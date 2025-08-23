A-Liga: Kellerduell in Mümling-Grumbach

Auf seine Tore kommt es am Sonntag gegen den SV Gammelsbach an: Lukas Gebhardt (rechts) ist die offensive Lebensversicherung des A-Ligisten FV Mümling-Grumbach.r – Foto: Herbert Krämer - Archiv

Odenwaldkreis. Am Sonntag treffen zwei Mannschaften in der Kreisliga A aufeinander, die bislang enttäuschten: Der FV Mümling-Grumbach empfängt am Wiesenweg den SV Gammelsbch (Anstoß 15 Uhr). Beide benötigen nach mageren Wochen unbedingt einen Erfolg. Beide stehen zum Saisonbeginn auch gemeinsam im Tabellenkeller.

Urlaubsausfälle von Führungsspielern in den ersten Spielen sowie mehrere Leistungsträger, die gerade wieder fehlen, bereiten vor allem den Grumbachern einige Sorgen. Und es ist auch kaum Besserung in Sicht, weil die Urlaubszeit noch immer anhält. Die letzten beiden Spiele wurden jeweils klar verloren – wie beim 0:3 gegen die SG Sandbach. „Die SG ist für mich außer Konkurrenz. Das ist derzeit nicht unsere Kragenweite“, sagt Marcel Winkler. Die klare Niederlage gegen Sandbach war trotzdem ein Dämpfer, gibt er unumwunden zu. „Wir haben mit unseren Tugenden, wie beispielsweise unserer hohen Laufbereitschaft, nichts in diesem Spiel erreicht. Die waren gefühlt 75 Minuten in unserer Hälfte“, legt der Sportliche Leiter nach. In Vielbrunn habe die Mannschaft dagegen einen rabenschwarzen Tag erwischt. „Das Spiel der Vielbrunner war an diesem Tag einfach zu stark. Die waren von Beginn an sehr überzeugend. Torhüter Matthias Zatocil hat Schlimmeres verhindert. Vielbrunn war unglaublich bissig.“ Dabei hatte Mümling-Grumbach zum Saisonauftakt den FC Finkenbachtal klar mit 4:1 geschlagen „Am Sonntag gegen den SV Gammelsbach müssen wir schon gut performen. Der SV Gammelsbach ist ja ähnlich enttäuschend gestartet, von daher wird es vielleicht ein Spiel auf Augenhöhe.“ Aber Winkler ist zuversichtlich, seine Elf habe Charakter und halte zusammen. „Wir müssen uns zusammenreißen, den Widerständen trotzen und die Trainingsrückstande nacharbeiten“, so Winkler. Nur gut, dass der FV auf seine Lebensversicherung bauen kann. Torgarant Lukas Gebhardt ist einsatzfähig.

Ein echtes Spitzenspiel steigt in Nieder-Kainsbach

Bereits am Samstag (Anstoß 16 Uhr) empfängt die SG Nieder-Kainsbach die SG Rothenberg. Die Kainsbacher legten mit zwei Siegen und einer Niederlage einen respektablen Start hin. Die Gäste aus Rothenberg, mit der gleichen Bilanz, rangieren knapp dahinter. Damit erlebt Nieder-Kainsbach ein echtes A-Liga-Spitzenspiel, dessen Ausgang völlig offen zu sein scheint. Großes Plus der Rothenberger: Sie haben erst vier Gegentore hinnehmen müssen.

Die Höchster Reserve kassierte in drei Spielen bereits zehn Gegentreffer. Diese Bilanz muss TSV-Trainer Oliver Schwarz eigentlich schlaflose Nächte bescheren, und jetzt gastiert auch noch der torhungrige VfL Michelstadt (Anstoß 13 Uhr) an der Jahnstraße. Der VfL könnte die Sorgenfalten von Trainer Schwarz weiter wachsen lassen.

Der Aufsteiger aus Erbach überzeugte in Gammelsbach und enttäuschte gegen Sensbachtal. Dennoch ist es schwer vorstellbar, dass die Gäste von Türkspor Beerfelden im Erbacher Sportpark punkten. Der Aufsteiger verfügt über eine enorme Geschwindigkeit in seinem Spiel und sollte die Hürde souverän nehmen. Beerfelden hatte zuletzt erhebliche Aufstellungssorgen.

Die wohl schwerste Aufgabe an diesem Spieltag muss Türk Breuberg bewältigen: Tabellenführer SV Hummetroth II schlägt in Rai-Breitenbach auf und fordert zuletzt enttäuschende Breuberger, die nach der Niederlage in Beerfelden auf den letzten Tabellenplatz abglitten. Die Urlaubszeit setzt den Türken darüber hinaus noch einmal mächtig zu. Es ist die Zeit, wo Türkiyemspor mit einem Minikader auskommen muss und die Alternativen nicht zur Verfügung stehen.

