A-Liga Kleve: So dramatisch war das Rennen noch nie

Der Uedemer SV hofft auf den Sprung in die Bezirksliga. – Foto: Susanne Schmidt

Die Sache ist klar. Wenn Tabellenführer FC Aldekerk am Sonntag bei Grün-Weiß Vernum gewinnt, ist die Meisterschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern in trockenen Tüchern. Die Mannschaft macht sich dann auf den Heimweg und feiert in der Landwehr-Arena die Rückkehr in die Bezirksliga. Doch ganz so einfach wird das nicht. Am Sonntag endet beim Gegner aus Geldern die Trainer-Ära von Sascha Heigl. Wegen des großen Jugendturniers herrscht auf dem Vernumer Sportplatz noch Volksfeststimmung. Soll heißen: Die Heimmannschaft wird alles daran setzen, dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen.

Und dann wird der Kampf um die Meisterschaft noch so richtig kompliziert, eventuell müssen die Kandidaten sogar noch eine Entscheidung des Bezirkssportgerichts in Duisburg abwarten. Der letzte Spieltag wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben. Das kann alles noch passieren:

Der FC Aldekerk spielt Unentschieden

Dann hat der Tabellenführer 70 Punkte auf dem Konto und kann den Aufstieg wahrscheinlich abhaken. Ebenfalls 70 Punkte hätten dann der Uedemer SV (zu Gast beim SV Walbeck), Siegfried Materborn (Heimspiel gegen Absteiger SV Issum) und Viktoria Winnekendonk (zu Gast bei Sturm Wissel) – denn kaum jemand hat Zweifel daran, dass die Verfolger ihre Pflichtaufgaben erfolgreich lösen. Sollte es so kommen, wird die lange Aufholjagd des Uedemer SV mit dem Aufstieg in die Bezirksliga belohnt. Denn die Mannschaft hätte dann in der „Tabelle“ der Spiele der vier Spitzenklubs untereinander die Nase vorn.

Wobei Viktoria Winnekendonk einen Sonderfall darstellt. Das Sportgericht des Fußball-Kreises Kleve/Geldern hat das Spiel gegen den TSV Wachtendonk-Wankum (4:0) bereits am grünen Tisch für den Gegner gewertet. Wie berichtet, hatte die Viktoria in dieser Partie einen Spieler eingesetzt, der sich kurz zuvor im Meisterschaftsspiel der Winnekendonker Reserve seine fünfte Gelbe Karte eingehandelt hatte. Die Viktoria hat Einspruch dagegen eingelegt, die mündliche Verhandlung vor dem Bezirkssportgericht soll Ende nächster Woche über die Bühne gehen. Sollte die höhere Instanz das Urteil bestätigen, bliebe eine Dreier-Gruppe mit jeweils 70 Punkten an der Spitze. In diesem Fall hätte ebenfalls der Uedemer SV die Nase vorn. Einziger Sonderfall: Sollte Siegfried Materborn ausgerechnet gegen den SV Issum Federn lassen, käme es zu einem Entscheidungsspiel auf neutralem Platz zwischen dem FC Aldekerk und dem Uedemer SV.

Der FC Aldekerk verliert

In einer möglichen Dreiergruppe läge der Uedemer SV ebenfalls auf Platz eins. Fliegt Viktoria Winnekendonk vor dem Sportgericht aus der Wertung, spricht der direkte Vergleich mit Siegfried Materborn für den USV. Die Viktoria hat nur noch eine Chance auf den Aufstieg, die im Promillebereich liegt. Dazu müsste das Sportgericht den Sieg gegen den TSV Wa.-Wa, bestätigen, Aldekerk verlieren und Siegfried Materborn gegen Issum straucheln. Dann spräche nämlich der direkte Vergleich mit Uedem für die Viktoria.

In den beiden B-Ligen ist ebenfalls noch für Spannung gesorgt. Da die SGE Bedburg-Hau mit ihrer ersten Mannschaft künftig nur noch in der Kreisliga B spielt, kommt es jetzt doch zu Entscheidungsspielen zwischen den beiden Vizemeistern um den Aufstieg in die Kreisliga A. Alles läuft auf ein Duell zwischen der Reserve der Sportfreunde Broekhuysen (Gruppe 2) und der SV Bedburg-Hau hinaus. Allerdings sollte die Mannschaft aus Bedburg-Hau zum Abschluss beim BV DJK Kellen wenigstens einen Punkt holen, weil Verfolger Germania Wemb parallel den Meister SG Kessel/Ho-Ha in Feierlaune empfängt.