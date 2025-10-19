A-Liga: Kein Schönheitspreis, aber Punkte für Hambach

Wichtiger Erfolg für den TSV Hambach gegen Auerbach II. – Foto: Frank Leber - Archiv

Bergstraße. Zwölf Spiele, elf Siege: Der FSV Rimbach dominiert weiter die A-Liga. Erster Verfolger ist zurzeit der TSV Aschbach, der bei zwei weniger absolvierten Spielen elf Punkte Rückstand aufweist. Mit ein bisschen Glück sicherte sich der TSV Hambach beim 2:1 gegen das neue Schlusslicht Auerbach II drei Punkte.

Einen Schönheitspreis verdienten beide Mannschaften sicher nicht. Das spielte am Ende für die Hambacher aber auch keine Rolle. „Wir nehmen diese drei Punkte gerne mit. Es war für ein wichtiger Arbeitssieg“, fasste Abteilungsleiter Reinhard Wolff zusammen. Es dauerte allerdings bis in die Schlussphase, ehe die Gastgeber zum Erfolgserlebnis kamen. „Wir hatten gerade in der zweiten Halbzeit eine Vielzahl von Chancen. Allein deshalb ist der Sieg nicht unverdient“, betonte Wolff nach einem Kampfspiel, das bis zum Schluss vor allem von der Spannung lebte. Tore: 0:1 Eidmann (29.), 1:1 Luckhardt (60., Eigentor), 2:1 Rettig (89.). – Schiedsrichter: Demirag (Weinsheim). – Zuschauer: 50. – Besonderes Vorkommnis: Ferch (Hambach) scheitert per Foulelfmeter an Torhüter Krusche (62.), Gelb-Rot für Fetsch (Hambach, 70.) nach Foul. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Für die Gastgeber war klar: Die drei Punkte sind das Einzige, was zählt. Dabei hatte die die Partie aus Sicht der TG Jahn optimal begonnen, schnell lag sie 2:0 vorne. „Danach haben wir es aber versäumt, nachzulegen. So blieb es spannend“, sagte Trainer Uwe Engert. Denn der Gast tauchte immer wieder gefährlich vor dem TG-Gehäuse auf. „Wir haben einmal mehr die ersten 20 Minuten völlig verschlafen. Wir können machen, was wir wollen, irgendwie will sich das Erfolgserlebnis nicht einstellen“, so Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann. Tore: 1:0 Jarosch (5.), 2:0 Schmitt (7.), 2:1 Fries (86., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Mucha (Oberzent). – Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnis: Rot für Sapina (SV/BSC, 89.) nach Notbremse. – Beste Spieler: geschl. Leistung beider Seiten.

Rimbachs Trainer Marcel Reibold musste umbauen. Routinier Amir Duric ersetzte Torjäger Patrick Feller (Urlaub)und hatte mit zwei Treffern und einer auch ansonsten überzeugenden Leistung großen Anteil am Erfolg des Spitzenreiters. „Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft“, bilanzierte FSV-Sprecher Roland Rettig, der erst nach dem 3:1 der Gäste durch Simon Schröders Elfmeter druckvollere Gäste sah, die sich, so Rettig, aber auch in dieser Phase kaum Gelegenheiten erspielten. Tore: 1:0 Zielonkowski (35.), 2:0, 3:0 Duric (41., Foulelfmeter, 63.), 3:1 Schröder (66., Foulelfmeter), 4:1 Zielonkowski (86.). – Schiedsrichter: Ibrahimoglu (Groß-Umstadt). – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: Duric, Zielonkowski, Hechler/Steffen Impe.

Mit dem zweiten Saisonsieg gab der FCO die Rote Laterne ab. „Der geht auch in der Höhe in Ordnung“, betonte Ober-Abtsteinachs Sprecher Michael Döringer: „Wir haben hinten gut gestanden und haben schnell nach vorne gespielt. Fehlheim hingegen kam nur zu wenigen Chancen“, war Döringer zufrieden. Tore: 1:0 Gärtner (7.), 2:0 Krapp (17.), 3:0 Mc Cool (85.), 4:0 Gärtner (87.), 5:0 Gärtner (89.). – Zuschauer: 180. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.

Die FSG kam gut ins Spiel, kombinierte schön und ging schnell durch Sören Heiderich, von Kress bedient, in Führung. Doch treffsicherer waren die Gäst. „Wir haben viel probiert, doch es gelang wenig. Hatten wir in den vergangenen Wochen vielleicht auch etwas Glück, so hat uns dies heute gefehlt“, hätte Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling ein Remis als das gerechte Ergebnis empfunden. Tore: 1:0 Heiderich (14.), 1:1 Piergallini (23.), 1:2 Knaup (74.). – Schiedsrichter: Däumler (SV Hahn). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Riedinger, Fechtig/Piergallini, Knaup.