfolg führten. Der Sieg in Finkenbach war absolut verdient, weil wir hinten ja auch fast nichts zugelassen haben“, so Huber.

Das Schlagerspiel gegen Fast-Meister SG Sandbach sieht der Rothenberger gelassen: „Wir sind uns schon bewusst, wer da am Sonntag sein Gastspiel bei uns gibt, aber wir haben im Grunde ja nichts zu verlieren, sind eine der heimstärksten Mannschaften. Verbessern muss sich vor allem unser Torabschluss. 49 Tore in 22 Spielen sind als Spitzenteam nicht allzu üppig. Das Spiel reizt selbstverständlich und warum sollen wir nicht die Ersten sein, gegen die Sandbach verliert?“

SV Hummetroth II ohne Torjäger Nguyen im Derby

Acht Spieltage vor Saisonende ist der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz, in diesem Fall Tabellenrang zwei, voll entbrannt. Der SV Hummetroth II musste zuletzt nicht nur eine 0:4-Niederlage beim Spitzenreiter SG Sandbach verdauen, weitaus schwerer trägt jedoch die schwere Verletzung von Torgarant Christopher Nguyen, der in dieser Spielzeit wohl nicht mehr auflaufen wird können. Jetzt erwartet der aktuelle Zweite den FV Mümling-Grumbach zum Höchster Derby.

Morgen, 15:00 Uhr VfL Michelstadt Michelstadt FC Finkenbachtal Finkenbach 15:00 PUSH

Die Grumbacher haben sich mit sieben Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone ein dickes Polster zugelegt. Im Hinspiel kam Hummetroth II am Wiesenweg nicht über ein 2:2 hinaus. Der SVH II benötigt dringend drei Zähler, denn punktgleich folgt der VfL Michelstadt, der noch immer beste Chancen hat, den Aufstieg in die Kreisoberliga zu realisieren. Am Sonntag muss der VfL wieder eine überzeugende Vorstellung bieten, wenn er immer bessere Finkenbacher schlagen will (15 Uhr).

Morgen, 15:00 Uhr KSV Reichelsheim Reichelsheim TSV Sensbachtal Sensbachtal 15:00 PUSH

Ein spannendes Duell aus der Spitzengruppe kündigt sich im Gersprenztal an, wenn der KSV Reichelsheim den Vierten TSV Sensbachtal erwartet (15 Uhr). Auf einen Heimsieg setzt der TSV Höchst II gegen Türk Breuberg (13 Uhr). Breuberg überzeugte zuletzt mit verbesserter Ordnung.

Morgen, 13:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst II Türkiyemspor Breuberg Breuberg 13:00 PUSH

Vielbrunns Offensive vor entscheidender Prüfung